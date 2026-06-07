মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় কার্পণ্য নয়, মহামেডানকে স্বমহিমায় ফেরানোর চ্য়ালেঞ্জ সভাপতি হুমায়ুনের

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় কার্পণ্য নয়, মহামেডানকে স্বমহিমায় ফেরানোর চ্য়ালেঞ্জ সভাপতি হুমায়ুনের
মহামেডানের ট্রাস্টি বোর্ড ও কার্যকরী কমিটির বৈঠকে নওদাঁর বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে ক্লাবের নতুন সভাপতি হিসেবে বেছে নেওয়া হয় শনিবার ৷
Published : June 7, 2026 at 8:57 AM IST
কলকাতা, 7 জুন: আমিরউদ্দিন ববি'কে সরিয়ে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সভাপতির কুর্সিতে বসলেন হুমায়ুন কবীর ৷ আর তিনি দায়িত্ব নিতেই নতুন মরশুমের আগে আশার আলো 135 বছরের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবে ৷ শনিবার বড় প্রশাসনিক পরিবর্তন হিসেবে মহামেডানের ট্রাস্টি বোর্ড ও কার্যকরী কমিটির বৈঠকে নওদাঁর বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে ক্লাবের নতুন সভাপতি হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ৷ যদিও তা একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল ৷ প্রায় ন'বছর দায়িত্ব সামলানোর পর সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন আমিরউদ্দিন ববি। বর্তমান সময়ে ক্লাবের আর্থিক সংকট মেটাতেই এই সকল সিদ্ধান্ত ৷
পদত্যাগের কথা ঘোষণা করে আমিরুদ্দিন ববি জানান, তাঁর নেতৃত্বাধীন কমিটির আমলে মহামেডান তিনবার কলকাতা লিগ জিতেছে এবং আই লিগও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ৷ তবে আর্থিক সমস্যায় ক্লাবকে প্রত্যাশিত জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি ৷ ঋণে জর্জরিত ক্লাবের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বিনিয়োগকারী সংস্থা বাঙ্কারহিল ও শ্রাচীর ভূমিকাকে দায়ী করেছেন তিনি ৷ আইএসএলের মতো ব্যয়বহুল প্রতিযোগিতায় পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা না-পাওয়ায় অবনমনের মুখে পড়তে হয়েছে মহামেডানকে ৷
এপ্রসঙ্গে ববি বলেন, "ক্লাব শেষ হয়ে যায়নি ৷ সমর্থকদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী ৷ তারা সবসময় ভালো ফল চায়, সেটাই স্বাভাবিক ৷ কিন্তু বিনিয়োগকারীরা পাশে না-থাকায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ৷" তাঁর সংযোজন, "হুমায়ুন কবীর আগে থেকেই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ৷ সেই কারণেই তাঁকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷" যদিও নির্বাচিত সদস্য ও লাইফ মেম্বার হিসেবে ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন বলে জানিয়েছেন ববি ৷ এদিকে সভাপতি দায়িত্বে এসেই আর্থিক সংকট দূর করার আশ্বাস দিলেন হুমায়ুন কবীর ৷ তিনি বলেন, "দু-চার জন মিলে ক্লাব চালানো সম্ভব নয় ৷ সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে ৷ ব্যক্তিগত আক্রমণ না-করে ক্লাবের স্বার্থে মতামত জানাতে হবে ৷"
আম জনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক জানান, বর্তমানে ক্লাবের দেনা প্রায় 14 কোটি টাকা ৷ আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে অন্তত অর্ধেক দেনা মেটানোর চেষ্টা করা হবে ৷ শীঘ্রই বৈঠক ডেকে ক্লাবের নতুন প্রশাসনিক কাঠামো ও বিভিন্ন পদাধিকারীদের নামও ঘোষণা হবে বলে জানান তিনি ৷ পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ক্লাবের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার ইঙ্গিত দিয়েছেন নতুন সভাপতি ৷ হুমায়ুন কবীর জানান, ক্লাবের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেই এগোবেন ৷ রাজনৈতিক সমীকরণের ঊর্ধ্বে গিয়ে প্রয়োজন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গেও কাজ করতে প্রস্তুত বলে জানান হুমায়ুন। প্রসঙ্গত, নওশাদ সিদ্দিকীও দুঃসময়ে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছিলেন ৷
দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্লাবের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে নিজের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন হুমায়ুন কবীর ৷ প্রাথমিকভাবে বকেয়া ঋণের 50 শতাংশ মেটানোর চেষ্টা করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন মহামেডানের নতুন সভাপতি ৷ বাকি অর্থ ধাপে ধাপে পরিশোধ করা হবে ৷ এদিন ক্লাব থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও উত্থাপিত হয়েছে ৷ এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না-হলেও ময়দান পুরোপুরি রাজনীতিমুক্ত হতে পারে না বলে দাবি হুমায়ুনের ৷ তবে ভারসাম্য ফেরানোর চেষ্টা করা হবে বলে জানান তিনি ৷ রাজনীতি ও ময়দানকে সম্পূর্ণ আলাদা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করে কল্যাণ চৌবে এবং অমিত শাহ-পুত্র জয় শাহর উদাহরণ টানেন তিনি ৷