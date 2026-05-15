সিন্ধুর বিদায়ের দিনে থাইল্য়ান্ড ওপেনের সেমিতে সাত্বিক-চিরাগ

সিন্ধুর বিদায়ের দিনে থাইল্য়ান্ড ওপেনের সেমিতে সাত্বিক-চিরাগ
জানুয়ারিতে ইয়ামাগুচিকে হারিয়ে মালয়েশিয়া ওপেনের শেষ চারে পৌঁছেছিলেন সিন্ধু ৷ এদিন সেই হারের বদলা নিলেন জাপানি শাটলার ৷
Published : May 15, 2026 at 3:24 PM IST
ব্যাংকক, 15 মে: আকানে ইয়ামাগুচির সঙ্গে দ্বৈরথ তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য ৷ জাপানি শাটলারের বিরুদ্ধে পিভি সিন্ধুর হেড-টু-হেড পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে যে, কেরিয়ারে কতোটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়ে এসেছে দু'জনের দ্বৈরথ ৷ শুক্রবার থাইল্য়ান্ড ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে সেই ইয়ামাগুচির কাছেই হেরেই বিদায় নিলেন ভারতীয় শাটলার ৷
মুখোমুখি সাক্ষাতে 15-12 ব্যবধানে এগিয়ে থেকে এদিন শেষ আটে ইয়ামাগুচির মুখোমুখি হয়েছিলেন সিন্ধু ৷ কিন্তু হেরে ব্যবধান কমিয়ে আনলেন জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ প্রথম গেম জিতে শুরুটা এদিন দুর্দান্ত করলেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে পরবর্তী দু'টি গেম হেরে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলেন সিন্ধু ৷ হায়দরাবাদি শাটলারের বিপক্ষে ম্য়াচের ফল 21-19, 18-21, 15-21 ৷ 61 মিনিটের লড়াইয়ে সিন্ধুকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছলেন ইয়ামাগুচি ৷
চলতি বছরের শুরুতে মালয়েশিয়া ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের তিন নম্বর ইয়ামাগুচিকে হারিয়েছিলেন সিন্ধু ৷ এদিন যেন সেই হারের বদলা নিলেন জাপানি তারকা ৷ উল্লেখ্য, 2021 টোকিয়ো অলিম্পিক্সে ইয়ামাগুচিকে হারিয়ে পদক নিশ্চিত করেছিলেন সিন্ধু ৷ সে যাইহোক, প্রথম গেমে এদিন সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই চলে দু'জনের মধ্যে ৷ শেষপর্যন্ত 21-19 ব্যবধানে তা জিতে নেন সিন্ধু ৷
তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গেমে প্রত্যাঘাত ছুড়ে দেন সিন্ধুর জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ দ্বিতীয় গেমেও জোরদার লড়াইয়ের পর 21-18 ব্যবধানে জিতে ম্য়াচে সমতা ফিরিয়ে আনেন ইয়ামাগুচি ৷ সবচেয়ে বড় কথা দ্বিতীয় গেমেও একসময় এগিয়ে ছিলেন সিন্ধু ৷ কিন্তু শেষমেশ পিছিয়ে পড়েন তিনি ৷ এরপর নির্ণায়ক গেম হেলায় জিতে শেষ চার নিশ্চিত করেন ইয়ামাগুচি ৷ এর আগে গত মাসের শুরুতে ব্য়াডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে রাউন্ড অব-16 থেকে বিদায় নিয়েছেন সিন্ধু ৷ পরবর্তী উবের কাপেও সিন্ধু নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল গ্রুপ পর্বের বাধা পেরোতে পারেনি ৷
Satwik-Chirag Storm into the Semis! 🇮🇳🏸— BAI Media (@BAI_Media) May 15, 2026
তবে সিন্ধুর ব্যর্থতা ভুলিয়ে থাইল্য়ান্ড ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন ভারতের ডাবলস জুটি সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি জুটি ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানেরই তাকোমি নোমুরা এবং ইউয়িচি শিমোগামিকে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে দিলেন দেশের পুরুষ ডাবলস জুটি ৷ তাঁদের পক্ষে ম্য়াচের ফল 21-12, 21-13 ৷