জোড়া গোলে নিশ্চিত করলেন খেতাব, সৌদি প্রো-লিগ জিতে আবেগঘন রোনাল্ডো
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ে খেতাব হাতছাড়া হলেও সৌদি প্রো-লিগ ঘরে তুলল আল-নাসের ৷ শেষ ম্য়াচে 4-1 গোলে জিতল তারা ৷
Published : May 22, 2026 at 12:06 PM IST
রিয়াধ, 22 মে: মরুদেশে অপেক্ষার অবসান ৷ আল নাসেরের হয়ে প্রথম সৌদি প্রো-লিগ খেতাব জিতলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ একেবারে অন্তিম ম্য়াচে এসে ফয়সালা হল লিগের ৷ অবনমনের আওতায় থাকা দামাক'কে এদিন 4-1 গোলে উড়িয়ে দিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্লাব ৷ নিজে জোড়া গোল করলেন সিআর সেভেন ৷ যার মধ্যে একটি ফ্রি-কিক থেকে দর্শনীয় গোল ৷
2023 সালে ইউরোপিয়ান ফুটবলের মায়া কাটিয়ে সৌদি প্রো-লিগে যোগদান করেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ সেখানে ব্যক্তিগত স্তরে বেশকিছু নজির ধরা দিলেও লিগ খেতাব বা বড় কোনও সাফল্য ধরা দিচ্ছিল না পর্তুগিজ মহাতারকাকে ৷ সম্প্রতি এএফসি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ফাইনালে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে আল নাসেরের ৷ শেষমেশ প্রো-লিগে ফের শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধার করল তারা ৷ সাতবছর বাদে সৌদি সেরা হল আল-নাসের ৷
সার্বিকভাবে এই নিয়ে 11 বার সৌদি প্রো-লিগ জিতল রোনাল্ডোর ক্লাব ৷ দ্বিতীয়স্থানে শেষ করল আল-হিলাল ৷ শেষ ম্য়াচে বৃহস্পতিবার তারা আল-ফেইহা'কে 1-0 গোলে হারালেও খেতাব জিততে হলে এদিন ড্র করলেই চলত রোনাল্ডোদের ৷ কিন্তু দাপুটে জয়ে শেষ করল তারা ৷ অথচ আল-হিলালের বিরুদ্ধে গত ম্য়াচে সংযুক্তি সময়ে আত্মঘাতী গোল হজম না-করলে খেতাব সেখানেই নিশ্চিত করে ফেলত আল-নাসের ৷
সে যাইহোক, এদিন সাদিও মানে'র গোলে প্রথমার্ধে এগিয়ে ছিল আল-নাসের ৷ এরপর দ্বিতীয়ার্ধে 51 মিনিটে কিংসলে কোম্য়ান ব্য়াবধান দ্বিগুণ করেন ৷ এরপর পেনাল্টি থেকে দামাক ব্যবধান কমালে জ্বলে ওঠেন রোনাল্ডো ৷ 63 মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে গোল করে যান পর্তুগিজ মহাতারকা ৷ যা তাঁর কেরিয়ারের 65তম ফ্রি-কিক গোল ৷ দূরহ কোণ থেকে বল জালে জড়িয়ে দেন রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তনী ৷
81 মিনিটে দলের চতুর্থ এবং নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে খেতাব নিশ্চিত করেন ক্রিশ্চিয়ানো ৷ হারের ফলে অবনমন নিশ্চিত হল আল-নাসেরের প্রতিপক্ষ শিবিরের ৷ এদিন খেতাব জয়ের পর আবেগঘন রোনাল্ডো কান্নায় ভেঙে পড়েন ৷ জোড়া গোল এদিন স্ত্রী জর্জিনা রড্রিগেজে'কে উৎসর্গ করেন কিংবদন্তি ৷ পাশাপাশি স্টেডিয়ামে ড্রাম বাজিয়ে অনুরাগীদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতেও দেখা যায় রোনাল্ডোকে ৷