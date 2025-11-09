11 বলে হাফসেঞ্চুরি, টানা আট ছক্কায় প্রথম শ্রেণিতে বিশ্বরেকর্ড; কে এই আকাশ চৌধরি ?

11 বলে হাফসেঞ্চুরি, টানা আট ছক্কায় প্রথম শ্রেণিতে বিশ্বরেকর্ড; কে এই আকাশ চৌধরি ?
অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে ম্য়াচে আকাশ মারলেন টানা আটটি ছক্কা ৷ যার মধ্যে ওভারে ছয় ছক্কা হাঁকিয়ে ছুঁলেন গ্য়ারি সোবার্স-রবি শাস্ত্রীদের ৷
হায়দরাবাদ, 9 নভেম্বর: রঞ্জি ট্রফির প্লেট গ্রুপের ম্য়াচে রবিবার সুরাতে তৈরি হল বিশ্বরেকর্ড ৷ সৌজন্যে মেঘালয়ের অখ্য়াত ব্য়াটার আকাশ কুমার চৌধরি ৷ 11 বলে হাফসেঞ্চুরি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন তিনি ৷ অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে ম্য়াচে এদিন মারলেন টানা আটটি ছক্কা ৷ আট নম্বরে ব্যাট করতে নেমে 13 বছরের নজির ভেঙে নয়া বিশ্বরেকর্ড গড়লেন আকাশ ৷ তাঁর পাওয়ার-হিটিংয়ে ছয় উইকেটে 628 রান তুলে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে মেঘালয় ৷
- ওয়েন হোয়াইটের নজির ভাঙলেন আকাশ: ওপেনার অর্পিত ভাটেওয়ারার 207 রান, রাহুল দালালের 144 রান ছাপিয়ে চর্চায় লোয়ার-অর্ডার ব্যাটার আকাশের বিস্ফোরক ব্য়াটিং ৷ মাত্র 11 বলে তাঁর হাফসেঞ্চুরি করে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড তৈরি করা আকাশ কুমার চৌধরি ছাপিয়ে গেলেন ইংল্য়ান্ডের ওয়েন হোয়াইটকে ৷ লেস্টারশায়ারের হয়ে 2013 সালে এসেক্সের বিরুদ্ধে 12 বলে হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি ৷ যা এতদিন ছিল প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির নজির ৷ এদিন তা ভেঙে গেল রঞ্জির প্লেট গ্রুপের ম্য়াচে ৷
- ওভারে ছয় ছক্কা-সহ টানা আটটি ছয়: আকাশ এদিন যখন ব্য়াট করতে নামেন তখন তাঁর দল ছয় উইকেটে 576 রান তুলে শক্তপোক্ত জায়গায় ৷ তাই ক্রিজে নেমেই পাওয়ার-হিটিং শুরু করেন তিনি ৷ লিমার দাবির এক ওভারে ছয় ছক্কা-সহ টানা আট বলে ছক্কা মারার নজির গড়ে ফেলেন তিনি ৷ যা ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটেও দেখার সুযোগ সচরাচর মেলে না ৷ স্বাভাবিকভাবেই প্রথম শ্রেণিতে আকাশের এই কীর্তি আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ৷ শেষপর্যন্ত 14 বলে 50 রানে অপরাজিত থেকে যান তিনি ৷
প্রথম শ্রেণিতে বিশ্বরেকর্ডের অর্থ রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসেও দ্রুততম হাফসেঞ্চুরি এদিন চলে এল আকাশ চৌধরির ব্যাটে ৷ এক দশক আগে জম্মু-কাশ্মীর ব্য়াটার বানদীপ সিংয়ের 15 বলে হাফসেঞ্চুরি এতদিন ছিল ভারতের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট সার্কিটে দ্রুততম ৷
- শাস্ত্রী-সোবার্সের সঙ্গে একাসনে: ওভারে ছয় ছক্কা হাঁকিয়ে এদিন ক্য়ারিবিয়ান কিংবদন্তি স্যর গ্যারি সোবার্স এবং প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে সমকক্ষে বসলেন আকাশ ৷ বিশ্বের তৃতীয় ব্য়াটার হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ওভারে ছয় ছক্কার নজির জুড়ল তাঁর নামে ৷ সোবার্স এই নজির গড়েছিলেন 1968 সালে ৷ এরপর 1985 সালে বরোদার বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্য়াচে মুম্বইয়ের হয়ে সেই নজির স্পর্শ করেছিলেন শাস্ত্রী ৷
- কে এই আকাশ চৌধরি: মেঘালয়ের অলরাউন্ডার আকাশ চৌধরির প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ 2019 সালে ৷ নাগাল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম শ্রেণিতে আত্মপ্রকাশের বছরেই লিস্ট-এ এবং টি-20 ক্রিকেটেও অভিষেক হয়েছিল আকাশের ৷ এখনও পর্যন্ত 31টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচে (চলতি ম্য়াচ ধরে) অংশ নেওয়া আকাশের ঘরোয়া ক্রিকেট জার্নি ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে ৷ চলতি ম্য়াচের আগে গত দশটি ইনিংস মাত্র দু'টি হাফসেঞ্চুরি এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ বিহারের বিরুদ্ধে গত ম্য়াচে অপরাজিত 60 রানের ইনিংস খেলে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আকাশ ৷ এদিন সংহার মূর্তি ধারণ করে গড়লেন ইতিহাস ৷
একনজরে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম অর্ধশতরান (প্রথম তিন):
- আকাশ কুমার চৌধরি (মেঘালয়) বনাম অরুণাচল- 11 বল (2025)
- ওয়েন হোয়াইট (লেস্টারশায়ার) বনাম এসেক্স- 12 বল (2013)
- মাইকেল ভ্য়ান ভুরেন (ইস্টার্ন প্রভিন্স-বি) বনাম গ্রিকুয়াল্যান্ড ওয়েস্ট- 13 বল (1984-85)