ঘরের মাঠে দিল্লিকে হারাতে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল, কব্জি ভেঙে দশ সপ্তাহ মাঠের বাইরে গোলদাতা এডমুন্ড
প্রথম দু'ম্য়াচে জয় পেলেও আইএসএলে টানা দু'ম্য়াচে পাঁচ পয়েন্ট হারাল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
Published : November 20, 2026 at 8:37 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু এবং আইএসএল মিলিয়ে মোট চার ম্যাচে জয়হীন ইস্টবেঙ্গল ৷ শুক্রবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে চলতি আইএসএলের প্রথম হোম ম্য়াচ খেলতে নেমেছিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ মনে করা হয়েছিল গত ম্য়াচে চেন্নাইয়িনের কাছে পাঁচ গোলে হারের ধাক্কা সরিয়ে জয়ে ফিরবে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ছেলেরা ৷ কিন্তু প্রত্যাশায় সিলমোহর দিতে পারল না তারা ৷ দিল্লি এফসির বিরুদ্ধে 2-2 ড্র করল লাল-হলুদ ৷ দিল্লির হয়ে গোল কার্লোস ফর্টেস ও আশুতোষ মেহতার ৷ পিছিয়ে পড়ে লাল-হলুদকে দু'বার সমতায় ফেরালেন ইস্টবেঙ্গলের এডমুন্ড লালরিনডিকা এবং আকে লোবা ৷ এর মধ্যে প্রথমজন কব্জি ভেঙে দশ সপ্তাহের জন্য ছিটকে গেলেন ৷ যাতে 29 নভেম্বর বড় ম্যাচের আগে সমস্যা গভীর হল চ্যাম্পিয়নদের সংসারে ৷
আকভানের প্রভাবে বৃষ্টিভেজা যুবভারতীতে সাবলীল ফুটবল খেলা সহজ ছিল না ৷ তার মধ্যেও এদিন ম্য়াচের শুরু থেকে রাশ নিজেদের পায়েই রেখেছিলেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা ৷ প্রথমবার চলতি আইএসএলে প্রথম একাদশে সুযোগ করে নেন লুকাস জুলোনস্কি ৷ বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেন বাসিম রশিদ, দানি রামিরেজরা ৷ কিন্তু সুযোগ নষ্ট আর ক্রসবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ানোয় এগিয়ে যাওয়া হয়নি লাল-হলুদের ৷ এদিকে খেলার গতির বিরুদ্ধে 29 মিনিটে এগিয়ে যায় দিল্লি ৷ জুয়ান পেনার ডিফেন্স চেরা থ্রু ধরে আইমেন বক্সে ঢুকে পড়লে বাধ্য হয়ে তাঁকে ফাউল করেন রশিদ ৷ পেনাল্টি পায় অতিথি দল ৷
স্পটকিক থেকে দিল্লিকে এগিয়ে দেন ফর্টেস ৷ তবে পিছিয়ে পড়ার ধাক্কায় দমে না-গিয়ে নিরন্তর আক্রমণ জারি রেখে ম্য়াচে সমতায় ফেরে ইস্টবেঙ্গল ৷ 40 মিনিটে জয় গুপ্তার থেকে বল পেয়ে রামিরেজ তা এডমুন্ডকে বাড়িয়ে দেন ৷ এরপর বক্সের মাথা থেকে কোণাকুনি জোরালো শটে দলকে সমতায় ফেরান ডুরান্ড ফাইনালের নায়ক ৷ বিরতির আগে এগিয়েও যেতে পারত লাল-হলুদ ৷ কিন্তু রামিরেজের পর জয় গুপ্তার শট পোস্টে লেগে প্রতিহত হয় ৷
FT | Spoils shared at the VYBK. #MGISL13 #EBFCSCD https://t.co/rLlcSF77qq— East Bengal FC (@eastbengal_fc) November 20, 2026
বিরতির পর দিল্লি খেলায় ফেরে ৷ প্রথমার্ধে যে দিল্লিকে অগোছালো মনে হচ্ছিল তারাই বলের দখল রেখে প্রতি আক্রমণে ইস্টবেঙ্গলকে অস্বস্তিতে ফেলতে থাকে ৷ 67 মিনিটে ফলস্বরূপ দ্বিতীয় গোল পেয়ে যায় তারা ৷ আইমেনের কর্নার থেকে রড্রিগুইনহোর হেড প্রভসুখন গিলের হাতে লেগে পোস্টে প্রতিহত হয় ৷ ফিরতি বল জালে পাঠান আশুতোষ মেহতা ৷ এরপর কব্জিতে চোট পেয়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন এডমুন্ড ৷ পরিবর্তে মাঠে আসেন পিভি বিষ্ণু ৷ ম্য়াচের পর কোচ হাবাস জানান, কমপক্ষে দশ সপ্তাহ বাইরে থাকতে হবে ভারতীয় স্ট্রাইকারকে ৷ বিষ্ণুকে নামানোর পাশাপাশি জুলোনস্কিকে তুলে লোবা এবং জিকসন সিংকে তুলে নিয়ে ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গাকেও নামিয়ে দেন হাবাস ৷
তিন বদলে ইস্টবেঙ্গল ছন্দে ফেরে ৷ 83 মিনিটে বক্সের মধ্যে স্লাইডিং ভলিতে গোল করে লোবা দলকে ফের সমতায় ফেরান ৷ এই নিয়ে লিগে চতুর্থ গোল করে ফেললেন আইভরি কোস্টের ফরোয়ার্ড ৷ এরপর আক্রমণে চাপ বাড়ালেও তৃতীয়বার দিল্লির রক্ষণ ভাঙতে ব্যর্থ হয় লাল-হলুদ ৷ ফলে ঘরের মাঠে চলতি আইএসএলের প্রথম ম্যাচে ড্রয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ৷