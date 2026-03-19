2027 বিশ্বকাপ পর্যন্ত বাড়ানো হোক মেয়াদ, বোর্ডকে আবেদন নির্বাচক প্রধান আগরকরের

2027 বিশ্বকাপ পর্যন্ত বাড়ানো হোক মেয়াদ, বোর্ডকে আবেদন নির্বাচক প্রধান আগরকরের
গতবছর চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফিজয়ের পর নির্বাচক প্রধান হিসেবে একবছরের জন্য মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল অজিত আগরকরের ৷ এবারেও কি তাঁর অনুরোধ রাখা হবে ?
Published : March 19, 2026 at 4:06 PM IST
মুম্বই, 19 মার্চ: গতবছর ঠিক আইপিএলের আগেই তাঁর মেয়াদ একবছরের জন্য বৃদ্ধি করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ 2024 টি-20 বিশ্বকাপ জয় ও 2025 চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পুরস্কার পেয়েছিলেন অজিত আগরকর ৷ টানা দ্বিতীয়বার টি-20 বিশ্বজয়ের পর আরও একবার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করলেন জাতীয় নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর ৷ আগামী বছর অর্থাৎ, 2027 বিশ্বকাপ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হোক তাঁর মেয়াদ ৷ এই মর্মে বোর্ডের কাছে অনুরোধ রেখেছেন মুম্বইকর ৷ তেমনটাই প্রকাশ টাইমস অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্টে ৷
রিপোর্টে এও জানানো হয়েছে যে, এই ইস্যুতে আলোচনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ৷ যা পরিস্থিতি তাতে এই মুহূর্তে জাতীয় প্রধান নির্বাচক হিসেবে যোগ্য উত্তরসূরি না-থাকায় আগরকরের মেয়াদ বাড়ানোর অনুরোধ আরও একবার মঞ্জুর হতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ যদিও এ বিষয়ে বোর্ড প্রেসিডেন্ট মিঠুন মানহাস, সেক্রেটারি দেবজিৎ সইকিয়া কিংবা স্বয়ং আগরকরের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷
বিসিসিআই'য়ের অন্দরমহলে পশ্চিমাঞ্চলের প্রাক্তন এক ক্রিকেটারকে আগরকরের উত্তরসূরি হিসেবে বসানোর কথাবার্তা অবশ্য চলছিল ৷ তবে তা বেশিদূর এগোয়নি বলেই টাইমস অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টে প্রকাশ ৷ এমন সময় টি-20 বিশ্বকাপ জয় আগরকরের সুবিধা করে দেয় ৷ টানা দ্বিতীয়বার টিম ইন্ডিয়া বিশ্বকাপ জিততেই ফের মেয়াদ বাড়ানোর অনুরোধ করে বল বোর্ডের কোর্টে ঠেলে দেন অজিত আগরকর ৷
BCCI sources said – "Ajit Agarkar has requested an extension as Chief Selector until the 2027 ODI World Cup, and with no better options available, the board is likely to agree!"
তিন বছর আগে 2023 সালের জুনে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্য়ান হিসেবে চেতন শর্মার জায়গায় এসেছিলেন আগরকর ৷ তাঁর মেয়াদকালে তিন বছরে তিনটি আইসিসি ট্রফি এসেছে ভারতীয় দলের ক্য়াবিনেটে ৷ জোড়া টি-20 বিশ্বকাপ ও একটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ৷ তবে এই সময়কালে ক্রিকেটের কুলীন ফরম্য়াটে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স মোটে আশাব্যঞ্জক নয় ৷ দেশের মাটিতে একের পর এক টেস্ট সিরিজে হোয়াইট-ওয়াশ, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে পরাজয় নির্বাচক হিসেবে আগরকরের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে একাধিকবার ৷
নির্বাচক প্রধান হিসেবে আগরকরের মেয়াদকালে ভারতীয় দল তিনটি ফরম্য়াটেই ট্রানজিশন পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ৷ এই সময়কালে টেস্ট ক্রিকেট থেকে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা অবসর নিয়েছেন ৷ পাশাপাশি টি-20 ক্রিকেট থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন রোহিত-কোহলি কিংবা জাদেজার মত হেভিওয়েটরা ৷ আপাতত ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহাতারকা রোহিত ও কোহলি কেবল ওডিআই ফরম্য়াটেই তাঁদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন ৷ 2027 বিশ্বকাপে নীল জার্সিতে দু'জনকে দেখা যাবে কি না, সেটা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন ৷ এমন সময় পরবর্তী নির্বাচক প্রধান হিসেবে আগরকরের মেয়াদ বাড়ে কি না, সেটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ৷