এক যুগ আগে রূপকথার প্রত্যাবর্তনই এখন রসদ রাহানেদের
ম্যাচ হারলেও দলের 'অনভিজ্ঞ' বোলিং আক্রমণ টাইটান্সের বিরুদ্ধে যেভাবে ম্য়াচটা শেষ ওভারে নিয়ে গিয়েছে, তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ নাইটদের নেতা ৷
Published : April 18, 2026 at 5:34 PM IST
গুজরাত, 18 এপ্রিল: টানা হারে দল যখন ক্ষত-বিক্ষত হয় তখন সমালোচনা করা অনেক সহজ হয়ে দাঁড়ায় ৷ কিন্তু গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে পঞ্চম হারের পর সমালোচনা নয়, বরং ইতিবাচক দিকগুলো খুঁজে বের করে দলকে তাতাচ্ছেন অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ৷ ম্যাচ হারলেও দলের 'অনভিজ্ঞ' বোলিং আক্রমণ টাইটান্সের বিরুদ্ধে যেভাবে ম্য়াচটা শেষ ওভারে নিয়ে গিয়েছে, তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ নাইটদের নেতা ৷
প্রথম ছ'ম্য়াচের পাঁচটিতেই হার ৷ ইডেনে পঞ্জাব কিংস ম্য়াচে বৃষ্টি না-এলে হয়তো পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা এক পয়েন্টও জুটত না ৷ অনুরাগী মহলেই এমন কটাক্ষে এখন বিদ্ধ হতে হচ্ছে বেগুনি শিবিরকে ৷ রবিবাসরীয় ইডেনে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার আগে শনিবার গুজরাত থেকে কলকাতায় পা রাখল রাহানে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ বৈভব সূর্যবংশী, যশস্বী জয়সওয়াল, রবীন্দ্র জাদেজা, জোফ্রা আর্চার সমৃদ্ধ রাজস্থানকে সামলানোর চব্বিশ ঘণ্টা আগে নাইটদের প্র্যাকটিস নেই ৷ যা হবে তা ম্যাচের দিন গা ঘামানো এবং হালকা নকিং ৷
নাইটদের সমস্যা ঠিক কোথায় তা নিয়ে নানা মত রয়েছে ৷ তবে তাঁরা যে প্রচুর পরিশ্রম করছেন, সেকথা শুক্রবার ম্য়াচে শেষে বারংবার আওড়ে গেলেন রাহানে ৷ এক সাংবাদিক শুক্রবার ম্য়াচের পর পরিশ্রমের বাহবা দেওয়ায় তাঁকে ধন্যবাদও জানান রাহানে ৷ নাইট অধিনায়ক এও জানান, ম্য়াচে জয় আসুক কিংবা হার, প্রত্য়েকদিনই কিছু না কিছু শেখার রয়েছে ৷ রাহানে বলেন, "এই ম্য়াচ হোক কিংবা গত পাঁচ ম্য়াচ, যেটা শিখছি সেটা হল গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো জেতা ৷ একটা ভালো কিংবা খারাপ ওভার টি-20 ম্যাচে সবকিছু বদলে দিতে পারে ৷ সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোই আমাদের পক্ষে কথা বলছে না ৷ তবু লড়াই করে যাচ্ছি আমরা ৷"
হাজার খারাপেও ক্যামেরন গ্রিনের ব্য়াটিং চলতি আইপিএলে প্রথমবার কথা বলল টাইটান্স ম্য়াচে ৷ অজি অলরাউন্ডারকে প্রশংসায় ভরিয়ে রাহানে বলেন, "ক্রমাগত উইকেট যাওয়া সত্ত্বেও আমরা 180 রানে পৌঁছেছি ওর (গ্রিন) জন্যই ৷ একটা সময় মনে হচ্ছিল 200 রান এই পিচে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে ৷ কিন্তু সেটা না-হওয়া মানে গ্রিনের কৃতিত্ব খাটো হওয়ার নয় ৷ দুর্ধর্ষ ব্যাটিং করেছে ও ৷"
এমন সময় 2014 সালের রূপকথার প্রত্যাবর্তন কি অনুপ্রেরণা হতে পারে ? উল্লেখ্য সেবার টানা পাঁচ হারের পর টানা ন'ম্যাচ জিতে খেতাব তুলেছিল গৌতম গম্ভীর নেতৃত্বাধীন কেকেআর ৷ রাহানে বলছেন, "আশা রাখতে ক্ষতি কী ? নেতিবাচক না-ভেবে সবসময় ইতিবাচক চিন্তা করাই শ্রেয় ৷ আমি তেমনটাই মনে করি ৷ পাশাপাশি খুব বেশি দূরের কথা না-ভেবে ম্য়াচ ধরে এগোনোই ভালো ৷ পাশাপাশি সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা জারি থাকুক ৷"