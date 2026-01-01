ETV Bharat / sports

কাতর আর্তি সৌভিকের, ক্লাবগুলোর কাছে লিগে অংশগ্রহণের সম্মতি চাইল ফেডারেশন

ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে জড়িত জীবন-জীবিকাদের কথা ভেবে সোশাল মিডিয়ায় কাতর অনুরোধ জানালেন সৌভিক ৷

FILE PIC
ফাইল ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 1, 2026 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 1 জানুয়ারি: বিদায়ী বছরের শেষ দিনে ভারতীয় ফুটবল নিয়ে আশা-আশঙ্কার দোলাচলে কলম তুলে নিলেন ইস্টবেঙ্গল মিডফিল্ডার সৌভিক চক্রবর্তী ৷ তাঁর কলমে যা উঠে এল তা আদতে দেশের ফুটবলের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষের কথা ৷ জড়িয়ে থাকা মানুষের সংশয়-আর্তির কথা ৷ কোনও সন্দেহ নেই ফেলে আসা 2025 ভারতীয় ফুটবলের কাছে দুঃস্বপ্নের মত ৷ নতুন বছরে নতুন আশার কথা লিখতে গিয়েও আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে ৷ এমন সময় আইএসএল ক্লাবগুলোর থেকে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সম্মতিপত্র চাইল ফেডারেশন ৷ এই মর্মে একটি চিঠি দিয়েছে তাঁরা ৷

দ্রুত ক্লাবগুলোকে সম্মতি জানানোর কথা বলা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই ভারতীয় ফুটবলের সমস্যার কথা জানিয়ে এএফসি'কে চিঠি দিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ যাতে এএফসি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা ছাড় পাওয়া যায়। সিদ্ধান্ত পুরোপুরি এএফসি'র উপরেই নির্ভর করছে ৷

সবমিলিয়ে ফুটবল যাতে বন্ধ না-হয় সেজন্য একটা চেষ্টা চলছে ৷ এরইমধ্যে ওড়িশা এফসি'র সিইও রাজ অথওয়াল দায়িত্ব ছেড়েছেন। কেরালা ব্লাস্টার্স কোচ মিকায়েল স্তাহরেকে ছেড়ে দিয়েছে ৷ বেঙ্গালুরু এফসি আইএসএল নিয়ে নিশ্চয়তা না-আসা পর্যন্ত প্র্যাকটিস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ ফেডারেশন গোয়া এবং বাংলায় ম্যাচ আয়োজন করার কথা প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে ৷ খরচ কমাতে গোয়ায় বাম্বোলিম ও ফতোরদায় এবং বাংলার কিশোরভারতী,কল্যাণী স্টেডিয়ামে ম্য়াচ আয়োজনের ভাবনা রয়েছে ৷ তবে কলকাতা ডার্বি হবে যুবভারতীতে ৷ এই পরিস্থিতিতে কেরালা ব্লাস্টার্স বেঁকে বসতে পারে। কারণ, ম্যাচ আয়োজনে বিরাট পরিমাণ টাকা তাদের পকেটে আসে যা দল পরিচালনায় ব্যবহৃত হয় ৷ কিন্তু আইএসএল যদি বাংলা-গোয়ায় হয় তাহলে বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে তাঁরা ৷ এরপর মার্কেটিং পার্টনার না-পাওয়া গেলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়বে ৷ সেই ক্ষতি বহনের ক্ষমতা নেই বলে ইঙ্গিত দিয়েছে তাঁরা ৷ সবমিলিয়ে অংশগ্রহণের সম্মতিপত্র ফেডারেশন চাইলেও আশঙ্কা রয়েই যাচ্ছে ৷

এহেন সব আশঙ্কা থেকেই সোশাল মিডিয়ায় সৌভিক লিখেছেন, "আমার মনে হয় না মানুষ সত্যি বুঝতে পারছে যে আর কোন ঝুঁকি অপেক্ষা করছে ৷ যদি এখনই এর সমাধান না-করা হয় তবে শুধু ভারতীয় ফুটবলই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না ৷ স্থায়ীভাবে প্রভাবিত হবে হাজার হাজার জীবন ৷ এটা শুধু খেলোয়াড়দের ব্যাপার নয়। ভারতীয় ফুটবলে কর্মরত অনেকেরই কোনও সঞ্চয় নেই, দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি নেই বা তাঁদের জন্য অন্য কোনও বিকল্পও নেই ৷ তাঁরা মাস শেষে বেতনের উপর নির্ভর করে চলেন ৷ তাঁদের বেতনই বেঁচে থাকার একমাত্র উৎস ৷ যখন বেতন বন্ধ হয়ে যায়, জীবনও থেমে যায় ৷"

সৌভিকের সংযোজন, "খেলোয়াড়, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, ফিজিয়ো, বিশ্লেষক, মিডিয়া টিম, কিট ম্যানেজার, মাঠকর্মী, চালক, অপারেশনস টিম, বিক্রেতা এবং স্থানীয় অংশীদাররা ৷ পুরো পরিবার এই ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসার প্রয়োজন, ভাড়া, খাবার- সবকিছুর খরচ ফুটবল থেকেই আসে ৷" তিনি আরও বলেছেন, "সিদ্ধান্তগুলো প্রায়শই টেবিলের উপর রাখা ফাইলের মতো করে আলোচনা করা হয় ৷ কিন্তু প্রতিটি বিলম্ব, প্রতিটি নীরবতা, প্রতিটি স্থগিত মরশুমের পিছনে এমন কিছু বাস্তব মানুষ আছেন যাঁরা বাড়িতে বসে আছেন কোনও স্পষ্ট ধারণা ছাড়া, কোনও আয় ছাড়া এবং তাদের পরিবারকে দেওয়ার মতো কোনও উত্তর ছাড়া ৷"

সমস্যা সমাধানে নিজেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে রাজি সৌভিক ৷ তাই খানিক আশ্বাসের সুরে লাল-হলুদের মিডফিল্ডার লিখেছেন, "আমার তরফে যদি কিছু করার থাকে আমি রুখে দাঁড়াতে, কথা বলতে, কাজ করতে এবং সমর্থনে প্রস্তুত ৷ কিন্তু অনুগ্রহ করে এখনই পদক্ষেপ নিন ৷ কারণ এটি ভেঙে পড়লে শুধু ফুটবল হারাবে না ৷ হারিয়ে যাবে অনেকগুলো জীবন ৷"

আরও পড়ুন:

TAGGED:

AIFF
ISL 2026
সৌভিক চক্রবর্তী
SOUVIK CHAKRABARTI
INDIAN SUPER LEAGUE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.