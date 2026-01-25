'বয়স সংখ্যামাত্র', রঞ্জি নকআউটের আগে লক্ষ্যে অবিচল শামি

'বয়স সংখ্যামাত্র', রঞ্জি নকআউটের আগে লক্ষ্যে অবিচল শামি
কল্যাণীতে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে সাত উইকেট নিলেন ডানহাতি স্পিডস্টার ৷
Published : January 25, 2026 at 6:03 PM IST
কল্যাণী, 25 জানুয়ারি: চলতি মরশুমটা মহম্মদ শামি নতুন করে সাজাচ্ছেন ৷ প্রতিকূলতা যত গাঢ় হচ্ছে ততই যেন চোয়াল শক্ত রাখছেন বঙ্গ পেসার ৷ ইতিমধ্যে ঝুলিতে 58টি উইকেট ৷ সামনে রঞ্জি ট্রফির নকআউটের চ্যালেঞ্জ ৷ যা রবিবার সার্ভিসেসকে হারিয়ে নিশ্চিত করেছে বাংলা ৷ শামি তৈরি থাকছেন ৷ সার্ভিসেসকে গুঁড়িয়ে ফের নতুন স্টান্স নেওয়ার ভাবনা ৷ তাঁর বয়স, ফিটনেস নিয়ে চর্চা চলছে ৷ জাতীয় দল এবং বাংলার তারকা পেসার বাকি সবকিছুকে বাপি বাড়ি যা করে লক্ষ্যভেদে অবিচল।
এই বয়সেও প্রেরণার রহস্য কী ? সার্ভিসেস ম্য়াচ শেষের পর শামির বলেন, "খিদে ৷ খিদে থাকলে সবসময় কিছু করে দেখানোর তাগিদ থাকলে পারফরম্যান্স বেরিয়ে আসবেই ৷ আমাদের কাজ পরিশ্রম করা ৷ আমি পরিশ্রম করে যাব ৷"
চলতি মরশুমে শামি তাঁর সংকল্প নিয়েও অকপট ৷ 2023 বিশ্বকাপের সর্বাধিক উইকেটশিকারি বলছেন, "আলাদা করে প্রেরণার প্রয়োজন নেই ৷ আগে রঞ্জি ট্রফি খেললে ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়া যেত ৷ এখনও রঞ্জি ট্রফি ভারতীয় দলে প্রবেশের অন্যতম প্রতিযোগিতা ৷ রঞ্জি ট্রফিতে খেলার জন্য দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মত্যাগ এখনও আগের মতোই রয়েছে ৷ রাজ্য দলের জন্য যা যা করা দরকার, সবই আমি করব।"
এই বছর বাংলা দল যেন বাড়তি খিদে নিয়ে নামছে রঞ্জিতে ৷ শামিও ব্যতিক্রম নন ৷ অধরা রঞ্জি ট্রফি জয় কি এবছর সম্ভব হবে ? শামি বলছেন, "আমরা প্রত্যেক ম্যাচে নিজেদের 100 শতাংশ উজাড় করে দিই ৷ ফল নিয়ে ভাবি না ৷ আমাদের যা দল রয়েছে তাতে আমরা তো খেতাবের অন্যতম দাবিদার ৷ এখন শীর্ষে রয়েছি ৷ শুধু ক্রিকেটাররা নন, রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাও সবসময় চায় রঞ্জি ট্রফি জিততে ৷ এতদিন হয়ে গিয়েছে আমরা রঞ্জি জিতিনি ৷ ফলে ট্রফি খরা মেটানোর আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব ৷" প্রাথমিক পর্ব প্রায় শেষ ৷ এবার নকআউটের অঙ্ক ৷ কী কী পরিবর্তন আশা করা যেতে পারে ? শামি বলছেন, "ম্যাচ-পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে সবকিছু ৷ আমার মনে হয় খুব বেশি পরিবর্তনের দরকার নেই ৷ বাংলার হয়ে প্রথমদিন খেলার সময়েও যে অনুভূতি ছিল, আজও তাই রয়েছে ৷ নিজের রাজ্যের হয়ে খেলার থেকে তো বড় আর কিছু নেই ৷ বাংলার জার্সিতে অবদান রাখতে পারলে সবসময় খুশি হই ৷"
প্রত্যাবর্নের লড়াইয়ে উজাড় করে দিচ্ছেন নিজেকে ৷ কিন্তু মহম্মদ শামি তো নিজেই প্রতিষ্ঠান ৷ তাঁকে হাতের কাছে পেয়েছে সার্ভিসেসের জয়ন্ত, অমরজিৎরা প্রায় আধঘণ্টা জাতীয় দলের পেসারের থেকে পরামর্শ নিলেন ৷ কেমন গেল শামি স্যরের ক্লাস ? ম্য়াচে সাত উইকেট নেওয়া পেসার জানালেন, "আমি সবসময় তরুণদের প্রেরণা দিতে প্রস্তুত থাকি ৷ আমার উপদেশ মেনে কেউ যদি এক শতাংশও উন্নতি করতে পারে, তার থেকে বড় আর কিছু হয় না ৷" ঘরোয়া ম্যাচে পরিচিত ছন্দে শামি ৷ আগামীতে তাঁর লক্ষ্য কী? স্পিডস্টারের উত্তর, "নিজেকে আরও উন্নত করা ৷ আরও নতুন নতুন লক্ষ্য প্রস্তুত করা ৷ খিদে যতদিন রয়েছে পারফরম্য়ান্স করে যাব ৷ বয়স আমার কাছে সংখ্যা মাত্র ৷ পঁয়ত্রিশ হোক বা ছত্রিশ খেলার খিদেটাই আসল ৷"
প্রয়োজনে কাউন্টি খেলার কথাও ভেবে দেখতে পারেন বলে জানালেন শামি ৷ শেষে আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের খেতাব ধরে রাখার আশাপ্রকাশ করে সাজঘরের দিকে হাঁটা লাগালেন সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ইনিংসে জয়ের নায়ক ৷