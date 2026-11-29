টানা দশ জয়ের পর পরাজিত রিয়াল, মোরিনহো বললেন, 'মাদ্রিদের হারটাই বড় খবর'
আলাভেসের কাছে 2-1 গোলে হেরে লা-লিগায় তিনে নামল হোসে মোরিনহোর ছেলেরা ৷
Published : November 29, 2026 at 6:01 PM IST
মাদ্রিদ, 29 নভেম্বর: সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা 10 ম্যাচে জয়ের পর শনিবার লা-লিগায় ডিপোর্টিভো আলাভেসের মুখোমুখি হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ ম্য়াচটি জিতলে ঘরোয়া লিগের শীর্ষে থাকা বার্সেলোনাকে পয়েন্টের নিরিখে ছুঁয়ে ফেলা যেত ৷ সাময়িকভাবে শীর্ষেও থাকা যেত ৷ কিন্তু আলাভেসের কাছে হেরে থামল 'লস ব্ল্যাঙ্কসে'র অশ্বমেধের দৌড় ৷
এদিন আলাভেসের কাছে 2-1 গোলে হেরে তিনে নামল হোসে মোরিনহোর ছেলেরা ৷ এলচে-কে 3-2 গোলে হারিয়ে আপাতত রিয়ালকে ছাপিয়ে দু'য়ে অবস্থান করছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ৷ আলাভেসের হয়ে এদিন গোল করলেন টনি মার্তিনেজ ও অ্যাঞ্জেল পেরেজ ৷ রিয়ালের হয়ে একমাত্র গোলটি কিলিয়ান এমবাপের ৷ পরাজয়ের দিনে লাল-কার্ড দেখে মোরিনহোর উদ্বেগ বাড়ালেন জুড বেলিংহ্যাম ৷ রিয়াল সোসিয়েদাদের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচে ইংরেজ তারকার পাশাপাশি ডিফেন্ডার ইব্রাহিম কোনাতেকেও পাবে না রিয়াল ৷
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত ম্যাচে পিএসভিকে 5-1 গোলে হারানোর পর ঘরের মাঠে রিয়ালের এই হার খানিক চমকে দেওয়ার মতই ৷ ম্য়াচের পর জুড বেলিংহ্যামকে লাল-কার্ড দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে রেফারির উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেন হোসে মোরিনহো ৷ এমনকী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তের 'দ্য স্পেশাল ওয়ান' বলেন, "রিয়াল মাদ্রিদের হারটাই বড় খবর ৷" তিনি জানান রিয়াল হারলে লেখার মত কিছু উপাদান পাওয়া যায় ৷
FINAL #RealMadridAlavés 1-2 💙 ¡El @Alaves se hace con la victoria en #LALIGAEASPORTS! https://t.co/NUjSUKZyWu— LALIGA (@LaLiga) November 28, 2026
সে যাইহোক ৷ এদিন ম্য়াচের 22 মিনিটে বার্নাব্যুয়ে সফরকারী আলাভেসকে এগিয়ে দেন মার্তিনেজ ৷ ডিফেন্ডার ডিন হুইসেন গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়াকে ব্যাকপাস করতে গিয়ে বল মার্তিনেজের পায়ে তুলে দেন ৷ আগুয়ান গোলরক্ষককে কাটিয়ে তা জালে রাখেন স্প্য়ানিশ ফরোয়ার্ড ৷ কোনাতে চেষ্টা করেও বল আটকাতে পারেননি ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আলাভেসের একটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয় ৷ তবে 61 মিনিট ব্যবধান দ্বিগুণ করে নেয় তারা ৷
মারিয়ানো ডিয়াজের ঠিকানা লেখা থ্রু বল ধরে 2-0 করেন অ্য়াঞ্জেল পেরেজ ৷ সাত মিনিট বাদে অবশ্য রিয়ালের হয়ে ব্যবধান কমান এমবাপে ৷ কর্নার থেকে পরিকল্পিত আক্রমণে বেলিংহ্য়ামের সাজানো বল ধরে 2-1 করেন ফরাসি তারকা ৷ 88 মিনিটে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির সাহায্য নিয়ে বেলিংহ্যামকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখিয়ে মার্চিং-অর্ডার দেন রেফারি ৷ দশজনের রিয়াল বাকি সময়ে আর সমতা ফেরাতে পারেনি ৷ এই হারের পরে 14 ম্য়াচে 33 পয়েন্ট নিয়ে তিনে নামল রিয়াল ৷