কেন্দ্রের আশ্বাস পেতেই বৈঠক চেয়ে ফেডারেশনকে চিঠি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের

কেন্দ্রের আশ্বাস পেতেই বৈঠক চেয়ে ফেডারেশনকে চিঠি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের
আইএসএল নিয়ে জট কাটার সম্ভাবনা তৈরি হতে স্বস্তির হাওয়া দেশের ফুটবল মহলে ৷
Published : November 23, 2025 at 11:42 AM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতায় জট খুলতে চলেছে দেশীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ লিগ আইএসএলের ৷ দেশের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে জয়মাল্য বাগচী এবং পিএস নরসিমার এজলাসে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন ৷ একইসঙ্গে কেন্দ্রের তরফে এও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে লিগ কোনওভাবেই বন্ধ হবে না ৷ লিগ চালু করার জন্য অবশ্য দু'সপ্তাহ সময় চেয়ে নেওয়া হয়েছে ৷
ভারতীয় ফুটবলের টপ-টিয়ার লিগের জটিলতা দূর করতে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের এই উদ্যোগে সকলেই আশার আলো দেখছেন ৷ একইসঙ্গে ফিফার নির্দেশিকা বাঁচিয়ে দায়িত্ব পালনের বিষয়টিও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে একইসঙ্গে ৷ কারণ, ফেডারেশনে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করে না বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷ আইএসএল নিয়ে জট কাটার সম্ভাবনা তৈরি হতেই স্বস্তির হাওয়া ফুটবল মহলে ৷ ইস্টবেঙ্গলের লগ্নিকারী সংস্থার অন্যতম শীর্ষকর্তা বিভাস আগরওয়াল বলছেন, "অবশ্যই ভালো পদক্ষেপ এটি ৷ এই পরিস্থিতিতে কাউকে তো উদ্যোগ নিতেই হত ৷ কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে আসাতে অবশ্যই খুশি ৷"
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফে সভাপতি মুরারী লাল লোহিয়া এই জট কাটানোর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন ৷ আর্জি জানিয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবলকে পুনরুজ্জীবিত করতে এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হতে ৷ যা ভারতীয় ক্লাব ফুটবল মহল ইতিবাচক দিক হিসেবে দেখছে ৷ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার এ বিষয়ে বলেন, "আমি প্রথম থেকেই আশাবাদী ছিলাম ৷ দেশের সর্বোচ্চ লিগ বন্ধ হতে পারে না এই বিশ্বাস ছিল ৷ কোনও না কোনওভাবে আইএসএল অনুষ্ঠিত হবে, তা জানতাম ৷ আমরা তো ফুটবলের ভালোর জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘুরি ৷ সেইভাবেই প্রধানমন্ত্রীর কাছেও আর্জি জানিয়েছি ৷"
এদিকে কেন্দ্রের আশ্বাস পেতেই এর পাশাপাশি আইএসএলের এগারোটি দল দ্রুত বৈঠক ডাকার জন্য ফেডারেশনকে চিঠি দিল ৷ দ্রুত আইএসএলের রূপরেখা তৈরিই এই চিঠির মূল উদ্দেশ্য ৷ অন্যদিকে আগামী 20 ডিসেম্বর ফেডারেশনের বার্ষিক বৈঠক ৷ সেখানে 2025-26 অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট অনুমোদন করাই মূল উদ্দেশ্য ৷ কারণ বর্তমান সময়ে বাজেট কার্যকর রয়েছে শুধু আগামী মাসের শেষ পর্যন্ত ৷ এআইএফএফ 2025-26 অর্থবর্ষের জন্য 84.18 কোটি টাকার বাজেট পাশ করেছিল গত 31 ডিসেম্বর ৷ যার মধ্যে ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে 83.15 কোটি টাকা ৷
গত শুক্রবার শীর্ষ আদালতে তুষার মেহতা বলেন, "আইএসএল নিশ্চয় হবে ৷ তবে কীভাবে হবে, কারা স্পনসর জোগাবে, অর্থই বা কোথা থেকে আসবে; বিষয়গুলো সরকারই দেখবে ৷" একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "সরকারের প্রধান লক্ষ্য ফুটবলারদের যাতে কোনওভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে না-হয় ৷ আইএসএল থেকে উপকৃত হন ফুটবলাররা ৷ লগ্নিকারীর অভাব হোক বা ক্লাব মালিকানার সমস্যা ৷ কোনও কারণেই তাঁদের যেন ক্ষতি না হয়, সেটা সরকার নিশ্চিত করবে ৷"