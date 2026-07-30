'ক্যাপ নং 278 সাইনিং-অফ', টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে অপরাজিত থেকে ক্রিকেটকে বিদায় রাহানের

'ক্যাপ নং 278 সাইনিং-অফ', টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে অপরাজিত থেকে ক্রিকেটকে বিদায় রাহানের
রাহানের নেতৃত্বে ছ'টি টেস্ট ভারত জিতেছে চারটি ম্যাচ ৷ ড্র হয়েছে দু'টি ৷
Published : July 30, 2026 at 1:52 PM IST
মুম্বই, 30 জুলাই: ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় ভারতকে এখনও পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়েছেন 38 জন ৷ এর মধ্যে অপরাজিত থাকার নজির রয়েছে কেবল চার অধিনায়কের ৷ তাঁদেরই একজন আজিঙ্কা রাহানে অবসর নিলেন সবধরনের ক্রিকেট থেকে ৷ বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়া পোস্টে বাইশ গজের বর্ণময় কেরিয়ারে ইতি টানার কথা ঘোষণা করলেন জাতীয় দলের হয়ে 85টি টেস্ট, 90টি ওডিআই এবং 20টি টি-20 ম্য়াচ খেলা ক্রিকেটার ৷
টেস্ট ক্রিকেটে অপরাজিত থাকার নিরিখে চার অধিনায়কের এলিট ক্লাব জায়গা করে নিলেও রাহানেই একমাত্র যিনি এই রেকর্ড গড়েছেন পাঁচ বা তাঁর বেশি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে ৷ ভারতের হয়ে ব্য়াট হাতে রাহানের মনে রাখার মতো ইনিংস ভূরি-ভূরি ৷ তবে মুম্বইকরের কেরিয়ারে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল 2020-21 বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি ৷ যেখানে প্রথম টেস্টে 36 রানে অলআউট হয়ে যাওয়া ভারতীয় দলকে বাকি চার টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে 2-1 ব্যবধানে জয় এনে দিয়েছিলেন রাহানে ৷ সতীর্থরা যাঁকে আদর করে ডাকতেন 'জিঙ্কস' নামে ৷ রাহানের নেতৃত্বে ছ'টি টেস্টে ভারতীয় দল জয় পেয়েছে চারটি ম্যাচে, ড্র হয়েছে দু'টি টেস্ট ৷
তিন বছর আগে এমনই জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট ম্য়াচটি খেলেছিলেন রাহানে ৷ যা ভারতীয় দলের হয়ে তাঁর শেষ ম্য়াচ বটে ৷ সব ধরনের ক্রিকেটকে 'আলবিদা' জানানোয় চলতি বছর কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএল রাহানের শেষ প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট হয়ে রইল ৷ যদিও 2025 এবং 2026, আইপিএলের শেষ দু'টি সংস্করণে রাহানের নেতৃত্বে কেকেআরের ফলাফল খুব একটা সুখকর নয় ৷
তাতে কী ? ডান হাতি ব্যাটারের 12 বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারই প্রমাণ যে রাহানে কতোটা উচ্চমার্গের ব্য়াটার ছিলেন ৷ 12টি সেঞ্চুরি সহযোগে টেস্ট ক্রিকেটে 5,077 রানের পাশাপাশি ওডিআই ক্রিকেটে তিনটি শতরান সহযোগে রাহানের ঝুলিতে রয়েছে 2,962 রান ৷ টি-20'তে মুম্বই ক্রিকেটারের ঝুলিতে রয়েছে 375 রান ৷ টেস্ট ক্রিকেটে রাহানের সেরা প্রথম কয়েকটি টেস্ট ইনিংসের কথা যদি বলতে হয় তাহলে প্রথমেই থাকবে 2020-21 বিজিটি'তে মেলবোর্নে তাঁর 112 রানের ইনিংস ৷ 2014 সালে এমসিজি'তেই তাঁর ব্যাট থেকে এসেছিল 147 রানের দুর্ধর্ষ ইনিংস ৷ ওই বছর লর্ডসে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে 103 রানও কোনও অংশে কম নয় ৷ ইন্দোরে নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে 188 রান তাঁর টেস্ট কেরিয়ারের সেরা ৷
An illustrious career comes to an end 🇮🇳— BCCI (@BCCI) July 30, 2026
Thank you @ajinkyarahane88 for your immense contribution to Indian cricket and all the memories that will be cherished forever
Wishing you the very best in your next chapter #TeamIndia | #ThankYouAjinkya pic.twitter.com/Gbi7sIcgwS
সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া আবেগঘন বার্তায় 'জিঙ্কস' এদিন বলেন, "আমি নিজের ব্য়াটিং'য়ের ক্ষেত্রে সবসময় সময়জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ছিলাম ৷ আর জীবনেও সময়জ্ঞানকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে এসেছি ৷ আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং সবধরনের ফরম্যাট থেকে সরে দাঁড়ানোর সঠিক সময় বলে মনে হয়েছে আমার ৷ ছোটবেলায় ডোম্বিভলি থেকে প্রতিদিন অনুশীলনে ছুটে যাওয়া থেকে আজ অবধি ভারতীয় ক্রিকেটকে আমি সবটুকু উজাড় করে দিয়েছি ৷"
India batter Ajinkya Rahane has announced his retirement from international cricket and all formats.— IANS (@ians_india) July 30, 2026
He posted on Instagram, " cap 278 signing off. thank you for all the love and support over the years. forever grateful"
(video: ajinkya rahane="" instagram) pic.twitter.com/DRRSDzaHe2
রাহানের সংযোজন, "দেশ এবং দল সবসময় নিজের আগে ৷ এই একটি মন্ত্রে বিশ্বাস রেখে আমি ক্রিকেটজীবন অতিবাহিত করেছি ৷ সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে আমি ক্রিকেট খেলেছি ৷ আমার মতে কারও অভিপ্রায় যদি সঠিক থাকে, তাহলে ক্রিকেট তোমার যত্ন করবেই ৷" প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 205 ম্যাচে 42টি সেঞ্চুরি-সহ রাহানের ঝুলিতে রয়েছে 14,209 রান ৷ অবসর ঘোষণায় রাহানে'কে ধন্যবাদ জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও ৷
সোশাল মিডিয়ায় বিসিসিআই লিখেছে, "এক ঝলমলে কেরিয়ারের যবনিকা ৷ ভারতীয় ক্রিকেটে অপরিসীম অবদানের জন্য আজিঙ্কা রাহানে'কে ধন্যবাদ ৷ তোমার তৈরি সব কীর্তি আজীবন মনে থাকবে ৷ জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য তোমায় ধন্যবাদ ৷"