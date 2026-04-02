ডার্বি-সহ বদলে গেল ইস্টবেঙ্গলের চারটি ম্য়াচের সূচি, ঘোষিত পরিবর্ত দিনক্ষণ

ডার্বি-সহ বদলে গেল ইস্টবেঙ্গলের চারটি ম্য়াচের সূচি, ঘোষিত পরিবর্ত দিনক্ষণ
3 মে'র পরিবর্তে কলকাতা ডার্বি হবে 17 মে ৷ জল্পনা সত্যি করে জানিয়ে দেওয়া হল ফেডারেশনের তরফে ৷
Published : April 2, 2026 at 2:33 PM IST
কলকাতা, 2 এপ্রিল: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলঘোষণা আগামী 4 মে ৷ অথচ আইএসএলের তরফে প্রকাশিত প্রাথমিক সূচিতে ইস্ট-মোহন বড় ম্য়াচের দিন ছিল 3 মে ৷ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের আগের সন্ধেয় ডার্বির জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পাওয়া সম্ভব নয় খুব স্বাভাবিকভাবেই ৷ ফলত বড় ম্য়াচের দিন পরিবর্তন নিয়ে জল্পনা চলছিল ৷ বৃহস্পতিবার সম্ভাবনায় সিলমোহর দিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে ঘোষণা করা হল নয়া সূচি ৷
3 মে'র বদলে আগামী 17 মে অনুষ্ঠিত হবে এবারের আইএসএলের একমাত্র কলকাতা ডার্বি ৷ ওইদিন সন্ধে সাড়ে সাতটা'য় অনুষ্ঠিত হবে বাঙালির আবেগের বড় ম্য়াচ ৷ তবে কেবল ডার্বি নয় ৷ রাজ্যে দু'দফায় বিধানসভা নির্বাচনের ধাক্কায় সাত-সাতটি ম্য়াচের নয়া সূচি প্রাকশ করতে বাধ্য হল ফেডারেশন ৷ এরমধ্যে গত 15 ফেব্রুয়ারি ওড়িশা এফসি বনাম পঞ্জাব এফসি'র মধ্যে স্থগিত হয়ে যাওয়ার ম্য়াচটির সূচিও রয়েছে ৷ এর মধ্যে ডার্বি ধরলে লাল-হলুদেরই চারটি ম্য়াচের সূচি পাল্টে গেল ৷ পাশাপাশি ডার্বি ছাড়া মোহনবাগান সুপার জায়ান্টেরও একটি ম্য়াচে সূচি বদল হয়েছে ৷
ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে সবুজ-মেরুনের ম্য়াচের যে সূচি বদল হচ্ছে, তা আগেই জানানো হয়েছিল মোহনবাগানের তরফে ৷ এদিন তাতে সিলমোহর দিল আইএসএল ৷ আগামী 26 এপ্রিল অর্থাৎ, রাজ্যে নির্বাচনের যে দু'টি দফা তার ঠিক মাঝামাঝি সবুজ-মেরুনের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ইন্টার কাশীর ৷ পরিবর্ত পরিস্থিতিতে প্রাক্তন কোচ আন্তোনিয়ো হাবাসের দলের বিরুদ্ধে ম্য়াচটি আগামী 12 মে খেলবে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
ইস্টবেঙ্গলের সূচি বদল হল ওড়িশা এফসি, মুম্বই সিটি এফসি ও পঞ্জাব এফসি ম্য়াচেরও ৷ ওড়িশার বিরুদ্ধে অস্কার ব্রুজোঁর দলের ম্যাচের দিন না-বদলালেও বদলে গেল ভেন্যু ৷ নির্বাচনী উত্তাপে যেহেতু দ্বিতীয় দফা ভোটের আগেরদিন কলকাতায় ম্যাচ সম্ভব নয়, তাই সেটি অনুষ্ঠিত হবে গোয়ার ফতোরদায় ৷ পাশাপাশি মুম্বই সিটি'র বিরুদ্ধে ম্য়াচটি আগামী 8 মে হওয়ার কথা থাকলেও তা এগিয়ে এল তিনদিন ৷ অর্থাৎ, 5 মে মুম্বই ফুটবল এরিনাতেই আইল্যান্ডারদের মুখোমুখি হবেন নাওরেম মহেশরা ৷
🚨 IMPORTANT— Indian Super League (@IndSuperLeague) April 2, 2026
The following fixtures have been amended.#ISL12 pic.twitter.com/VHA3XyUwIv
24 এপ্রিলের পরিবর্তে ইস্টবেঙ্গল বনাম পঞ্জাব এফসি ম্য়াচটি আয়োজিত হবে আগামী 11 মে ৷ এছাড়া আরও দু'টি ম্য়াচের নয়া সূচি ঘোষিত হল এদিন ৷ গত ফেব্রুয়ারিতে স্থগিত হয়ে যাওয়া ওড়িশা বনাম পঞ্জাব ম্য়াচটি হবে 16 মে বিকেল পাঁচটায় ৷ তবে সেই ম্য়াচের ভেন্যু এখনও ঘোষিত নয় ৷ স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি বনাম ইন্টার কাশীর ম্য়াচটি হবে নয়াদিল্লিতে 17 মে, বিকেল পাঁচটায় ৷