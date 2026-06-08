কোবোল্লির লড়াই থামিয়ে লাল-সুরকির কোর্টে প্রথম মেজর চ্যাম্পিয়ন জেরেভ

কোবোল্লির লড়াই থামিয়ে লাল-সুরকির কোর্টে প্রথম মেজর চ্যাম্পিয়ন জেরেভ
চতুর্থবার ফাইনালে পৌঁছে শেষমেশ গ্র্যান্ড স্ল্যামের স্বাদ পেলেন জেরেভ ৷ পাঁচ সেটের লড়াইয়ে হারলেন প্রতিযোগিতার দশম বাছাই কোবোল্লি ৷
Published : June 8, 2026 at 7:18 AM IST
প্যারিস, 8 জুন: জোড়া এটিপি ফাইনালস খেতাব, সাতটি এটিপি মাস্টার্স-1000 শিরোপা, অলিম্পিক্সে স্বর্ণপদক ৷ ঈর্ষণীয় কেরিয়ারে পেয়েছেন ভূরি-ভূরি সাফল্য ৷ কিন্তু গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে না-পারার দুঃখ রবিবারের আগে পর্যন্ত কাঁটার মত বিঁধত তাঁকে ৷ শেষমেশ ঘুচল সেই আক্ষেপ ৷ ফাইনালে পৌঁছে চতুর্থবারের প্রচেষ্টায় শেষমেশ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে ঘরে ফিরছেন আলেকজান্ডার জেরেভ ৷ রবিবাসরীয় ফরাসি ওপেনের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্লাভিও কোবোল্লিকে পাঁচ সেটের লড়াইয়ে হারালেন জার্মান তারকা ৷
গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় দ্বিতীয় বাছাই হিসেবে রোলাঁ গারোয় প্রবেশ করেছিলেন জেরেভ ৷ এরপর জ্যানিক সিনার, নোভাক জকোভিচদের টুর্নামেন্ট থেকে অকাল বিদায় জেরেভের প্রথম মেজর জয়ের রাস্তা সুগম করে তুলেছিল ৷ এদিন ফিলিপ শাত্রিয়ে কোর্টে সেই সুযোগকে পূর্ণতা দিলেন জার্মান তারকা ৷ প্রথমবার কোনও মেজরের ফাইনালে পৌঁছনো ইতালির প্রতিদ্বন্দ্বী কোবোল্লিকে জেরেভ হারালেন 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1 সেটে ৷
ফলাফলেই পরিষ্কার লড়াইটা মোটেই সহজ হয়নি জেরেভের জন্য ৷ তবে চার ঘণ্টা 16 মিনিটের প্রচেষ্টা বিফলে যায়নি ৷ 2020 সালে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে পৌঁছেছিলেন জেরেভ ৷ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে সেবার ডমিনিক থিয়েমের কাছে হৃদয়ভঙ্গের ছ'বছর পর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বাদ পেলেন বছর উনত্রিশের তারকা ৷ মাঝের কয়েকটি বছরে আরও দু'টি মেজর ফাইনাল খেলেছেন জেরেভ ৷ 2024 সালে এই রোলাঁ গারো'তেই আলকারাজের কাছে ফাইনালে হেরেছিলেন ৷ আর গতবছর অজি ওপেনের খেতাবি লড়াইয়ে জেরেভ হেরেছিলেন জ্যানিক সিনারের কাছে ৷
Sometimes it's all about perspective 🎥#RolandGarros pic.twitter.com/uyz0uHinIo— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
চেক প্রজাতন্ত্রের জাকুব মেন্সিক'কে চার সেটের লড়াইয়ে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেন জেরেভ ৷ 6-1 ব্যবধানে এদিন প্রথম সেট একপেশেভাবে জিতে নেওয়ার পর মনে হয়েছিল কোবোল্লি বুঝি দাঁড়াতেই পারবেন না ৷ কিন্তু সিনারের স্বদেশি ভুল প্রমাণ করে দারুণভাবে ম্য়াচে ফেরেন দ্বিতীয় সেটে ৷ 3-3 অবস্থায় দাঁড়িয়ে জার্মানের সার্ভিস ব্রেক করেন কোবোল্লি ৷ যা দ্বিতীয় সেটে 4-3 ব্যাবধানে এগিয়ে দেয় তাঁকে ৷ সেই অগ্রগমন ধরে রেখে 6-4 ব্যবধানে দ্বিতীয় সেট নিজের নামে করে নেন জেরেভের প্রতিদ্বন্দ্বী ৷
The soundtrack to Alexander Zverev's Grand Slam journey 🎶— ATP Tour (@atptour) June 7, 2026
It all worked out 😌#ATPTourSounds pic.twitter.com/OhrIOvJ9QB
তৃতীয় সেট একই ব্যবধানে জিতে নিয়ে ফাইনালে ফের এগোন জেরেভ ৷ তুল্যমূল্য লড়াইয়ের পর চতুর্থ সেটের নিষ্পত্তি হয় টাইব্রেকারে ৷ 7-6 (7-5) ব্যবধানে দশম বাছাই কোবোল্লি তা জিতে নেওয়ায় নির্ণায়ক সেটে গড়ায় পুরুষ সিঙ্গলস ফাইনাল ৷ তবে সেখানে চারটি ব্রেক পয়েন্ট সংগ্রহ করে জেরেভের একচ্ছত্র দাপট তাঁকে প্রথম মেজর চ্যাম্পিয়ন করে ৷
Your 2026 Roland-Garros champion 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/VuxDcVeixO— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
বরিস বেকার ও মাইকেল স্টিচের পর তৃতীয় জার্মান হিসেবে ওপেন এরায় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের কীর্তি গড়লেন জেরেভ ৷ চার বছর আগে এই ফরাসি ওপেনেই মারাত্মক চোট পেয়ে কোর্ট ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে ৷ সেকথা স্মরণ করে শিরোপা হাতে বিশ্বের তিন নম্বর এদিন বলেন, "এই কোর্ট আমার কাছে নানাভাবে স্পেশাল ৷ জীবনের সেরা কিছু মুহূর্ত যেমন এখানে কাটিয়েছি, তেমনই এই কোর্টে আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তও গিয়েছে ৷ চারবছর আগে এখানে খেলতে এসে আমার সাতটা লিগামেন্ট ছিঁড়েছিল এবং দু'টো হাড়ে চিড় ধরেছিল ৷ দু'বছর আগে এখানে গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালও হেরেছিলাম ৷ কিন্তু আজ শেষটা সুখের হল ৷"