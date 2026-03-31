তাঁর বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগে মৌনতা ভাঙলেন চৌবে, কী বললেন ফেডারেশন সভাপতি ?
কার্যকরী কমিটির পর ভালেঙ্কা আলেমাও সভাপতি-সহ ফেডারেশন আধিকারিকদের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ জানিয়ে চিঠি ফিফাতেও পাঠিয়েছেন ৷
Published : March 31, 2026 at 5:16 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 মার্চ: গত রবিবার ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির সভায় তাঁকে হেনস্তা করেছেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে-সহ অন্য়ান্য়রা ৷ ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির মহিলা সদস্য তথা মহিলা কমিটির প্রধান ভালেঙ্কা আলেমাওয়ের এহেন অভিযোগে হইচই ভারতীয় ফুটবলে ৷ অভিযোগ সংক্রান্ত চিঠি ফিফায় পাঠিয়ে বিষয়টির তদন্ত চেয়েছেন চার্চিল আলেমাও-কন্যা ৷ পুরো বিষয়টিতে এবার মৌনতা ভাঙলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বয়ং ৷
অভিযোগের পাল্টা ছুড়ে ভালেঙ্কা আলেমাও'য়ের কাছে 'হেনস্তা'র অর্থ জানতে চাইলেন কল্যাণ চৌবে ৷ সোমবার ফিফা'র মহিলা কমিটিকে চিঠি লিখে হেনস্তার অভিযোগটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার বিষয়ে জানিয়েছেন ভালেঙ্কা আলেমাও ৷ উপযুক্ত ব্যবস্থা যাতে গ্রহণ করা হয় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে, সে কথাও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তিনি ৷ মহিলা সদস্যের অভিযোগের তির ফেডারেশনের সহ-সভাপতি এন.এ হ্য়ারিস ও ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি এম সত্য়নারায়ণের দিকেও ৷
আলেমাও'য়ের অভিযোগের পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় সংবাদসংস্থা আইএএনএস'কে ফেডারেশন সভাপতি বলেন, "কেউ ওনাকে জিজ্ঞাসা করুন হেনস্তার অর্থটা ঠিক কী ৷ ওইদিন সভাকক্ষে কার্যকরী কমিটির 13 জন সদস্য হাজির ছিলেন ৷ সকলের সামনে হেনস্তার অর্থটা ঠিক কী আমি জানতে চাই ৷" চৌবের সংযোজন, "এটা একটা বোর্ড ৷ সেখানে সকলেই সম্মানীয় এবং শ্রদ্ধেয় ৷ ওই বৈঠকে মিজোরামের ক্রীড়ামন্ত্রীও হাজির ছিলেন ৷ সেখানে কেন কেউ কাউকে হেনস্তা করবে ?"
ফেডারেশন সভাপতি আরও বলেন, "চিঠিতে উনি উল্লেখ করেছেন ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেলের গলার আওয়াজ প্রয়োজনীয় ডেসিবলের তুলনায় বেশি ছিল ৷ সত্য়িই কি কথা বলার কোনও ডেসিবল সেভাবে নির্ধারিত আছে ৷" সবমিলিয়ে কোনওরকম হেনস্থা কিংবা লিঙ্গ ভেদাভেদমূলক মন্তব্য তিনি যে করেননি, সেটা সংবাদসংস্থাকে বারংবার স্পষ্ট করেছেন কল্যাণ চৌবে ৷
শেষে তিনি বলেন, "দু'টো বিষয়ে আলোচনার জন্য এটা একটা কার্যকরী সমিতির বৈঠক ছিল ৷ একটি রাজ্য সংস্থাগুলোতে জাতীয় ক্রীড়া প্রশাসন আইন চালু করা নিয়ে এবং অন্যটি ফেডারেশেন 20 বছরের জন্য যে বাণিজ্যিক পার্টনারের প্রস্তাব পেয়েছে তার উপর ৷ এর বাইরে কিছু আলোচনা হয়নি ৷ ফলত বিষয়টি কেবল সম্মতি কিংবা অসম্মতির উপর দাঁড়িয়ে ছিল ৷"