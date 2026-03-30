'কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে', ফেডারেশন সভাপতি চৌবের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ মহিলা কমিটির প্রধানের
নয়াদিল্লিতে ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে নাকি তাঁকে হেনস্তা করেছেন সভাপতি কল্যাণ চৌবে ৷ বিস্ফোরক অভিযোগ ভালেঙ্কা আলেমাও'য়ের ৷
Published : March 30, 2026 at 5:31 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 মার্চ: লন্ডনের সংস্থা জিনিয়াস স্পোর্টস যা প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে লক্ষ্মীলাভের পথে ভারতীয় ফুটবল ৷ আগামী 20 বছর (15+5) বছর দেশের টপ-টিয়ার ফুটবল লিগ আইএসএল ও ফেডারেশন কাপের বাণিজ্যিক পার্টনার হতে চেয়ে 2129 কোটির প্রস্তাব দিয়েছে লন্ডনের সংস্থা ৷ এমন সময় ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের বিরুদ্ধে উঠল বিস্ফোরক অভিযাগ ৷ রবিবার নয়াদিল্লিতে ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে নাকি তাঁকে হেনস্তা করেছেন সভাপতি কল্যাণ চৌবে, সহসভাপতি এন.এ হ্য়ারিস এবং ডেপুটি সেক্রেটারি-জেনারেল এম সত্যনারায়ণ ৷ এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ ফেডারেশনের মহিলা কমিটির প্রধান ভালেঙ্কা আলেমাও'য়ের ৷
ভারতীয় ফুটবল প্রশাসনের পরিচিত এবং বড় নাম চার্চিল আলেমাও'য়ের কন্য়া ভালেঙ্কা নিজেও বর্তমানে ফুটবল প্রশাসনে ৷ এআইএফএফের মহিলা কমিটির প্রধান হওয়ার পাশাপাশি ফিফা'র মহিলা ফুটবলের যে উন্নয়ন কমিটি, তারও সদস্য ভালেঙ্কা ৷ বর্তমানে চার্চিল ব্রাদার্সের সিইও পদেও রয়েছেন তিনি ৷ সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে মহিলাদের এশিয়ান কাপে ভারতের হতশ্রী পারফরম্যান্সের জন্য ফেডারেশনের কাছে জবাবদিহি চেয়েছিলেন তিনি ৷ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগে শোরগোল ভারতীয় ফুটবলে ৷
ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের লেখা খোলা চিঠিতে ভালেঙ্কা লিখেছেন, "আমি ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে, সহসভাপতি এন.এ হ্য়ারিস এবং ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণের দুর্ব্যবহারের বিষয়টি সামনে আনতে চাই ৷ আমার সঙ্গে চরম পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করা হয়েছে এবং বৈঠকে বহুবার সভাপতি আমার কণ্ঠরোধ করেছেন ৷" একইসঙ্গে চিঠিতে ভালেঙ্কা স্পষ্ট করেছেন, বৈঠকের পুরো সময়টা জুড়ে সিনিয়র আধিকারিকরা তাঁকেই টার্গেট করে গিয়েছেন এবং সভাপতি তাঁর বিরুদ্ধে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা চরম অসম্মানজনক ৷
দু'দশকেরও বেশি সময় বাদে চলতি বছর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এএফসি এশিয়ান কাপে অংশ নিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ যেখানে গ্রুপ পর্বের তিন ম্য়াচ হেরে বিদায় নিতে হয় অ্যামিলিয়া ভালভের্দে প্রশিক্ষণাধীন দলকে ৷ এর মধ্যে চ্য়াম্পিয়ন জাপানের কাছে লজ্জার হার হজম করতে হয় 'উইমেন ইন ব্লু'কে ৷ যাকে 'একগুচ্ছ ভুল' বলে বর্ণনা করে কল্যাণ চৌবের কাছে জবাবদিহি চান ভালেঙ্কা আলেমাও ৷ এশিয়ান কাপে বড় বড় সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ফেডারেশন মহিলা কমিটির সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করেনি বলে অভিযোগ ছিল তাঁর ৷ এইসব বিষয়গুলিকে সামনে তুলে ধরতেই রবিবাসরীয় বৈঠক ডাকা হয়েছিল কার্যকরী সমিতির তরফে ৷ যে বৈঠকে বড়সড় অভিযোগ আনলেন ভালেঙ্কা আলেমাও ৷