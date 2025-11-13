ETV Bharat / sports

আইএসএল জট খুলতে উদ্যোগী ফেডারেশন ক্লাবগুলোর সঙ্গে তড়িঘড়ি বৈঠকে

দফায়-দফায় বুধবার বৈঠক সারল ফেডারেশন ৷ এফএসডিএল কর্তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে খবর ৷

কলকাতা, 13 নভেম্বর: আর বিলম্ব নয় ৷ অচলাবস্থা কাটাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্যোগ শুরু ভারতীয় ফুটবলে ৷ আইএসএল জট খুলতে বুধবার দফায় দফায় বৈঠক হল প্রায় সারা সন্ধ্যা ৷ কোনও সন্দেহ নেই দেশের সর্বোচ্চ লিগ নিয়ে অচলাবস্থা কাটাতে তড়িঘড়ি আসরে নেমেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ যাকে বিলম্বিত বোধোদয় বলা যেতে পারে ৷ সম্প্রতি ফেডারেশনের ডাকা টেন্ডারে এফএসডিএল সাড়া না-দেওয়ায় দেশের টপ-টিয়ার লিগ ঘিরে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ৷ একের পর এক ক্লাব ফুটবল সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখছে ৷ এই পরিস্থিতিতে আসরে নেমেছেন দেশি-বিদেশি ফুটবলাররাও ৷

মঙ্গলবার এক যৌথ বিবৃতিতে ফেডারেশনের কাছে আইএসএল শুরুর আর্জি জানিয়েছিলেন সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ ঝিঙ্গানরা ৷ তারপরেই নড়েচড়ে বসল ফেডারেশন ৷ আইএসএল জট খুলতে বুধবার ফেডারেশনের দফায়-দফায় বৈঠক করা হল ৷ কিন্তু আদৌ সমাধান সূত্র পাওয়া গেল কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয় ৷ তবে দেরিতে হলেও প্রয়োজনে ফেডারেশন নিজের অবস্থান থেকে সরার বার্তা দিতে শুরু করেছে ৷ 7 নভেম্বর পর্যন্ত আইএসএল আয়োজনের জন্য কোনও সংস্থা টেন্ডার জমা না-দেওয়ায়, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছিল ফেডারেশন ৷ কিন্তু তারই মাঝে বুধবার বিকেলে হঠাৎই আলোচনায় বসার কথা জানান ফেডারেশন কর্তারা ৷ যেখানে প্রথমে বিকেল পাঁচটায় ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির বৈঠক হয় ৷ সন্ধে ছ'টায় আইএসএলের সমস্ত দলের অধিনায়কদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে ৷

সন্ধে সাতটায় প্রতিটি দলের কর্ণধারের সঙ্গে বৈঠক হয় ৷ এই বৈঠকের পর আইএসএল নিয়ে যাবতীয় জট খুলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি সূত্রের খবর, এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এফএসডিএল কর্তারাও ৷ ফলে অনুমান করা যাচ্ছে, উভয়পক্ষের সমঝোতায় খুব শীঘ্র আইএসএলের ভবিষ্যত নির্ধারণ হতে পারে ৷ অন্যদিকে ভারতীয় ফুটবলকে সঠিক রাস্তায় ফেরাতে আই লিগ ক্লাবগুলির কাছেও মতামত চেয়েছিল ফেডারেশন ৷ সমস্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই সুপ্রিম কোর্টের কাছে রিপোর্ট জমা দেবে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ আইএসএলের সঙ্গে আই লিগের দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলার প্রচেষ্টাও শুরু হতে চলেছে ৷ সবমিলিয়ে চলতি সপ্তাহেই ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থা কেটে যাওয়ার জোরালো ইঙ্গিত ৷

সেক্ষেত্রে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে আইএসএলে বল গড়াবে কিংবা ফেব্রুয়ারির শুরুতে ৷ এদিকে মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি দেবাশিস দত্ত এবং সচিব সৃঞ্জয় বসু দু'জনেই জানিয়েছেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট অনুশীলন বন্ধ করেনি, বরং পিছিয়ে দিয়েছে ৷ আইএসএল নিয়ে জটিলতা মিটলে দ্রুত বল নিয়ে নেমে পড়বেন ম্যাকলারেন, কামিংসরা ৷ সেইজন্যই ফুটবলারদের বেতনও বন্ধ করা হয়নি ৷ যা অন্য ক্লাবে হয়েছে ৷ পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল পূর্ণশক্তি নিয়েই সম্ভবত সিকিম গোল্ড কাপ খেলতে যাচ্ছে ৷ 16 দলীয় টুর্নামেন্টে ইস্টবেঙ্গল কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলবে ৷

