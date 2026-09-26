এশিয়ান গেমস কবাডিতে ভারতের 'ডাবল-ডিলাইট', ইরানকে হারিয়ে সোনা জিতল ছেলেরাও

এশিয়ান গেমস কবাডিতে ভারতের 'ডাবল-ডিলাইট', ইরানকে হারিয়ে সোনা জিতল ছেলেরাও
শক্তিশালী ইরানকে হাইভোল্টেজ ফাইনালে 40-34 ব্যবধানে হারিয়ে সোনা ধরে রাখল দেশের পুরুষ কবাডি দল ৷
Published : September 26, 2026 at 4:06 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 26 সেপ্টেম্বর: মেয়েরা জিতে নিয়েছিল সকালেই ৷ বিকেল গড়াতে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এশিয়ান গেমসে সোনা আনল পুরুষ কবাডি দলও ৷ শক্তিশালী ইরানকে হাইভোল্টেজ ফাইনালে 40-34 ব্যবধানে হারিয়ে এশিয়াডে সোনা ধরে রাখল ভারত ৷ আর কবাডিতে ডাবল-ডিলাইট পদকতালিকায় সামান্য উপরে তুলে আনল ভারতকে ৷ আপাতত একাদশ স্থানে তারা ৷
1990 সালে বেজিং গেমসে প্রথমবার কবাডির অন্তর্ভুক্তি হয়েছিল এশিয়াডে ৷ অর্থাৎ, এই নিয়ে দশমবার এশিয়াডে অনুষ্ঠিত হল পুরুষ কবাডি ৷ যার মধ্যে ন'বারই সোনা এল ভারতের ঘরে ৷ 2018 সালে একবারই মাত্র সোনা নিয়ে গিয়েছিল ইরান ৷ সেবার মহিলা কবাডিতেও হাতছাড়া হয়েছিল খেতাব ৷ সে যাইহোক, থ্রিলার ফাইনালে এদিন প্রথমে সোনা আসে মহিলা দলের কাছে ৷ ইরানকে 37-34 হারান পুষ্পা রানা, রীতু নেগি'রা ৷ একই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অবশ্য তুলনামূলক সহজ জয় পেল পুরুষ দল ৷
যদিও প্রথমার্ধে এদিন একটা সময় 9-7 ব্যবধানে ভারতকে পিছনে ফেলেছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি ৷ সেখান থেকে জয়দীপ দাহিয়া'র সুপার ট্যাকল বিপন্মুক্ত করে দলকে ৷ ফাইনালের প্রথমার্ধে এদিন 18-17 ব্যবধানে সামান্য এগিয়েছিল ভারত ৷ এরপর ফের ম্য়াচে একবার সমতা (20-20) ফিরিয়ে আনে ইরান ৷ তুল্যমূল্য লড়াই চলাকালীন ফারাক গড়ে দেয় ভারতের পক্ষে দিনের প্রথম সফল অলআউট ৷ সফল অলআউটের সৌজন্যে 29-24 পয়েন্টের দূরত্ব তৈরির পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ভারতকে ৷
গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সুমিত সাঙ্গুয়ানের গেমচেঞ্জিং ট্যাকল সোনা জয়ের পথে নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়ায় ৷ খেলা শেষ হতে যখন দু'মিনিট বাকি তখন সাত পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করে ইরানের হাত থেকে ম্য়াচ কার্যত ছিনিয়ে নেয় ভারতীয় দল ৷ শেষ পর্যন্ত 40-34 ব্যবধানে জিতে সোনা জিতে নেয় তারা ৷ পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশের পথে প্রতিযোগিতায় অপরাজিত রইল ভারতীয় দল ৷ একপেশে সেমিফাইনালে থাইল্য়ান্ডকে 66-28 ব্যবধানে হারানোর আগে গ্রুপ পর্বে আয়োজক জাপান, তাইওয়ান, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়েছিল ভারত ৷
𝐁𝐀𝐂𝐊-𝐓𝐎-𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐆𝐎𝐋𝐃 𝐅𝐎𝐑 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀! 🥇🇮🇳— The Bharat Army (@thebharatarmy) September 26, 2026
India defeated Iran 40-34 to successfully defend its men’s kabaddi title at the Asian Games 2026.
India defeated arch-rival Iran 37-34 to successfully defend its women’s kabaddi title at the Asian Games 2026.#teamindia… pic.twitter.com/L9vlkS33eC
পুরুষ দলের সোনা জয় এশিয়ান গেমসের কবাডিতে ভারতের ত্রয়োদশ স্বর্ণপদক ও সর্বমোট চতুর্দশ পদক ৷ পুরুষ দলের ন'টি সোনার পাশাপাশি মহিলা দলের চারটি, অর্থাৎ মোট 13টি স্বর্ণপদকের পাশাপাশি 2018 সালে ইরানের কাছে হেরে রুপো জিতেছিল মেয়েরা ৷ আর ওইবছর চতুর্থস্থানে শেষ করে পদক হাতছাড়া হয়েছিল ছেলেদের ৷