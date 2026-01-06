ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে ক্লাবগুলো, আজই আইএসএলের দিন ঘোষণা ?
এআইএফএফের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল সোমবার রাতে আইএসএল ক্লাবগুলোকে বৈঠকে ডেকেছেন ৷
Published : January 6, 2026 at 3:42 PM IST
কলকাতা, 6 জানুয়ারি: বড় কোনও অঘটন না-ঘটলে মঙ্গলবার অর্থাৎ, আজই আইএসএলের সূচি ঘোষণা করতে চলেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ সোমবার এআইএফএফের ফিনান্স কমিটি দেশের টপ-টিয়ার লিগ আয়োজনের জন্য প্রায় সাত কোটি টাকা বরাদ্দের অনুমোদন দিয়েছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তায় থাকা লিগ আয়োজনের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ, আর্থিক জটিলতা ও পরিচালন সংক্রান্ত নানা সমস্যার কারণে এতদিন আইএসএল শুরু নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল ৷
ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতি ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি (10-15 ফেব্রুয়ারি) লিগ চালুর ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়েছে ৷ তার উপর ফেডারেশনের ডাকে মঙ্গলবার বিকেলেই রাজধানী নয়াদিল্লিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হওয়ার কথা আইএসএলে অংশগ্রহণকারী ফ্র্য়াঞ্চাইজিগুলোর ৷ যেখানে থাকছে ক্রীড়ামন্ত্রকের উপস্থিতি ৷ এআইএফএফের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণ সোমবার রাতে সকল ফ্র্যাঞ্চাইজিদের টেলিফোনে বৈঠকের ব্য়াপার জ্ঞাত করে ৷ ক্রীড়ামন্ত্রকের উপস্থিতি রাজধানীর এই বৈঠকের গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই বাড়িয়ে দিয়েছে ৷
মনে করা হচ্ছে মঙ্গলের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়-আশয় নির্ধারিত হবে ৷ সূচি অনুযায়ী বিকেল তিনটে থেকে শুরু হওয়া সেই বৈঠকে আইএসএলের দিনক্ষণ চূড়ান্ত এবং পরবর্তীতে তা ঘোষিত হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷ তা না-হলেও লিগে বিনিয়োগের ব্যাপারে বড় ঘোষণা আসতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷ এদিকে ফেডারেশন সূত্রে খবর, ফিনান্স কমিটির অনুমোদিত সাত কোটি টাকা মূলত রেফারি, সম্প্রচার সংক্রান্ত ব্যয় এবং অন্যান্য প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করা হবে ৷
এর ফলে ক্লাবগুলির উপরে আর্থিক চাপ কিছুটা হলেও কমবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ বিশেষ করে ছোট-মাঝারি বাজেটের ক্লাবগুলিকে এই সিদ্ধান্ত বড় স্বস্তি এনে দেবে ৷ মঙ্গলবারই যে দেশের টপ-টিয়ার লিগের বল গড়ানোর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে, সে কথা ফেডারেশনের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছিল ৷ কিন্তু ফেডারেশনের তরফে লিখিত কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি না-হওয়ায় তা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছিল না ৷ এদিন ক্লাবগুলোকে ফেডারেশেন তড়িঘড়ি বৈঠকে ডাকায় সম্ভাবনা আরও জোরালো হল ৷
ইতিপূর্বে আর্থিক ক্ষতি, ম্যাচ আয়োজনের খরচ এবং সম্প্রচার ব্যবস্থাপনা নিয়ে ক্লাবগুলির মধ্যে মতভেদ ছিল ৷ কিন্তু ফিনান্স কমিটির এই অনুমোদনের পর সেই জট অনেকটাই খুলল বলে মনে করা হচ্ছে ৷ একইসঙ্গে আইএসএলের ভবিষ্যতও উজ্জ্বল হল বলা যায় ৷ ফুটবলপ্রেমীদের কাছে যা নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর ৷ দীর্ঘ অপেক্ষার পর দেশের শীর্ষ ফুটবল লিগ মাঠে ফিরলে ভারতীয় ফুটবলের গতি আরও বাড়বে বলেই আশা সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলোর। এখন দেখার আজই লিগের দিনঘোষণা হয় কি না ৷