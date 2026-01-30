দ্বিতীয় দিনে পড়ল 18 উইকেট, বিধ্বংসী আকাশ-শাহবাজ; জয়ের গন্ধ পাচ্ছে বাংলা

দ্বিতীয় দিনে পড়ল 18 উইকেট, বিধ্বংসী আকাশ-শাহবাজ; জয়ের গন্ধ পাচ্ছে বাংলা
আকাশ-শাহবাজের দুরন্ত বোলিংয়ে হরিয়ানার বিরুদ্ধে জয়ের গন্ধ পাচ্ছে বাংলা ৷ ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে লাহোলি বাইশ গড়ে পড়ল 18 উইকেট ৷
January 30, 2026
রোহতক, 30 জানুয়ারি: লাহোলিতে চালকের আসনে বঙ্গবিগ্রেড ৷ বাংলা-হরিয়ানা রঞ্জি ম্যাচে লাহোলির বাইশ গজে দ্বিতীয় দিনে পড়ল 18 উইকেট ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে অভিমন্যু ঈশ্বরণরা 248 রানে এগিয়ে ৷ যা লক্ষীরতন শুক্লার দলকে ফের জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছে ।
বাংলার প্রথম ইনিংসে 193 রানের জবাবে 100 রানে থেমে যায় হরিয়ানা ৷ প্রথম ইনিংসে 93 রানে এগিয়ে থাকার সুবিধা নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে দিনের শেষে বাংলা 3 উইকেটে 155। অধিনায়ক অভিমন্যু 61 রানে অপরাজিত ৷ চলতি মরশুমে লাহোলির পিচ স্পিনারদের স্বর্গ এবং ব্যাটারদের আতঙ্ক ৷ কোনও ম্যাচই পুরো চারদিন গড়ায়নি । হরিয়ানা-বাংলা ম্যাচও সম্ভবত ব্যতিক্রম হবে না ৷ এদিন পড়ল 18 উইকেট ৷
দ্বিতীয় দিনে 5 উইকেটে 168 রান নিয়ে খেলতে নেমে বাংলা অল-আউট হয়ে যায় 193 রানে ৷ আগের দিনের স্কোরের সঙ্গে মাত্র 25 রান যোগ করে সাজঘরে ফেরেন বাংলার বাকি পাঁচ ব্যাটাররা। ব্যক্তিগত 78 রানে অপরাজিত থাকা সুদীপ চট্টোপাধ্যায় এদিন 8 রান যোগ করে ব্যক্তিগত 86 রানে আউট হন। এরপর বাংলার বাকি ব্যাটাররা কেউ থিতু হতে পারেননি । শাকিব হাবিব গান্ধি (3), আকাশদীপ (0), বিকাশ সিং(1), মুকেশ কুমার (0) দ্রুত ফিরে যান ৷ রাহুল প্রসাদ করেন 14 ৷ হরিয়ানার বোলিং আক্রমণে অমিত রানা 64 রানে 4 উইকেট নিয়ে সবচেয়ে সফল ৷ তন্ময়ের শিকার 3 উইকেট ৷
লাহোলির স্পিন সহায়ক বাইশ গজ ব্যাটারদের জন্য় শক্ত চ্যালেঞ্জ । স্পিনারদের দাপট ধরে নিয়ে লক্ষীরতন শুক্লা দলের বোলিং আক্রমণে তিন স্পিনারকে রাখেন। কিন্তু হরিয়ানাকে ব্যাকফুটে ঠেলার কাজ শুরু করেন আকাশদীপ । তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দেন দিয়ে করলেন শাহবাজ। বাংলার বোলিংয়ের গতি ও ঘূর্ণি এই সাঁড়াশি আক্রমণের সামনে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে হরিয়ানা । মাত্র 31.1 ওভার গুটিয়ে যায় হরিয়ানার ইনিংস ৷ মুকেশ কুমার মাত্র 5 ওভার হাত ঘুরিয়েছেন। বাকিটা আকাশ-আহমেদ 'শো'।
স্পিন সহায়ক পিচে নির্দিষ্ট লাইন এবং স্যুইংয়ের বৈচিত্র্যে হরিয়ানার ব্যাটারদের শিকার শুরু করেন আকাশদীপ। 15 ওভারে তিনটি মেডেন-সহ 40 রান দিয়ে 5 উইকেট নেন আকাশদীপ । আর শাহবাজ 11.1 ওভার হাত ঘুরিয়ে একটি মেডেন-সহ 42 রান খরচ করে তুলে নেন 5 উইকেট ।
ব্যাট হাতে সুদীপের লড়াইয়ের মর্যাদা পায় আকাশদীপ ও শাহবাজের বোলিংয়ে । দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য ব্যক্তিগত 5 রানে সাজঘরে ফিরে যান সুদীপ ৷ তারপর দলের হাল ধরেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও সুদীপ ঘরামি ৷ দিনের শেষে 61 রানে অপরাজিত অভিমন্যু । তবে 61 রানের লড়াকু ইনিংস খেলে বাংলাকে লাহোলিতে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরেছেন ঘরামি । তবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের শততম ম্যাচটি ভুলতে চাইবেন অনুষ্টুপ মজুমদার ৷ প্রথম ইনিংসের পরে দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থ তিনি । প্রথম ইনিংসে 19 রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে অনুষ্টুপের অবদান মাত্র 1 রান ৷
নৈশপ্রহরী রাহুল প্রসাদকে নিয়ে লড়াই করছেন অভিমন্যু ৷ কোচ লক্ষীরতন শুক্লা বলেন, "বাকি দু'দিন রয়েছে ৷ অভিমন্যু রয়েছে উইকেটে ৷ যত বেশি সম্ভব রান তোলাই লক্ষ্য ৷ তবে বোলার ব্যাটারদের একজোট হয়ে পারফরম্যান্স অবশ্যই প্রাপ্তি ৷ আকাশদীপ অসাধারণ ৷ শাহবাজও দারুণ।" চলতি মরশুমে রঞ্জি ট্রফিতে জয়ের ধারা বজায় রাখাই পাখির চোখ বাংলার ।