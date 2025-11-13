আইএসএল জট খুলতে উদ্যোগী ফেডারেশন ক্লাবগুলোর সঙ্গে তড়িঘড়ি বৈঠকে

আইএসএল জট খুলতে উদ্যোগী ফেডারেশন ক্লাবগুলোর সঙ্গে তড়িঘড়ি বৈঠকে
দফায়-দফায় বুধবার বৈঠক সারল ফেডারেশন ৷ এফএসডিএল কর্তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে খবর ৷
Published : November 13, 2025 at 1:06 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: আর বিলম্ব নয় ৷ অচলাবস্থা কাটাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্যোগ শুরু ভারতীয় ফুটবলে ৷ আইএসএল জট খুলতে বুধবার দফায় দফায় বৈঠক হল প্রায় সারা সন্ধ্যা ৷ কোনও সন্দেহ নেই দেশের সর্বোচ্চ লিগ নিয়ে অচলাবস্থা কাটাতে তড়িঘড়ি আসরে নেমেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ যাকে বিলম্বিত বোধোদয় বলা যেতে পারে ৷ সম্প্রতি ফেডারেশনের ডাকা টেন্ডারে এফএসডিএল সাড়া না-দেওয়ায় দেশের টপ-টিয়ার লিগ ঘিরে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ৷ একের পর এক ক্লাব ফুটবল সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখছে ৷ এই পরিস্থিতিতে আসরে নেমেছেন দেশি-বিদেশি ফুটবলাররাও ৷
মঙ্গলবার এক যৌথ বিবৃতিতে ফেডারেশনের কাছে আইএসএল শুরুর আর্জি জানিয়েছিলেন সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ ঝিঙ্গানরা ৷ তারপরেই নড়েচড়ে বসল ফেডারেশন ৷ আইএসএল জট খুলতে বুধবার ফেডারেশনের দফায়-দফায় বৈঠক করা হল ৷ কিন্তু আদৌ সমাধান সূত্র পাওয়া গেল কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয় ৷ তবে দেরিতে হলেও প্রয়োজনে ফেডারেশন নিজের অবস্থান থেকে সরার বার্তা দিতে শুরু করেছে ৷ 7 নভেম্বর পর্যন্ত আইএসএল আয়োজনের জন্য কোনও সংস্থা টেন্ডার জমা না-দেওয়ায়, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছিল ফেডারেশন ৷ কিন্তু তারই মাঝে বুধবার বিকেলে হঠাৎই আলোচনায় বসার কথা জানান ফেডারেশন কর্তারা ৷ যেখানে প্রথমে বিকেল পাঁচটায় ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির বৈঠক হয় ৷ সন্ধে ছ'টায় আইএসএলের সমস্ত দলের অধিনায়কদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে ৷
We’ve trained, waited, and hoped — not just to play a game, but to feel alive again. To hear the fans, see the lights, and live the moments that make us who we are. We’ve waited in silence for too long. All we want now is to play the game we love again.🇮🇳⚽️🙏🏻 pic.twitter.com/E1pUQbd5ab— Subhasish Bose (@subhasis_bose15) November 11, 2025
সন্ধে সাতটায় প্রতিটি দলের কর্ণধারের সঙ্গে বৈঠক হয় ৷ এই বৈঠকের পর আইএসএল নিয়ে যাবতীয় জট খুলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি সূত্রের খবর, এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এফএসডিএল কর্তারাও ৷ ফলে অনুমান করা যাচ্ছে, উভয়পক্ষের সমঝোতায় খুব শীঘ্র আইএসএলের ভবিষ্যত নির্ধারণ হতে পারে ৷ অন্যদিকে ভারতীয় ফুটবলকে সঠিক রাস্তায় ফেরাতে আই লিগ ক্লাবগুলির কাছেও মতামত চেয়েছিল ফেডারেশন ৷ সমস্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই সুপ্রিম কোর্টের কাছে রিপোর্ট জমা দেবে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ আইএসএলের সঙ্গে আই লিগের দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলার প্রচেষ্টাও শুরু হতে চলেছে ৷ সবমিলিয়ে চলতি সপ্তাহেই ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থা কেটে যাওয়ার জোরালো ইঙ্গিত ৷
সেক্ষেত্রে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে আইএসএলে বল গড়াবে কিংবা ফেব্রুয়ারির শুরুতে ৷ এদিকে মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি দেবাশিস দত্ত এবং সচিব সৃঞ্জয় বসু দু'জনেই জানিয়েছেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট অনুশীলন বন্ধ করেনি, বরং পিছিয়ে দিয়েছে ৷ আইএসএল নিয়ে জটিলতা মিটলে দ্রুত বল নিয়ে নেমে পড়বেন ম্যাকলারেন, কামিংসরা ৷ সেইজন্যই ফুটবলারদের বেতনও বন্ধ করা হয়নি ৷ যা অন্য ক্লাবে হয়েছে ৷ পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল পূর্ণশক্তি নিয়েই সম্ভবত সিকিম গোল্ড কাপ খেলতে যাচ্ছে ৷ 16 দলীয় টুর্নামেন্টে ইস্টবেঙ্গল কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলবে ৷