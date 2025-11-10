ETV Bharat / sports

প্রথম টেস্টের আগে পিচ পরীক্ষায় ইডেনে গম্ভীর

পিচ পরীক্ষা করতে ইডেনে গৌতম গম্ভীর ৷ পছন্দের পিচ নিয়ে কোনও অনুরোধ পাননি সৌরভ এবং পিচ কিউরেটর ৷

IND VS SA 1ST TEST
গৌতম গম্ভীর (IANS)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 10, 2025 at 9:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 10 নভেম্বর: ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফর শেষ হওয়ার পর ঘরের মাঠে শুরু হতে যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ। আগামী 14 নভেম্বর থেকে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার দুই টেস্টের সিরিজের প্রথমটি শুরু হচ্ছে ইডেনে। এরপর দ্বিতীয় টেস্টটি 22 নভেম্বর থেকে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হবে। ফলে এখন ইডেনে ব্যস্ততা তুঙ্গে। কলকাতায় পা-দেওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যে ইডেন ঘুরে গেলেন গৌতম গম্ভীর। উদ্দেশ্য পিচ পরীক্ষা। এই সফরে থাকবে 2টি টেস্ট, 3টি ওয়ান-ডে এবং 5টি টি-20 ম্যাচ।

6 বছর পরে ইডেনে ফের পাঁচদিনের ক্রিকেট। ইডেনে প্রথমবার শুভমন গিল প্রথমবার নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড পড়ে টস করতে নামবেন। পিঙ্ক বল টেস্টের সময় ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে ছিলেন মহারাজ। ফের ইডেনে টেস্ট, সৌরভ সিএবির সর্বোচ্চ পদে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের বিরুদ্ধে ভারতকে যাবতীয় সুবিধা দিতে সিএবি তৎপর। বিশেষ করে পিচ থেকে শুভমন গিলরা যাতে সুবিধা পান সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট নাকি স্পিন সহায়ক উইকেট চেয়েছেন।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, তাঁর কাছে এমন ধরনের কোনও প্রস্তাব আসেনি। তবে ইডেনের বাইশগজ তিনি পরীক্ষা করেছেন। যথেষ্ট ভালো উইকেট হয়েছে। পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় বলেন, "ভারতীয় দলের তরফে স্পিন সহায়ক বাইশগজ তৈরির অনুরোধ তাঁর কাছে আসেনি। পিচ দেখতে এসেও গৌতম গম্ভীর ডিজাইনার উইকেটের অনুরোধ করেননি। তবে শনিবার পিচে শেষবার জল দেওয়া হয়েছে। ফের দেওয়া হবে বুধবার। ইডেনে যে ধরনের উইকেট তৈরি হয়েছে তাতে তৃতীয় দিনের শেষে বল ঘুরবে।"

এই অবস্থায় ভারতীয় দলের তরফে স্পিন সহায়ক উইকেট তৈরির অনুরোধ আসার কথা সৌরভ এবং পিচ কিউরেটর কেউ মানেননি। সোমবার দুই দলই প্র্যাকটিস করেনি। মঙ্গলবার সকালে ভারতীয় দল অনুশীলন করবে। দক্ষিন আফ্রিকা দুপুরে। ভারতীয় দলের শুভমান গিল জসপ্রীত বুমরা, ওয়াশিংটন সুন্দর, নীতিশ রেড্ডি, অক্ষর প্যাটেল ইতিমধ্যে কলকাতায় চলে এসেছেন। বাকিরাও সোমবার রাতে প্রবেশ করবেন।

এদিকে ছয় বছর পরে টেস্ট ম্যাচ দেখতে কলকাতায় আগ্রহ বাড়ছে। সিএবি প্রেসিডেন্ট বলছেন, প্রথম তিন দিনর টিকিট নিঃশেষিত। শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা টেস্ট ম্যাচে আমন্ত্রিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এককথায় বলাই যায় ইডেন টেস্ট পারদ চড়ছে। অন্যদিকে, সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লায় ঘটেছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ৷ তাই দুই দলের ক্রিকেটাররা যেহেতু ইডেনে তাই মঙ্গলে পরিদর্শনে যাবেন কলকাতা সিপি ৷

TAGGED:

EDEN
IND VS SA
ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা
ইডেনে টেস্ট ম্যাচ
IND VS SA 1ST TEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.