থামল স্পেনের অশ্বমেধের দৌড়, 968 দিন পর বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারাল ইংল্যান্ড

থামল স্পেনের অশ্বমেধের দৌড়, 968 দিন পর বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারাল ইংল্যান্ড
দশজনের ইংল্য়ান্ডকে পেয়েও জিততে ব্যর্থ স্পেন ৷ 'থ্রি লায়ন্সে'র পক্ষে ম্য়াচের ফল 3-2 ৷
Published : November 16, 2026 at 12:06 PM IST
মাদ্রিদ, 16 নভেম্বর: 968 দিন, 43 ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর শেষমেশ হারের স্বাদ পেল স্পেন ৷ দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের অপরাজিত থাকার দৌড় থামল ইংল্যান্ডের কাছে ৷ রবিবার দেশের মাটিতে উয়েফা নেশনস লিগের ম্য়াচে 'থ্রি লায়ন্সে'র কাছে হারল লুইস দে লা ফুয়েন্তের ছেলেরা ৷ ইংল্য়ান্ডের পক্ষে ম্য়াচের ফল 3-2 ৷
রিয়াধ এয়ার মেট্রোপলিটানো স্টেডিয়ামে এদিন শেষ আধঘণ্টা ইংল্য়ান্ডকে দশজনে পেয়েও জিততে ব্যর্থ হল স্প্যানিশ আর্মাডা ৷ তবে ম্য়াচে ফিরেছিল তারা ৷ ইংল্য়ান্ডের হয়ে এদিন ফের স্কোরশিটে নাম তুললেন হ্যারি কেন ৷ এছাড়া বাকি দু'টি গোল এজরি কোনসা এবং বেন হোয়াইটের ৷ অন্যদিকে স্পেনের হয়ে গোলদু'টি করেন মাইকেল ওয়্য়ার্জাবাল ও নিকো উইলিয়ামস ৷ পরিসংখ্যান বলছে এদিন 58 শতাংশ বল নিজেদের দখলে রেখে গোল লক্ষ্য করে 21টি শট নিয়েছে স্পেন ৷ পক্ষান্তরে 10টি শট নিয়েছে ইংল্যান্ড ৷ কিন্তু দিনের শেষে বিজয়ী ইংল্যান্ড ৷
2024 সালের মার্চে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্য়াচে শেষবার হেরেছিল স্পেন ৷ এরপর সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে 968 দিন অপরাজিত ছিল তারা ৷ যা ইউরোপের ফুটবল খেলিয়ে দেশগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ৷ এদিকে স্পেনকে হারিয়ে এদিন একটি ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ে ফেলল ইংল্যান্ডও ৷ দেশের বাইরে প্রথমবার ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষে থাকা প্রতিপক্ষকে হারানোর স্বাদ পেল 'থ্রি লায়ন্স' ৷
এদিন প্রথমার্ধে নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ইংল্য়ান্ডকে এগিয়ে দেন ব্যালন ডি'অর জয়ী কেন ৷ ইংরেজ অধিনায়ককেই আটকাতে বক্সে ফাউল করে বসেন পাও কুবার্সি ৷ স্পটকিক থেকে 1-0 করেন কেন ৷ প্রথম গোলের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ম্য়াচ নিয়ন্ত্রণ করে অতিথি ইংল্যান্ড ৷ এই সময় জোড়া গোলও তুলে নেয় তারা ৷ 53 মিনিটে ডেকালান রাইসের কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কোনসা ৷
Magnificent in Madrid ✨ https://t.co/C3QYYjiJkS— England (@England) November 15, 2026
এর ঠিক চার মিনিট বাদে প্রতি-আক্রমণে জুড বেলিংহ্যামের সাজিয়ে দেওয়া বল ধরে 3-0 করেন হোয়াইট ৷ তিন গোলে পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে অবশ্য ম্য়াচে ফেরে স্পেন ৷ বল ধরে গোলমুখে আগুয়ান ল্য়ামিন ইয়ামালকে আটকাতে বক্সে জঘন্য ফাউল করেন অ্যান্ডারসন ৷ সরাসরি তাঁকে লাল-কার্ড দেখান রেফারি ৷ 65 মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান কমান ওয়্য়ার্জাবাল ৷ 75 মিনিটে স্পেনের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি পরিবর্ত নিকো উইলিয়ামসের ৷ ইয়ামালের অ্য়াসিস্ট ধরে স্পেনকে ম্য়াচে ফেরান তিনি ৷
সংখ্যাতত্ত্বে এগিয়ে থাকার সুবিধা নিয়ে শেষ পনেরো মিনিটে সমতা ফেরাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ অন্যদিকে শেষের কয়েক মিনিটে ডিফেন্সে লোক বাড়িয়ে কাঙ্খিত লিড ধরে রাখতে সক্ষম হয় ইংল্যান্ড ৷ সেইসঙ্গে আড়াইবছর বাদে প্রথম হার নিশ্চিত হয় স্পেনের ৷ হার সত্ত্বেও ছ'ম্য়াচে 15 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল হিসেবে নকআউটে পা রেখেছে স্পেন ৷ পয়েন্ট সমান হলেও গোলপার্থক্যে শীর্ষে ইংল্যান্ড ৷