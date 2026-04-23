তিনবছর আগে এলিমিনেটরে পাঁচ উইকেট নেওয়া পেসারকে মাত্রের বদলি বাছল চেন্নাই

তিনবছর আগে এলিমিনেটরে পাঁচ উইকেট নেওয়া পেসারকে মাত্রের বদলি বাছল চেন্নাই
2023 আইপিএল এলিমিনেটরে লখনউয়ের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের হয়ে পাঁচ রানে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন আকাশ মাধওয়াল ৷ যা এখনও পর্যন্ত প্লে-অফের সেরা পারফরম্য়ান্স ৷
Published : April 23, 2026 at 4:59 PM IST
চেন্নাই, 23 এপ্রিল: হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে আয়ুষ মাত্রের ছিটকে যাওয়ার খবর দিনদু'য়েক আগে ঘোষণা করেছে চেন্নাই সুপার কিংস ৷ ফলত ফ্র্য়াঞ্চাইজির টপ-অর্ডার ব্য়াটিংয়ে একটা শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে নিঃসন্দেহে ৷ তবে ন্য়াথন এলিসের সার্ভিস না-পাওয়া কিংবা খলিল আহমেদ টুর্নামেন্টের মাঝপথে ছিটকে যাওয়া ব্যাপক ধাক্কা দিয়েছে ইয়েলো ব্রিগেডের পেস বিভাগকেও ৷ তাই আয়ুষ মাত্রের বদলি হিসেবে আইপিএলের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক পেসারকে দলে নিল সিএসকে ৷
ভারতের অনূর্ধ্ব-19 অধিনায়কের বদলি হিসেবে বৃহস্পতিবার পেসার আকাশ মাধওয়ালের নাম ঘোষণা করল পাঁচবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে আইপিএলের গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে নামার দিন দুপুরে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে চলে এল ঘোষণাটা ৷ অতীতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে কোটিপতি লিগে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে উত্তরাখণ্ডের এই ক্রিকেটারের ৷
2023-2024 পল্টন শিবিরের হয়ে 13টি আইপিএল ম্য়াচ খেলেছেন মাধওয়াল ৷ গতবছর রয়্যালসের হয়ে মাত্র চারটি ম্যাচেই মাঠে নেমেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু ডানহাতি মিডিয়াম পেসারকে চলতি মরশুমে আর ধরে রাখেনি রয়্যালস শিবির ৷ 30 লক্ষ টাকা বেস প্রাইসে নিলামে প্রবেশ করলেও অবিক্রিত রয়ে যান বছর বত্রিশের ক্রিকেটার ৷ শেষমেশ আয়ুষ মাত্রের চোটে শিকে ছিঁড়ল তাঁর ৷
Official Announcement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026
Speed incoming!! ⚡️
Akash Madhwal is now #Yellove 💛
Note: Akash Madhwal replaces Ayush Mhatre, who has been ruled out due to hamstring injury.#WhistlePodu pic.twitter.com/tSgnZupmZb
17টি আইপিএল ম্য়াচে মুম্বই, রাজস্থানের প্রাক্তনীর ঝুলিতে রয়েছে 23টি উইকেট ৷ এর মধ্যে 2023 সালে অভিষেক মরশুমটাই সবচেয়ে সফল গিয়েছে মাধওয়ালের ৷ ওই বছর এলিমিনেটরে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে পাঁচ রানে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন 14টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ খেলা ক্রিকেটার ৷ যা আইপিএলে প্লে-অফের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সেরা বোলিং-ফিগার ৷
বৃহস্পতিবার আকাশ মাধওয়ালকে স্বাগত জানিয়ে সিএসকে লেখে, "গতির আগমন হচ্ছে ৷ আকাশ মাধওয়াল এখন ইয়েলো ৷ হ্য়ামস্ট্রিংয়ের চোটে ছিটকে যাওয়া আয়ুষ মাত্রের বদলি হিসেবে দলে যোগ দিচ্ছেন তিনি ৷" উল্লেখ্য, গত শনিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ব্য়াটিংয়ের সময় বাঁ-পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে গুরুতর চোট পান বিশ্বজয়ী ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দলের অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে ৷ মঙ্গলবার তাঁর ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় সিএসকে'র তরফে ৷