কলকাতার দুই প্রধানকে রুখে সুপারকাপ জমিয়ে দিল ডেম্পো, ডার্বিতেই নির্ধারিত হবে শেষ চারের টিকিট

সুপারকাপে পরপর দুম্যাচে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপারজায়ান্টকে রুখে দিয়ে আনসাঙ হিরো সমীর নায়েকের ডেম্পো।

Dempo SC holds Mohun Bagan Super Gian
মোহনবাগান সুপারজায়ান্টকে রুখে দিল ডেম্পো (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 10:58 PM IST

2 Min Read
মডগাঁও (গোয়া), 28 অক্টোবর: সোনালি ঈগলের ঝাপটায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মশাল। এবার ক্ষতি হল বাগানে। সুপারকাপে পরপর দুম্যাচে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপারজায়ান্টকে রুখে দিয়ে আনসাঙ হিরো সমীর নায়েকের ডেম্পো। একই সঙ্গে তারা শেষ চারের অঙ্ক জমিয়ে দিল। ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব এবং মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের ম্যাচের ফল গোলশূন্য। এই ড্র এর ফলে একত্রিশ অক্টোবর ডার্বির আগে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট এবং ইস্টবেঙ্গল এফসির পয়েন্ট চার। ডেম্পো দাঁড়িয়ে দুই পয়েন্টে। ফলে ডার্বি যদি ড্র হয় এবং ডেম্পো যদি চেন্নাইয়িন এফসিকে বড় ব্যবধানে হারায় তাহলে শেষ চারের দৌড়ে তারাও চলে আসবে। কারন তিনটে দল পয়েন্টের দিক থেকে এক বিন্দুতে পৌঁছবে। সেক্ষেত্রে গোল করার হিসেবে শেষ চারের টিকিট মিলবে। এবং সেক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজ ইস্টবেঙ্গল। কারন তারা চার গোল করে সবচেয়ে বেশি গোল করার কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

মোহনবাগান বনাম ডেম্পোর আই লিগের প্রতিদ্বন্দিতা আজও ফুটবল প্রেমীদের মনে রয়েছে। গোয়া ফুটবলের অন্যতম সেরা দলছিল ডেম্পো। পাঁচবারের আইলিগ চ্যাম্পিয়নদের লোগো সোনালি ঈগল। মোহনবাগানের পালতোলা নৌকা। মাঝের দশ বছরে অনেক বদল এসেছে। ডেম্পো এখন সর্বোচ্চ লিগে নেই। আইএসএল গাঁটছড়া বেধে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট হয়েছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। কিন্তু দুই দল যখন পরস্পরের মুখোমুখি হয় তখন বাড়তি অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ হয়।

সমীর নায়েক জানেন তার দলের সামর্থ্য। তাই বুদ্ধি করে রক্ষনের চক্রব্যুহে সুপারজায়ান্টদের বন্দী করলেন। যার সামনে হোসে মোলিনার ছেলেরা দিগভ্রষ্ট। পেত্রাতোস,ম্যাকলারেন,কামিন্স,রবসনদের নামিয়েও ডেম্পোর রক্ষন ভাঙতে পারেনি সবুজ মেরুন।

মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট যে মাঠে খেলছে তা ভালো ফুটবলের অযোগ্য। ফতোদরা স্টেডিয়াম বৃষ্টিতে কার্যত খাটালে পরিনত হয়েছে। সেখানে প্রতিপক্ষ যদি প্রতিআক্রমন নির্ভর ফুটবলের কৌশল নেয় তাহলে সমস্যা বাড়ে। সমীর নায়েক সেই প্রতিকুলতাকে কাজে লাগালেন। যার সামনে স্প্যানিশ ফুটবল বুদ্ধি হতবাক।

পুরো নব্বই মিনিট জুড়ে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট গোল করার মত পরিস্থিতি তৈরি করতে ব্যর্থ। ম্যাকলারেন কামিন্স পেত্রাতোসকে ডাবল কভারিংয়ে আটকে দিল ডেম্পোর রক্ষণ। রবসনকে জোনাল মার্কিংয়ে ঠেলে দিয়ে অকেজো করেছে। পাশাপাশি সাহাল আব্দুল সামাদ মনবীরদের জন্যও জোনাল মার্কিংয়ের বজ্র আটুনি। ফলসরূপ প্রায় দশ জনে আক্রমন হেনেও ডেম্পো রক্ষনের জালে সবুজ মেরুন দিশেহারা ।

মোলিনা বলছেন তিনি দলের লড়াইয়ে খুশি। ডার্বির আগে দল মোটেই চাপে নেই। বরং আরও একটা ফাইনাল ধরেই একত্রিশ তারিখ তারা নামবেন। প্রতিপক্ষের আল্ট্রা ডিফেন্সিভ ফুটবল যে ভারতের এক নম্বর দলকে ধাক্কা দিল তা মানতেই হবে। একই সঙ্গে ভারতীয় কোচেরাও যে সীমিত ক্ষমতায় বিদেশি ফুটবলার সমৃদ্ধদের টেক্কা দিতে পারে তা সমীর নায়েক এবং তার ডেম্পো বুঝিয়ে দিল। একই সঙ্গে দেখা গেল গোয়ার মাটিতে কলকাতার দলগুলোর আটকে যাওয়া দোষ এখনও দূর হয়নি।

TAGGED:

MBSG
AIFF SUPER CUP
AIFF SUPER CUP 2025
MOHUN BAGAN SG VS DEMPO SC

