এশিয়ান গেমস ব্যাডমিন্টনে প্রাপ্তি হতাশা, 12 বছর পর সিঙ্গলসে পদকহীন ভারত

এশিয়ান গেমস ব্যাডমিন্টনে প্রাপ্তি হতাশা, 12 বছর পর সিঙ্গলসে পদকহীন ভারত
তারকাখচিত দল সত্ত্বেও ব্য়াডমিন্টন থেকে মাত্র একটি পদক নিয়ে জাপান থেকে ফিরছে ভারত ৷
Published : September 27, 2026 at 4:06 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 27 সেপ্টেম্বর: গেমসের অষ্টমদিন সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে নেমেছিলেন দেশের দুই মহিলা শাটলার ৷ মহিলা ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের শেষ আটেও নেমেছিল দুই ভারতীয় জুটি ৷ কিন্তু কোয়ার্টারের বাধা টপকাতে ব্যর্থ সকলেই ৷ অর্থাৎ, ব্য়াডমিন্টনে সিঙ্গলসের কোয়ার্টারে শেষ হল ভারতের অভিযান ৷ তারকা সমৃদ্ধ দল নিয়ে জাপানে পা রাখলেও ভারতের প্রাপ্তি একটি দলগত ব্রোঞ্জ এবং একরাশ হতাশা ৷
ব্যাডমিন্টন অনুরাগীদের নিরাশ করে রবিবার একে একে কোয়ার্টার ফাইনালে হারলেন পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু ও উন্নতি হুডা ৷ মহিলা ডাবলসে হারলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদকজয়ী তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ ৷ পাশাপাশি মিক্সড ডাবলসে অভিযান শেষ হল ধ্রুব কাপিলা-তানিশ ক্যাস্ট্রো জুটির ৷ চারটি ম্যাচের তিনটিতে অবশ্য লড়াই হল সেয়ানে-সেয়ানে ৷ সবক'টি ম্য়াচেই ভারতীয় শাটলারদের ব়্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হলেও হতাশা কমছে না ৷
ফলাফল হিসেবে পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেন সমৃদ্ধ দল নিয়েও 12 বছর পর এশিয়াড ব্য়াডমিন্টন সিঙ্গলসে কোনও পদক এল না ভারতের ঝুলিতে ৷ শেষবার এমনটা হয়েছিল 2014 সালে ৷ সেবার কিদাম্বি শ্রীকান্ত, পারুপল্লি কাশ্যপ এবং সাইনা নেহওয়াল'রা ছিলেন ভারতীয় দলে ৷ সিঙ্গলসে ব্যর্থতার মাঝে চলতি এশিয়াডে ব্য়াডমিন্টনে ভারতের সাফল্য বলতে পুরুষদের দলগত বিভাগে ব্রোঞ্জ ৷ গগনচুম্বী প্রত্যাশা নিয়ে জাপানে পৌঁছলেও কোথায় ব্যর্থ হল ভারতীয় ব্য়াডমিন্টন ? উত্তর খুঁজলে সামনে আসছে একাধিক কারণ ৷
এশিয়ান গেমস ব্যাডমিন্টনের সূচি নিয়ে চাপা একটা ক্ষোভ ছিলই শাটলারদের মধ্যে ৷ কারণ একেকজন শাটলারকে দিনে দু'টি করে ম্য়াচ খেলতে হওয়ায় রিকভারির পর্যাপ্ত সুযোগ মিলছে না বলে অভিযোগ ছিল তাঁদের ৷ ব্য়াডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় শাটলার এইচএস প্রণয় বলেন, "একদিনে সিঙ্গলসে দু'টি করে ম্য়াচ খেলতে হচ্ছে শাটলারদের ৷ আমি তো এই জিনিস কখনও দেখিনি ৷ আমি জানি না কে বা কারা সূচি তৈরি করেছে ৷ 29 সেপ্টেম্বর শেষ হচ্ছে ব্য়াডমিন্টন প্রতিযোগিতা অথচ গেমস চলবে 4 অক্টোবর পর্যন্ত ৷ অর্থাৎ হাতে আরও পাঁচদিন থাকছে ৷ আমার মাথায় আসছে না কেন একদিন করে বেশি সময় দেওয়া হল না ৷"
NEWS ALERT ! Indian shuttlers Treesa Jolly and Gayatri Gopichand suffer 18-21 9-21 loss to Malaysian world No. 5 Pearly Tan and Thinaah Muralitharan in women's doubles quarterfinals at Asian Games— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2026
Indian shuttlers Dhruv Kapila and Tanisha Crasto suffer 14-21 21-18 18-21 loss… pic.twitter.com/Yf93AlL7S2
কেবল সূচিতেই আটকে নেই বিষয়টি ৷ থাকার বন্দোবস্ত নিয়ে অ্যাথলিটদের অভিযোগ তো শুরু থেকে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিল ৷ এই প্রথম এশিয়ান গেমস ভিলেজে অ্যাথলিটদের থাকার জন্য কোনও বন্দোবস্ত করা হয়নি ৷ পরিবর্তে আইচি-নাগোয়ার হোটেলগুলিতে রাখা হয়েছে অ্যাথলিটদের ৷ বেশ কয়েকজন অ্য়াথলিটের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছে ক্রুজ ৷ এ ব্য়াপারে প্রণয় জানিয়েছেন, 2023 হ্য়াংঝৌ গেমসে সূচি এবং থাকার বন্দোবস্ত নিয়ে কোনওরকম অভিযোগ তোলার অবকাশ ছিল না ৷
🏸 Badminton: 🇮🇳 PV Sindhu lost to Chen YF 21-11, 18-21, 10-21— ESPN India (@ESPNIndia) September 27, 2026
Sindhu faded badly at the end, and that's the end of India's badminton contingent's quest for medals at the Asiad ⛔
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আইচি-নাগোয়ায় খারাপ পারফরমন্যান্সের কারণ হিসেবে সূচি এবং থাকার ব্যবস্থাকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী করছেন গত এশিয়াডের ব্রোঞ্জজয়ী প্রণয় ৷ তিনি এও জানান, এই সব বিষয়গুলো শাটলারদের জন্য অযথা বোঝা হয়ে দেখা দিয়েছে ৷ কিন্তু সত্যিই কি তাই ? দেশে ফেরার পর শাটলারদের সঙ্গে নিশ্চয় আলোচনায় বসবে জাতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থা ৷ এখন দেখার সেই আলোচনার নির্যাস কী বের হয় ৷
2014 পরবর্তী সময় এশিয়ান গেমস ব্য়াডমিন্টনে ভারতের সিঙ্গলস পদক:
- 2018- পিভি সিন্ধুর রুপো, সাইনা নেহওয়ালের ব্রোঞ্জ
- 2022- এইচএস প্রণয়ের ব্রোঞ্জ
- 2026- পদক অধরা