জিনিয়াস স্পোর্টসের প্রস্তাব পর্যালোচনা, আইএসএল ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক সারল ফেডারেশন

জিনিয়াস স্পোর্টসের প্রস্তাব পর্যালোচনা, আইএসএল ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক সারল ফেডারেশন
আগামী 20 বছরের জন্য ভারতীয় ফুটবলে 2100 কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগে প্রস্তুত জিনিয়াস স্পোর্টস ৷ এদিন আলোচনার মূল বিষয়ই ছিল লন্ডনের সংস্থাটির দেওয়া প্রস্তাব ৷
Published : April 24, 2026 at 11:59 AM IST
কলকাতা, 24 এপ্রিল: সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন, আইএসএলে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোর প্রতিনিধি এবং নতুন মরশুমে আইএসএলের মিডিয়া-রাইটস পেতে চলা জিনিয়াস স্পোর্টসের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে সব জট কাটল বলা যাবে না ৷ ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ লিগের ভবিষ্যত রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হলেও অনেক প্রশ্নের উত্তর অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোর কাছে অস্পষ্ট ৷ তাই নয়াদিল্লির লক্ষ্মীবারের বৈঠককে পুরোপুরি ফলপ্রসূ বলা যাবে না।
আগামী 20 বছরের জন্য ভারতীয় ফুটবলে 2100 কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগে প্রস্তুত লন্ডনের সংস্থা জিনিয়াস স্পোর্টস ৷ এদিন আলোচনার মূল বিষয়ই ছিল ভারতীয় ফুটবলের জন্য জিনিয়াস স্পোর্টসের দেওয়া প্রস্তাবের পর্যালোচনা ৷ একইসঙ্গে লিগের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ৷ ফেডারেশন জিনিয়াস স্পোর্টসের হাতে স্বত্ব তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও আইএসএলে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলো তা পুরোপুরি মানতে রাজি নয় ৷ বলা ভালো বেশকিছু বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে তারা ৷ তাদের মূল ভাবনা আর্থিক অংশীদারিত্ব নিয়ে ৷ বৃহস্পতির বৈঠকে লিগের আর্থিক স্থায়িত্ব শক্তিশালী করার বিষয়েও জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ৷
জিনিয়াস স্পোর্টস তাদের প্রস্তাবে অবশ্য প্রযুক্তি, তথ্য বিশ্লেষণ এবং বাণিজ্যিক দক্ষতার সমন্বয়ে একটি অংশীদারিত্বভিত্তিক মডেল তুলে ধরেছে ৷ যেখানে তারা জানায়, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় লিগ-সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আদলে আইএসএলকে ধীরে ধীরে উন্নত করা সম্ভব ৷ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ত্রুটিপূর্ণ ম্যাচ পরিচালনা যে অন্যতম লক্ষ্য, তাও জিনিয়াস স্পোর্টসের তরফে জানানো হয়েছে ৷ আর্থিক স্বত্ব ভাগাভাগির রূপরেখা নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে ভবিষ্যতের আয় ক্লাবগুলির উন্নয়ন এবং ভারতীয় ফুটবলের সামগ্রিক পরিকাঠামো গঠনে বিনিয়োগ করা হবে।
বৈঠকে উপস্থিত সবপক্ষই একমত হয় যে, আইএসএলের সামগ্রিক উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি ও যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন ৷ এর মধ্যে সম্প্রচারের মানোন্নয়ন, ক্লাবগুলোর আর্থিক কাঠামো শক্তিশালী করা এবং আন্তর্জাতিক স্তরে লিগের প্রসার বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের তরফে কোনও প্রতিনিধি না-থাকলেও ইস্টবেঙ্গলের তরফে বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ফুটবল সচিব সৈকত গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ বৈঠক পরবর্তীতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানান, আইএসএলের সঙ্গে জিনিয়াস স্পোর্টসের অংশীদারিত্বে নতুন বাণিজ্যিক আয়ের পথ তৈরি হওয়ায় ক্লাবগুলি উৎসাহিত ৷ এর ফলে লিগটি আরও আর্থিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে ৷ লিগের ভবিষ্যত দিশা নিয়েও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আশাবাদী ৷ তবে সম্প্রচার-সহ আর্থিক স্বত্ব বণ্টনের বিষয়টি আরও স্বচ্ছ করার দাবি জানিয়েছে তারা ।
সবমিলিয়ে ফেডারেশন এবং জিনিয়াস স্পোর্টসের পেশ করা ভবিষ্যত রূপরেখায় ক্লাবগুলোর ধন্দ কিছুটা কেটেছে ৷ তবে এ প্রসঙ্গে আলোচনার আরও প্রয়োজন রয়েছে বলে ইঙ্গিত দিয়ে রাখা হয়েছে ৷ প্রসঙ্গত গত দশবছরেরও বেশি সময় ধরে এফএসডিএলের হাতে আইএসএলের স্বত্ব ছিল ৷ মেয়াদ শেষ হতে তারা গাঁটছড়া ভেঙেছে। ৷ নতুন চুক্তির দৌড়ে জিনিয়াস স্পোর্টসের সঙ্গে এঁটে উঠতে ব্যর্থ তারা ৷ ফলে একটা অচলাবস্থা চলতি মরশুমে তৈরি হলেও নতুন মরশুমে তা কাটানোর চেষ্টায় ফেডারেশন ৷ বৃহস্পতির বৈঠকে সেটা বাস্তবায়নের পথে এক ধাপ বলা যায় ৷