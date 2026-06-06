মহামেডান স্পোর্টিংয়ে এবার হুমায়ুনের 'শাসন', সরলেন সভাপতি আমিরউদ্দিন

মহামেডান স্পোর্টিংয়ে এবার হুমায়ুনের 'শাসন', সরলেন সভাপতি আমিরউদ্দিন
শনিবারই তাঁবুতে সংবর্ধনার পর আনুষ্ঠানিকভাবে মহামেডান ক্লাবের দায়িত্ব সঁপে দেওয়া হবে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতার হাতে ৷
Published : June 6, 2026 at 12:08 PM IST
কলকাতা, 6 জুন: সম্ভাবনায় সিলমোহর দিয়ে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে শুরু হচ্ছে হুমায়ুন কবীরের জমানা ৷ শুক্রবার ক্লাবের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন আমিরউদ্দিন ববি ৷ তাঁর পরিবর্তে ক্লাবের দায়িত্বে আসছেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ আর্থিক সমস্যায় ধুঁকতে থাকা শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবে বিনিয়োগ নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় আসছেন নওদাঁ ও রেজিনগর থেকে সদ্য বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সদস্য ৷
যা খবর তাতে শনিবারই ক্লাব তাঁবুতে সংবর্ধনা দিয়ে হুমায়ুন কবীরের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে ৷ রেড রোডের ধারের শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবটির আর্থিক অনটন দীর্ঘ সময়ের ৷ 2025-26 মরশুমে আইএসএল থেকে অবনমনও হয়েছে তাদের ৷ মাঝে বাঙ্কারহিল বিনিয়োগ করে হাল ফেরানোর চেষ্টা করেছিল ৷ পরে বাঙ্কারহিলের সঙ্গে শ্রাচী স্পোর্টস বিনিয়োগকারী হিসেবে যোগ দেওয়ায় উন্নয়নের বদলে সমস্যা জটিল হয় ৷ অংশীদারিত্ব নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয় ৷ ফলে গত দুই মরশুম ধরে চরম আর্থিক সমস্যায় পড়েছে সাদা-কালো ব্রিগেড ৷ ফুটবলারদের বেতন দিতে ব্যর্থ হয়েছে ক্লাব ৷ বিদেশি ফুটবলার ও কোচেরা ফিফার দ্বারস্থ হওয়ায় নিষেধাজ্ঞাও নেমে আসে মহামেডানে ৷ নয়া ফুটবলার সই করানোর অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় ৷
2025-26 মরশুমের শুরুতে কোনওরকমে বকেয়া মিটিয়ে দল গঠন করে মহমেডান ৷ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর অধীনে বিদেশিহীন হয়ে সব টুর্নামেন্টে অংশ নেন সাদা-কালো ব্রিগেড ৷ তবে পারফরম্যান্স শূন্য ৷ ফলস্বরূপ আইএসএলে একটি ম্যাচও জিততে না-পেরে অবনমন হয়েছে দু'বছর আগে আই লিগ জেতা ক্লাবের ৷ এরপরই সমর্থকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন ৷ বিনিয়োগ আনতে না-পারার দায় কর্তাদের উপর চাপিয়ে দেন তারা ৷ সমস্যা মেটাতে সাংবাদিক সম্মেলন করে নওশাদ সিদ্দিকি এবং হুমায়ুন কবীরকে হাল ধরার আহ্বান জানান ক্লাব কর্তারা ৷ চিঠিও দেওয়া হয় দুই বিধায়ককে ৷
কর্তারা জানান 13 কোটি টাকার ঋণের বোঝা রয়েছে ক্লাবের ৷ তা জেনেও যে বা যারা হাল ধরতে আসবে তাদের স্বাগত । নওশাদ সিদ্দিকী আশ্বাস দিয়েছিলেন, লগ্নি নিয়ে আসার ক্ষমতা তার রয়েছে ৷ অবশেষে এগিয়ে এলেন হুমায়ুন কবীর ৷ ক্লাবের নয়া সভাপতি পদে আসীন হচ্ছেন তিনি ৷ সরছেন আমিরউদ্দিন ববি ৷ কার্যকরী কমিটির বাকি পদাধিকারীরা অবশ্য থাকছেন ৷ শনিবার দুপুর একটা নাগাদ হুমায়ুন কবীরের ক্লাবে আসার কথা ৷ তারপর বৈঠক ৷ সেখানেই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতার হাতে ৷ এরপর সাংবাদিক সম্মেলন করার কথা রয়েছে হুমায়ুন কবীরের ৷