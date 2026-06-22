ডাবলসের পর সিঙ্গলসেও ওয়াইল্ড কার্ড, উইম্বলডনে গ্র্যান্ড এন্ট্রি সেরেনার

ডাবলসের পর সিঙ্গলসেও ওয়াইল্ড কার্ড, উইম্বলডনে গ্র্যান্ড এন্ট্রি সেরেনার
গত সপ্তাহে দিদি ভেনাস উইলিয়ামসের সঙ্গে জুটিতে অভিজাত অল-ইংল্য়ান্ড ক্লাবের ডাবলসে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি পেয়েছেন সেরেনা ৷
Published : June 22, 2026 at 2:40 PM IST
লন্ডন, 22 জুন: গত সপ্তাহে ডাবলসে মিলেছিল ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি ৷ উইম্বলডনের মঞ্চে চার বছর বাদে তাঁর গ্র্যান্ড স্ল্যাম প্রত্যাবর্তন ঘিরে উচ্ছ্বসিত ছিলেন অনুরাগীরা ৷ রবিবার অনুরাগীদের সেই উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ করে সিঙ্গলসেও ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি পেলেন সেরেনা উইলিয়ামস ৷
রবিবার আয়োজকদের তরফে উইম্বলডনের মহিলা সিঙ্গলসে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হিসেবে আটজন প্লেয়ারের নাম প্রকাশ করা হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে একজন বছর চুয়াল্লিশের সেরেনা ৷ উইম্বলডনের ঘাসের কোর্টে যাঁর ঝুলিতে রয়েছে সাত-সাতটি সিঙ্গলস খেতাব ৷
2022 সালে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে শেষবার কোর্টে দেখা গিয়েছিল তাঁকে ৷ এরপর প্রায় সাড়ে তিন বছর বাদে এসে দিনকয়েক আগে অলিখিত অবসর ভেঙেছেন মার্কিন টেনিস তারকা ৷ কুইন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের ডাবলস ইভেন্টে কানাডার ভিক্টোরিয়া এমবোকো'র সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন তিনি ৷ যদিও পার্টনারের চোটের কারণে সেই সফর লম্বা হয়নি 23টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজেতার ৷ গত মঙ্গলবার উইম্বলডনের তরফে ডাবলসে ওয়াইল্ড এন্ট্রি মেলে সেরেনার ৷ দিদি ভেনাস উইলিয়ামসের সঙ্গে অল-ইংল্যান্ড ক্লাবে নামবেন তিনি ৷
This is not a drill.@serenawilliams will compete in the 2026 ladies' singles at #Wimbledon as a wild card. pic.twitter.com/1vHnDEQ4xm— Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2026
আর রবিবার সিঙ্গলসেও সেরেনার প্রত্য়াবর্তন ঘোষণায় উইম্বলডন সোশাল মিডিয়ায় লেখে, "এটা কোনও ড্রিল নয় ৷ ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে সেরেনা উইলিয়ামস 2026 উইম্বলডনের মহিলা সিঙ্গলসে অংশগ্রহণ করবেন ৷" শেষবার 2022 যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে সিঙ্গলস ম্য়াচ খেলেছিলেন সেরেনা ৷ তৃতীয় রাউন্ডের বেশি সেবার এগোতে পারেননি তিনি ৷
ফলত চার বছরের ব্যবধানে তাঁর গ্র্য়ান্ড স্ল্য়ামে প্রত্যাবর্তন ঘিরে অনুরাগীমহলে উন্মাদনা আরও বাড়ল বৈকি ৷ 2017 সালে কেরিয়ারের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম সিঙ্গলস খেতাব সেরেনা জিতেছেন দিদি ভেনাসকে হারিয়েই ৷ তবে 2018 সালে মাতৃত্বকালীন বিরতির পর চার-চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল খেললেও একটিও জিততে ব্যর্থ তিনি ৷ 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016 সালে উইম্বলডনের ঘাসের কোর্টে সিঙ্গলস খেতাব জয়ের নজির রয়েছে সেরেনার ঝুলিতে ৷