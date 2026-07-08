ক্লাবজোটের শর্তেই ISL করতে রাজি AIFF, ভারতীয় স্ট্রাইকারের খোঁজে জোর

ক্লাবজোটের শর্তেই ISL করতে রাজি AIFF, ভারতীয় স্ট্রাইকারের খোঁজে জোর
বুধবার নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠক করা হয় এআইএফএফ-এর তরফে৷ সেখানেই এই বিষয়ে জানানো হয়৷
Published : July 8, 2026 at 10:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 জুলাই: জটিলতা কাটিয়ে ঐক্যমতের ভিত্তিতে চলতি মরশুমের আইএসএল পরিচালনার কথা ঘোষণা করা হল ৷ প্রত্যাশামতোই আইএসএলের বাণিজ্যিক অধিকার ক্লাবজোটের হাতে থাকছে ৷ পাশাপাশি ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভারতীয় স্ট্রাইকার তৈরিতে জোর দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে ৷
বুধবার নয়াদিল্লিতে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়েছে, আগামিদিনে আইএসএলের বাণিজ্যিক অধিকার থাকবে ক্লাবগুলির হাতে । তবে প্রতিযোগিতার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির দায়িত্ব ফেডারেশন-এর কাছেই থাকবে । আগামী চার বছরের জন্য এই ব্যবস্থা ৷
সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এআইএফএফ-এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণ, হেড অফ কম্পিটিশনস অক্ষয় রোহাতগি, এফসি গোয়ার সিইও রবি পুস্কর, নর্থইস্ট ইউনাইটেডের সিইও মন্দার তামানে এবং স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির সিইও ধ্রুব সুদ ৷
ফেডারেশন-এর দাবি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সফল লিগের মতো ভারতেও ধীরে ধীরে ক্লাব-নেতৃত্বাধীন বাণিজ্যিক মডেলের দিকে এগোনো হচ্ছে ৷ সত্যনারায়ণ বলেন, “আমরা আইএসএল-কে এশিয়ার অন্যতম সেরা লিগ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং নতুন ন্যাশনাল স্পোর্টস গভর্ন্যান্স অ্যাক্ট মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।”
আগামী পদক্ষেপ হিসেবে ক্লাবগুলির পরিচালন কমিটি সম্প্রচার স্বত্ব ও স্পনসর সংগ্রহের জন্য রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল আহ্বান করা হবে । ফেডারেশন সমস্ত 14টি ক্লাবকে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য চিঠি পাঠাবে ৷ 2026-27 মরশুম হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ফরম্যাটে আয়োজন করা হবে ৷ ফলে প্রতিটি দল নিজেদের মাঠে এবং প্রতিপক্ষের মাঠে নির্ধারিত সব ম্যাচ খেলবে ৷ প্রসঙ্গত, গত মরশুমে নানা প্রশাসনিক জটিলতায় আইএসএল দেরিতে শুরু হয় ৷ তা সিঙ্গল লিগ করা হয়। ফলে 13 ম্যাচের লিগের শেষে চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণয় হয়েছে । যা জেতে ইস্টবেঙ্গল ।
জাতীয় দলের স্বার্থে ফুটবলার ছাড়ার বিষয়েও ক্লাবগুলির সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন ফেডারেশন কর্তারা । ফিফার আন্তর্জাতিক উইন্ডো এবং এএফসি ক্লাব প্রতিযোগিতার সূচি মাথায় রেখেই লিগের ক্যালেন্ডার তৈরি করা হবে । জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার ছাড়া নিয়ে ক্লাব বনাম ফেডারেশনের দ্বন্দ্ব পুরানো । সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের জন্য মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট শেষ দিনে তাদের ফুটবলারদের ফিরিয়ে নেয় । যা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি ।
সুপারজায়ান্ট ম্যানেজমেন্টের অভিযোগ, ভারতের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট পেলে ফেডারেশন তার দায় নেয় না । চিকিৎসার খরচ ফেডারেশনের বদলে ক্লাবকে বহন করতে হয় । সবুজ মেরুনের এই অবস্থান অযৌক্তিক নয় । তাই ফিফা উইন্ডো ছাড়া ফুটবলার তারা ছাড়বে না । যদিও তাদের এই অবস্থান ভালোভাবে নেয়নি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক । ভবিষ্যতে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিলে কড়া মনোভাব দেখানো হবে বলে সুপারজায়ান্ট ম্যানেজমেন্টকে সতর্ক করা হয়েছে ।
ভারতীয় স্ট্রাইকারের অভাব দীর্ঘদিনের । বাইচুং-বিজয়ন-সুনীল ছেত্রীর পরে কোনও স্ট্রাইকার নতুনভাবে উঠে আসছে না । স্ট্রাইকার তুলে নিয়ে আসার প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছে ফেডারেশন । সাম্প্রতিক সময়ে ভালোমানের গোলদাতার অভাবের কথা তুলে সত্যনারায়ণ জানিয়েছেন, বাধ্যতামূলকভাবে ভারতীয় ‘নম্বর নাইন’ খেলানোর কোনও নিয়ম আনার পক্ষে নয় ফেডারেশন ।
এআইএফএফ-এর বক্তব্য, কোন ম্যাচে কী কৌশল নেওয়া হবে, কাকে খেলানো হবে, তা সম্পূর্ণভাবে কোচের সিদ্ধান্ত । কোনও ম্যাচে জয়ের জন্য ঝুঁকি নিতে হতে পারে, আবার কোনও ম্যাচে ড্র-ই লক্ষ্য হতে পারে । তাই সব দলের উপর একই নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া বাস্তবসম্মত নয় ।
তবে ফেডারেশন স্পষ্ট করেছে, ভারতীয় স্ট্রাইকার তুলে আনাকে তারা অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে দেখছে । ক্লাবগুলিও এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে বলে এআইএফএফ-এর বিশ্বাস । ভবিষ্যতে আরও বেশি মানসম্পন্ন ভারতীয় ফরোয়ার্ড তুলে আনতে ক্লাব ও ফেডারেশন একসঙ্গে কাজ করবে বলেও জানানো হয়েছে ।
আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হলেও ডায়মন্ড হারবার এফসি-র আইএসএলে যোগদানের বিষয়টি প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ধোঁয়াশায় রয়েছে । যদিও ফেডারেশন ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে রেখেই আইএসএল সাজাতে চায় বলে জানিয়েছেন ফেডারেশন সচিব সত্যনারায়ণ। তবে শুধু ডায়মন্ড হারবার নয়, ইন্টার কাশি এবং ওড়িশা এফসি-র আইএসএলে যোগদানের বিষয়টি অর্থের যোগানের ব্যাপারে থমকে যেতে পারে ।