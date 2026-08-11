গুরবাজের হাফসেঞ্চুরি, রশিদের অলরাউন্ড পারফরম্য়ান্সে সরাসরি বিশ্বকাপে আফগান'রা

গুরবাজের হাফসেঞ্চুরি, রশিদের অলরাউন্ড পারফরম্য়ান্সে সরাসরি বিশ্বকাপে আফগান'রা
আফগান'রা সরাসরি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করায় বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছতে হলে ক্যারিবিয়ান'দের ফের কোয়ালিফায়ারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ৷
Published : August 11, 2026 at 10:24 AM IST
বেলফাস্ট, 11 অগস্ট: আইরিশ'দের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচে জয় সিরিজে 2-0 ব্যবধানে এগিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের সরাসরি পৌঁছে দেবে বিশ্বকাপে ৷ সমীকরণটা মাথায় রেখেই সোমবার বেলফাস্টে নেমেছিল আফগানিস্তান ৷ অপেক্ষা দীর্ঘায়িত না-করে সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচ জিতে 2-0 এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি 2027 বিশ্বকাপের জন্য সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করে নিল কাবুলিওয়ালার দেশ ৷
এই নিয়ে টানা চতুর্থবার বিশ্ব ক্রিকেটের সেরা মঞ্চে অংশগ্রহণের সুযোগ করে নিল আফগানিস্তান ৷ প্রথম ম্য়াচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ম্য়াচ 92 রানে জিতে সিরিজে লিড নিয়েছিল রহমত শাহ অ্যান্ড কোম্পানি ৷ সোমবার বেলফাস্টে পাঁচ ম্য়াচের সিরিজের তৃতীয়টির ভাগ্য পেন্ডুলামের মতো এদিক-ওদিক হল ৷ শেষ পর্যন্ত তিন উইকেটে জিতে সিরিজে 2-0 নিরাপদ ব্যবধান তৈরি করে নেওয়ার পাশাপাশি বিশ্বকাপ যাত্রা নিশ্চিত করল আফগান'রা ৷
এশিয়ার দেশটির জয়ের নায়ক তারকা অলরাউন্ডার রশিদ খান ৷ তিন উইকেটের পাশাপাশি আপদকালীন পরিস্থিতিতে 37 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন তিনি ৷ রশিদ ছাড়াও তিন উইকেট নিলেন আল্লাহ গজনফর ৷ জোড়া উইকেট ইয়ামিন আহমদজাই'য়ের ঝুলিতে ৷ আফগান বোলারদের দাপটে এদিন 46.3 ওভারে 206 রানে গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ডের ইনিংস ৷ আইরিশ'দের হয়ে সর্বাধিক 36 রান করেন গাভিন হোয়ে ৷
জবাবে ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজের ব্য়াটে শুরুটা দারুণ হয়েছিল আফগানিস্তানের ৷ দুই উইকেটে 97 রান তুলে জয়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল তারা ৷ কিন্তু এরপর 79 রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে আচমকা চাপে পড়ে যায় আফগানিস্তান ৷ 71 রান করে আউট হন গুরবাজ ৷ 178 রানে সাত উইকেট হারানো অতিথি দলকে এরপর ব্যাট হাতে নির্ভরতা জোগান রশিদ ৷ চারটি চারের সাহায্যে 43 বলে অপরাজিত 37 রান করে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি ৷ তাঁর সঙ্গে 26 বলে চার রানে অপরাজিত থেকে যান আহমদজাই ৷
A gritty win in Belfast sees Afghanistan secure a 2–0 lead in the ODI series against Ireland 🙌— ICC (@ICC) August 10, 2026
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44.5 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 207 রান তুলে নেয় আফগানিস্তান ৷ এই জয়ের ফলে আগামী 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওডিআই ব়্য়াংকিংয়ে অষ্টমস্থান ধরে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করলেন রশিদ'রা ৷ যা তাদের সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট এনে দিল ৷ নিয়ম অনুযায়ী দুই আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবোয়ে'র পাশাপাশি 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আইসিসি ব়্য়াংকিং'য়ে প্রথম আটে থাকা দেশগুলি সরাসরি 2027 বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে নেবে ৷ সেই নিয়মানুসারে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবোয়ের পর দশম দল হিসেবে সরাসরি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করল তারা ৷
Afghanistan have officially QUALIFIED ✅ for the 2027 Cricket World Cup after beating Ireland in the third ODI pic.twitter.com/cc6mstjgkH— Cricbuzz (@cricbuzz) August 10, 2026
একইসঙ্গে আরও একবার সরাসরি বিশ্বকাপে যোগ্য়তা অর্জন করতে ব্যর্থ হল দু'বারের চ্য়াম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ যারা এই মুহূর্তে ব়্যাংকিং'য়ে দশম স্থানে ৷ ফলত ক্য়ারিবিয়ান'দের ফের কোয়ালিফায়ার টুর্নামেন্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ৷ উল্লেখ্য, চার বছর আগে এমনই পরিস্থিতিতে কোয়ালিফায়ার টুর্নামেন্ট খেলেও মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল ক্লাইভ লয়েড, ভিভ রিচার্ডসের দেশ ৷