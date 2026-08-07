আন্তর্জাতিক অবসরের আটদিনের মাথায় বিদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে যোগ দিলেন রাহানে

আন্তর্জাতিক অবসরের আটদিনের মাথায় বিদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে যোগ দিলেন রাহানে
ভারতের হয়ে 195টি ম্য়াচ খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন রাহানে ৷ সরে দাঁড়িয়েছেন আইপিএল থেকেও ৷
Published : August 7, 2026 at 5:57 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 অগস্ট: গত সপ্তাহে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং আইপিএল থেকে অবসর নিয়েছিলেন ৷ আটদিনের মাথায় ইউরোপিয়ান টি-20 প্রিমিয়র লিগে যোগ দিলেন আজিঙ্কা রাহানে ৷ শুক্রবারই আনুষ্ঠানিকভাবে ইটিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি আমস্টারডাম ফ্লেমসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ভারতীয় টেস্ট দলের প্রাক্তন সহ-অধিনায়ক ৷
সবধরনের ক্রিকেট খেললেও মূলত লাল-বলের ক্রিকেটকেই আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন রাহানে ৷ সেটা মুম্বইকরের কেরিয়ার পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট ৷ তবে কেরিয়ারে 308টি টি-20 ম্য়াচও খেলেছেন এই ডানহাতি ব্যাটার ৷ 126.77 স্ট্রাইক-রেটে 7,968 রান তিনি এই ফরম্য়াটে সংগ্রহ করেছেন ৷ টি-20'তে জোড়া সেঞ্চুরি এবং 56টি হাফসেঞ্চুরিও রয়েছে রাহানের নামের পাশে ৷
সেই অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করেই ইটিপিএলের সঙ্গে জুড়লেন রাহানে ৷ পয়লা সংস্করণে মার্কি ক্রিকেটার হিসেবে তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আমস্টারডাম ফ্লেমসের সঙ্গে ৷ ইটিপিএল এবং নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি দল নিয়ে তাঁর অনুভূতি প্রকাশে রাহানে বলেন, "ক্রিকেট আমায় অনেক কিছু দিয়েছে ৷ আর আমার মনে হয় প্রত্যেক ক্রিকেটারের কর্তব্য সম্মানজনকভাবে ক্রিকেটকে ছেড়ে যাওয়া ৷ ইউরোপের ক্রিকেট একটা আকর্ষণীয় ধাপে প্রবেশ করছে ৷ আমার মতে ক্রিকেটের নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়ার যাবতীয় রসদ তাদের রয়েছে ৷"
Class meets firepower. 🏏🔥— European T20 Premier League (ETPL) (@etplofficial) August 7, 2026
Ajinkya Rahane is bringing his signature style and big-stage brilliance to the Amsterdam Flames this season!
How excited are you Flames fans? pic.twitter.com/myqcNwpY41
রাহানের সংযোজন, "মাঠ এবং মাঠের বাইরে আমস্টারডাম ফ্লেমসের কিছু অর্থবহ ছাপ রাখার যে লক্ষ্য সেটা আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে ৷ আমি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে সাফল্য এনে দিতে ম্য়ানেজমেন্টের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে মুখিয়ে রয়েছি ৷ একইসঙ্গে ইউরোপের পরবর্তী প্রজন্মকে ক্রিকেট সম্পর্কে উৎসাহিত করার বিষয়েও সাহায্য করতে প্রস্তুত ৷"
রাহানে এই প্রথম কোনও বিদেশি ফ্র্য়াঞ্চাইজি লিগে যুক্ত হলেন ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো আমস্টারডাম ফ্লেমসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং মুখ্য ক্রিকেট আধিকারিকের পদে রয়েছেন কিংবদন্তি প্রাক্তন অজি অধিনায়ক স্টিভ ওয়া ৷ তাঁর দলে রাহানের যোগদান প্রসঙ্গে ওয়া বলেন, "ওর অভিজ্ঞতা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইউরোপের প্রসিদ্ধ ক্লাব হিসেবে গড়ে উঠতে আমস্টারডাম ফ্লেমস'কে ভীষণভাবে সাহায্য করবে ৷"