লিয়েন্ডার-কন্যা আইয়ানার পেশাদার টেনিসে আত্মপ্রকাশ, সাক্ষী রইল তিলোত্তমা
পেশাদার টেনিসের আত্মপ্রকাশে অবশ্য হারের স্বাদ পেলেন বছর কুড়ির আইয়ানা ৷
Published : November 26, 2026 at 5:27 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: পরম্পরায় বিশ্বাস করে কলকাতা ৷ আর সেই বিশ্বাসে সাক্ষী রেখে সম্প্রতি টেনিস সার্কিটে পেজ-পরম্পরার সাক্ষী থাকল তিলোত্তমা ৷ সল্টলেক স্টেডিয়াম সংলগ্ন বেঙ্গল টেনিস অ্যাকাডেমির কোর্টে বর্তমানে চলছে আইটিএফ ডব্লিউ-15 ক্যাটেগরির টেনিস প্রতিযোগিতা ৷ সেখানেই বুধবার পেশাদার টেনিসে আত্মপ্রকাশ হল লিয়েন্ডার পেজ-কন্যা আইয়ানা পেজের ৷
পেজ পদবির সঙ্গে কলকাতা পরিচিতি বহুদিনের ৷ ভেস-জেনিফার পেজ, কলকাতা শহরের অলিম্পিক্স দম্পতির খেলোয়াড়ি পরম্পরার ব্যাটন পরবর্তীতে বহন করেছেন পুত্র লি। এবার তাঁর কন্যার পালা ৷ তবে লিয়েন্ডার এবং রিয়া পিল্লাইয়ের কন্যা আইয়ানা ব্রিটেনের খেলোয়াড় হিসেবে বুধবার খেললেন বাবার জন্ম শহরে ৷ ওয়াইল্ড-কার্ড এন্ট্রি হিসেবে আইটিএফ ডব্লিউ-15 প্রতিযোগিতায় তিনি খেললেন ডাবলসে ৷ ভারতের আরজান খোরাকিওয়ালার সঙ্গে জুটি বেঁধে খেললেও পেশাদার টেনিসের আত্মপ্রকাশে নিরাশ করলেন আইয়ানা ৷ কোরিয়ার জুটির বিরুদ্ধে স্ট্রেটে সেটে হারলেন দু'জনে ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে ম্য়াচের ফল 1-6, 2-6 ৷
তবে ম্যাচ জিততে না-পারলেও পরম্পরার ছাপ রেখে গেলেন আইয়ানা ৷ বার্সেলোনার গোমেজ টেনিস অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থী পেজ-কন্যা ৷ অন্যদিকে লিয়েন্ডার এখন বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) সভাপতি ৷ সেই সূত্রে কলকাতায় চলতি প্রতিযোগিতার প্রধান কর্তাও তিনি ৷ অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশনে সহ-সভাপতির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করছেন লিয়েন্ডার ৷ মেয়ের খেলা শেষ হতেই তাই দিল্লি উড়ে যেতে হয়েছে 1996 আটলাল্টা অলিম্পিক্সের পদকজয়ীকে ৷
বিটিএ-র কোর্টে লিয়েন্ডার-কন্যাকে খেলতে দেখে দর্শকরা উচ্ছ্বসিত ৷ লিয়েন্ডার নিজেও খুশি ৷ তবে ব্রিটেন নয়, মেয়ে ভারতের হয়ে খেলতে নামলে বেশি খুশি হতেন বলে জানিয়েছেন কিংবদন্তি ৷ একদিন আইয়ানা ভারতের হয়ে খেলবেন বলে আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি ৷ একইসঙ্গে জানিয়েছেন দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে ভারতের হয়ে খেলা কঠিন ৷ সবমিলিয়ে আপাতত মেয়েকে পেশাদার টেনিসে দেখেই খুশি লিয়েন্ডার ৷