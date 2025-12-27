ETV Bharat / sports

কম খরচায় আইএসএলের প্রস্তাব, বরফ গলছে দু'পক্ষের

AIFF-এর সঙ্গে ক্লাব জোটের বৈঠকের পর আশা করা হচ্ছে আইএসএল জট খোলার পথে ৷ এখন অপেক্ষা সিলমোহরের ৷

কলকাতা, 27 ডিসেম্বর: ক্লাব জোটের প্রস্তাবকে কার্যত মান্যতা দিয়ে আইএসএল আয়োজনের পরিকল্পনা সামনে আনল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। সেই পরিকল্পনায় রয়েছে অবনমনও। ফলস্বরূপ ক্লাব জোট এবং ফেডারেশনের তিন সদস্যের বৈঠকে দেশীয় ফুটবলের জট কাটার ইঙ্গিত। আগামী পরশু অর্থাৎ সোমবার ফের বৈঠক। সেখানে হয়তো ঘোষণা হয়ে যাবে আইএসএলের নতুন ফরম্যাট এবং দিনক্ষণ।

অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের (AIFF) ডেপুটি সেক্রেটারি এম সত্যনারায়ণ জানান, এআইএফএফের প্রস্তাব ক্লাবগুলির গ্রহণ করেছে। এই ইতিবাচক মনোভাবের ফলেই লিগ শুরু হওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ কারণ সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগামী 10 দিনের মধ্যেই বিষয়টি চূড়ান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে।

কেমন হবে এই প্রস্তাবিত লিগ ?

  • দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ক্লাব জোটের প্রস্তাবে সায় ফেডারেশনের। সম্প্রচার স্বত্ত্ব বিক্রি হবে। নিয়ন্ত্রণ থাকবে ক্লাব জোটের হাতে। ফেডারেশনের প্রতিনিধি ও ক্লাব জোটের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করা হবে। আগামী 20 বছরের জন্য মোটামুটি এই চুক্তি হতে চলেছে । এই সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি সুপ্রিম কোর্টে পেশ করবে ফেডারেশন। মান্যতা পেলে ব্যবস্থাটি কার্যকর থাকবে টানা 20 বছর। ফুটবল মরশুম শুরু হবে পয়লা জুন থেকে ৷ চলবে পরবর্তী বছরের 31 মে পর্যন্ত।
  • প্রস্তাবিত কাঠামো অনুযায়ী আইএসএল পরিচালিত হবে একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় বাজেটের মাধ্যমে। যার প্রাথমিক পরিমাণ ধরা হয়েছে 70 কোটি টাকা। এর মধ্যে থাকছে ফেডারেশনের অংশগ্রহণকারী ক্লাব এবং সম্ভাব্য বাণিজ্যিক অংশীদারের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ ৷ লিগ পরিচালনা, ক্লাব লাইসেন্সিং, সম্প্রচার, বিপণন, ম্যাচ অফিশিয়ালের খরচ, যুব লিগ আয়োজন, অ্যান্টি ডোপিং ও পুরষ্কার দেওয়ার মতো সবকিছুই খরচ হবে এই বাজেট থেকে।
  • প্রতিটি অংশগ্রহণকারী ক্লাবকে মরশুমের শুরুতে ফেডারেশনকে 1 কোটি টাকা অংশগ্রহণ ফি হিসেবে দিতে হবে। যদিও এই অর্থ পরে কেন্দ্রীয় রাজস্ব থেকে ফেরত দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে কার্যনির্বাহী বাজেট বাড়লে অংশগ্রহণের ফি আনুপাতিক হারে বাড়বে। নতুন মডেলে রাজস্ব বণ্টনের হার নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে ফেডারেশন পাবে 10 শতাংশ এবং অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলি পাবে 50 শতাংশ ৷ ক্লাবগুলির জন্য নির্দিষ্ট ফিক্সড রেভিনিউ শেয়ার থাকবে 10 শতাংশ ৷ সম্ভাব্য বাণিজ্যিক অংশীদারের জন্য বরাদ্দ থাকবে 30 শতাংশ।
  • বাণিজ্যিক অংশীদার চাইলে অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ করে ফেডারেশনের রাজস্বের অংশ থেকে শেয়ার কিনতে পারবে ৷ লিগটি হবে সম্পূর্ণ ওপেন মডেলে। যেখানে ওঠা-নামার ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি, দীর্ঘদিন ধরে লিগে বিনিয়োগকারী ক্লাবগুলির স্বার্থ সুরক্ষায় রাখা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা । 8 বছরের বেশি সময় ধরে অংশগ্রহণকারী ক্লাব সর্বোচ্চ এক শতাংশ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ধরে রাখতে পারবে।

এছাড়াও অবনমন হওয়া ক্লাবগুলির জন্য 'প্যারাসুট পেমেন্ট'-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফেডারেশনের যুবলিগ উন্নয়নের জন্য বাজেটে 14 শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে আর্থিক বিনিয়োগ হিসেব অনুযায়ী সব পক্ষ বিনিয়োগ ফেরত পাবে। সবমিলিয়ে ভারতীয় ফুটবলে জট খোলার ইঙ্গিতে স্বস্তির হাওয়া।

