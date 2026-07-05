ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন শিয়নটেক'কে হারিয়ে উইম্বলডনে ইতিহাসের সামনে ইয়ালা

ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন শিয়নটেক'কে হারিয়ে উইম্বলডনে ইতিহাসের সামনে ইয়ালা
শেষ ষোলোয় ইয়ালার সামনে পাওলিনি ৷ সেই ম্য়াচ জিতলে দেশের প্রথম টেনিস প্লেয়ার হিসেবে কোনও মেজরের শেষ আটে পৌঁছবেন তিনি ৷
Published : July 5, 2026 at 2:37 PM IST
লন্ডন, 5 জুলাই: গতবছর মিয়ামি ওপেন তাঁর স্বপ্নের দৌড়ের সাক্ষী ছিল ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে ইগা শিয়নটেক'কে হারিয়ে চমকে দিয়েছিলেন তিনি ৷ যদিও মাদ্রিদ ওপেনে পরবর্তী সাক্ষাতে অ্যালেক্সান্দ্রা ইয়ালা'কে হারিয়ে বদলাটা নিয়েছিল পোলিশ তারকা ৷ কিন্তু শনিবার বাঁ-হাতি ফিলিপিন্স প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ফের হেরে বসলেন শিয়নটেক ৷ এবার অভিজাত উইম্বলডনের মঞ্চে ৷ সবমিলিয়ে তৃতীয় রাউন্ডের ম্য়াচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইগা শিয়নটেককে টপকে উইম্বলডনের মহিলা সিঙ্গলসে বড়সড় অঘটন ঘটালেন ইয়ালা ৷
সেন্টার কোর্টে এদিন ছ'বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ীকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন বিশ্বের 32 নম্বর ৷ প্রি-কোয়ার্টারে পৌঁছনোর পথে ফিলিপিনো প্রতিযোগীর পক্ষে ম্য়াচের ফল 7-6(9), 6-2 ৷ মুখোমুখি সাক্ষাতে ফলাফল 1-1 থাকলেও ঘাসের কোর্টে প্রথম সাক্ষাতে বাঁ-হাতি ইয়ালা'কে শিয়নটেক কেমন সামলান, সেদিকে নজর ছিল টেনিস অনুরাগীদের ৷
প্রথম সেটের তৃতীয় গেমে এদিন ইয়ালা'র সার্ভিস ব্রেক করে 2-1 লিড নেন শিয়নটেক ৷ ভাবা গিয়েছিল এই বুঝি শুরু ৷ কিন্তু ইয়ালা জোরালো প্রত্যাঘাত হানতে সময় বিশেষ নেননি ৷ পাল্টা ব্রেক পয়েন্ট সংগ্রহ করে সমতায় ফেরেন ফিলিপিনো টেনিস সেনসেশন ৷ এরপর 3-2 লিড নেন তিনি ৷ তুল্যমূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি হিসেবে ম্য়াচ গড়ায় টাইব্রেকারে ৷ সেখানেও লড়াই হয় সেয়ানে-সেয়ানে ৷ শেষপর্যন্ত 11-9 ব্যবধানে টাইব্রেকার জিতে প্রথম সেট নিজের নামে করে নেন ইয়ালা ৷
A grand statement. 🇵🇭— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2026
Alex Eala defeats defending champion Iga Swiatek 7-6(9), 6-2 with a stunning display on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/IRTMLrgZTk
প্রথম সেট জয়ের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে দ্বিতীয় সেটে বিশ্বের তিন নম্বর শিয়নটেক'কে দাঁড়াতেই দেননি ইয়ালা ৷ 6-2 ব্যবধানে দ্বিতীয় সেট এবং সেইসঙ্গে ম্য়াচ মুঠোয় নিয়ে নেন তিনি ৷ ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নকে দু'ঘণ্টা 15 মিনিটের লড়াইয়ে ধরাশায়ী করে প্রথম কোনও মেজরের শেষ ষোলোয় পা রাখেন ফিলিপিন্সের প্লেয়ার ৷
Enjoy every second, Alex Eala.#Wimbledon pic.twitter.com/ZBEcnJLm88— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2026
পরের পর্বে প্রতিযোগিতার ত্রয়োদশ বাছাই ইতালির জেসমিন পাওলিনি'র মুখোমুখি হবেন তিনি ৷ জিতলে প্রথম ফিলিপিনো হিসেবে কোনও মেজরের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছনোর ঐতিহাসিক কীর্তি গড়বেন ইয়ালা ৷