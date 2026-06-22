স্বপ্ন অলিম্পিক্সে পৌঁছনো, প্রথম আন্তর্জাতিক সাফল্যের পর ক্রীড়ামন্ত্রীর আশ্বাস পেলেন তহুরা
ধীরে-ধীরে লক্ষ্যপূরণের দিকে এগোতে চান তহুরা ৷ তবে আর্থিক কারণে সেই পথ খুব একটা সুগম নয় ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি'কে কী জানালেন তহুরা ?
Published : June 22, 2026 at 1:14 PM IST
কলকাতা/ ভাঙড়, 22 জুন: ছোটখাটো চেহারায় যেন হরিণ গতি ৷ বাংলার অ্যাথলেটিক্সে নতুন আশার নাম স্প্রিন্টার তহুরা খাতুন ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়ের কৃষক পরিবারের সন্তান তহুরা ৷ সম্প্রতি হংকংয়ে অনূর্ধ্ব-20 এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের 4x400 মিটার রিলেতে সোনা জিতে ফিরেছেন তিনি ৷ বিশ্বকাপের আবহে তহুরার সোনা জয়ের খবরটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে ৷ তাই তো রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-এর সঙ্গে ভাঙড়ের মেয়ে সাক্ষাত করতে এলেও নব মহাকরণে কোনও উৎসুক চোখের উঁকিঝুকি নেই ৷
তবে সেখানে আচমকাই তহুরার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় জ্যোতির্ময়ী শিকদারের ৷ এশিয়াডে সোনাজয়ী প্রাক্তন কিংবদন্তি অ্যাথলিট আগামীর সম্ভাবনাকে অবশ্য প্রয়োজনীয় পরামর্শটুকু দিলেন ৷ প্রতিকূলতা ছাপিয়ে এগিয়ে চলার পাঠও জ্যোতির্ময়ী শিকদারের থেকে পেলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সেমস্টারের ছাত্রী ৷
ভাঙড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল ফুলবাড়িতে তহুরাদের বাস ৷ বাবা মীর তৈয়েব আলি পেশায় কৃষক ৷ মা আনোয়ারা বিবি অঙ্গওয়াড়ি কর্মী ৷ দাদা মীর আলমগীর হোসেন টিউশনি করে সংসারে সাহায্য করেন। সংসারে অভাব হয়তো রয়েছে, কিন্তু তহুরা এবং তাঁর পরিবারের জেদের কাছে হার মেনেছে সবকিছু ৷ তাই তো গ্রাম বাংলার মেয়েদের খেলাধুলো নিয়ে অনাবশ্যক ট্যাবুকে ফুৎকারে উড়িয়ে তহুরা এখন রাজ্য তথা দেশের অ্য়াথলেটিক্সে উঠতি প্রতিভার আরেক নাম ৷
দাদা মীর আলমগীর জানাচ্ছিলেন একটা চাকরি হলে অনেক সমস্যা মিটে যায় ৷ সমাজের বহু কটাক্ষ তহুরাকে শুনতে হয়েছে বলেও জানালেন তিনি ৷ ছোটবেলা থেকে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল-ক্রিকেট খেলার ঝোঁক ছিল তাঁর ৷ যা নিয়ে কম গঞ্জনা শুনতে হয় তহুরা এবং তাঁর পরিবারকে ৷ বোনের খেলার প্রতি ঝোঁক দেখেই দাদা মীর আলমগীর নিয়ে গিয়েছিলেন ভাঙড় স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে ৷ সেখানে বাখদুল ইসলামের প্রশিক্ষণে তহুরার অ্যাথলিট হিসেবে গড়ে ওঠা ৷
শুরু থেকেই তহুরার পায়ে হরিণ গতি ৷ যাঁর সামনে 2019 সাল থেকে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে বাকি প্রতিযোগীরা ফিকে ৷ 400, 200 এবং 100 মিটারে শুধু রাজ্য পর্যায়ে নয়, জাতীয় আসরের বয়সভিত্তিক বিভাগেও তহুরা পোডিয়াম ফিনিশার ৷ এবার আর্ন্তজাতিক মঞ্চে চলে এল প্রথম সাফল্য ৷ তবে ব্যক্তিগত স্তরে নয়, হংকং'য়ের মাটিতে রিলেতে সোনা জিতলেন ভাঙড়-কন্য়া ৷
ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ইতিমধ্যে সংবর্ধিত করেছেন তহুরাকে ৷ দিয়েছেন পাশে থাকার আশ্বাস ৷ স্কলারশিপ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন বলে খবর ৷ আরও বড় সাফল্যের জন্য প্রয়োজনে বিদেশে পাঠানোরও চেষ্টা করবেন ৷ তহুরাও তাঁর প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন ৷ বলেছেন অভাবকে জয় করে এগিয়ে যাওয়ার গল্প ৷ একটা চাকরি তাঁর স্বপ্নপূরণের বাহন হতে পারে ৷ নতুন সরকারের চিকিৎসক ক্রীড়ামন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছেন ৷ তাই আশায় তহুরা ৷