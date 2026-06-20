ফেডারেশনের নাম বদলের প্রস্তাব যাচ্ছে ক্রীড়ামন্ত্রকে, আইএসএল শুরু সম্ভবত 4 সেপ্টেম্বর
নাম বদলের প্রস্তাব ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷
Published : June 20, 2026 at 7:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 জুন: পূর্বাভাস সত্য়ি করে আসন্ন মরশুমের আইএসএল শুরু হচ্ছে সম্ভবত 4 সেপ্টেম্বর ৷ ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ লিগের রূপরেখা স্থির করতে শনিবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভার আয়োজন হয়েছিল নয়াদিল্লিতে ৷ সেখানে কেবল সূচি নির্ধারণই নয়, আইএসএলের ভবিষ্যৎ পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷
শনিবারের সভায় আসন্ন মরশুম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সামনে আনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ৷ আইএসএলের কাঠামো নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামী সপ্তাহে নেওয়া হতে পারে ৷ বর্তমানে আইএসএলে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলো আইএসএল পরিচালনা করবে বলে স্থির হয়েছে ৷ ক্লাবজোটের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে যে রূপরেখা দেওয়া হয়েছে তা মেনে নিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ ফলে জিনিয়াস স্পোর্টসকে বরাত দেওয়া হচ্ছে না আইএসএল পরিচালনার ৷ যদিও এব্যাপারে তাদের থেকে প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছে ফেডারেশন ৷ তারপরই বিষয়টি আইএসএলের ম্যানেজিং কমিটির সামনে তোলা হবে ৷ এই কমিটিতে আইএসএলে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোর প্রতিনিধিদের পাশাপাশি এআইএফএফ-এর তিনজন শীর্ষকর্তা রয়েছেন ৷
পরবর্তী সভায় লিগের ফরম্যাট, অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা, সূচি এবং প্রতিযোগিতার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। ভারতীয় ফুটবলের উন্নয়ন ও আইএসএলের প্রতিযোগিতামূলক মান আরও বাড়ানোর লক্ষেই এই বৈঠককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী সপ্তাহের বৈঠক ভারতীয় ক্লাব ফুটবলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বড় ভূমিকা নিতে পারে ৷ এখন সকলের নজর এআইএফএফ ও আইএসএল পরিচালন কমিটির পরবর্তী ঘোষণার দিকে। তবে আইএসএল যে 4 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে, তা পরিষ্কার ৷ ইতিমধ্যে দলগুলো দলগঠনের কাজে নেমে পড়েছে ৷ সবমিলিয়ে বিশ্বকাপের মরশুমে ভারতীয় ফুটবলের আগামী মরশুমের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল ৷
এদিকে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের নাম বদলে হতে পারে 'ফুটবল ফেডারেশন অব ভারত' ৷ নাম বদলের এই প্রস্তাব ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে শনির সভায় ৷ অর্থাৎ, ভারতীয় ফুটবলের গভর্নিং বডি'র নয়া নাম ক্রীড়ামন্ত্রকের অনুমোদনের অপেক্ষায় ৷
এব্য়াপারে সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে বলেন, "নাম বদলের প্রস্তাবটা ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে পাঠানো হবে ৷ যার প্রক্রিয়াটা আজ থেকে শুরু হয়ে গেল ৷" তাঁর সংযোজন, "মন্ত্রকের অনুমোদন না-দিয়ে যদি অন্য কোনও মতামত দেয় সেটা আলাদা ব্যাপার ৷ তবে বিষয়টি অনুমোদন পেলে তা জেনারেল বডি'তে যাবে ৷ তারপর ফিফা অনুমোদনের অপেক্ষা তো রয়েইছে ৷ সেটা এই প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ ৷"