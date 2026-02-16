রশিদের মাইলস্টোন ম্য়াচে নায়ক ওমরজাই, প্রথম জয়ে সুপার-এইটের দৌড়ে আফগানরা

রশিদের মাইলস্টোন ম্য়াচে নায়ক ওমরজাই, প্রথম জয়ে সুপার-এইটের দৌড়ে আফগানরা
প্রথম বোলার হিসেবে টি-20'তে 700 উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন আফগান অধিনায়ক ৷
Published : February 16, 2026 at 3:38 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 ফেব্রুয়ারি: জোড়া সুপার-ওভারে হেরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে স্বনপ্নভঙ্গ হয়েছিল গত ম্য়াচে ৷ হতাশা সরিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে সোমবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে জয় জরুরি ছিল আফগানিস্তানের ৷ মরণ-বাঁচন ম্য়াচ জিতে বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে যাওয়ার দৌড়ে টিকে রইল রশিদ খান অ্যান্ড কোম্পানি ৷ চার বল বাকি থাকতে আমিরশাহীকে এদিন পাঁচ উইকেটে হারাল তারা ৷
আমিরশাহী ব্যাটার মহম্মদ আরফানকে আউট করে এদিন একটি বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেললেন রশিদ খান ৷ প্রথম বোলার হিসেবে টি-20 ক্রিকেটে 700 উইকেট নেওয়ার মাইলস্টোন গড়লেন তারকা লেগস্পিনার ৷ তবে ব্যাটে-বলে এদিন আফগানদের জয়ের নায়ক আজমতুল্লাহ ওমরজাই ৷ চার উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্য়াট হাতে খেললেন 21 বলে অপরাজিত 40 রানের ইনিংস ৷
টস হেরে কোটলায় এদিন প্রথম ব্য়াটিং করে আমিরশাহী ৷ কানাডাকে গত ম্য়াচে হারানো মরুদেশের সামনেও সুযোগ ছিল সুপার-এইটের দৌড়ে টিকে থাকার ৷ সেই লক্ষ্যে প্রথম ব্য়াট করে নয় উইকেটে 160 রান তোলে আমিরশাহী ৷ 13 রানে দুই ওপেনারকে হারানো দলকে তৃতীয় উইকেটে ভরসা জোগান আলিশান শারাফু ও সোহেব খানের জুটি ৷ দু'জনে যোগ করেন 84 রান ৷ শারাফু 31 বলে 40 রানে ফিরলেও হাফসেঞ্চুরি আসে শোহেবের ব্য়াটে ৷ তাঁর 48 বলে 68 রানের ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ও চার ছক্কা ৷
এরপর অবশ্য লোয়ার মিডল-অর্ডারে আর কারও ব্য়াটে রান না-আসায় 160 রানে শেষ হয় আমিরশাহীর ইনিংস ৷ 15 রানে চার উইকেট নেন ওমরজাই ৷ জোড়া শিকার মুজিব উর রহমানের ৷ জবাবে অবশ্য শুরুতেই ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজেরে উইকেট হারায় আফগানরা ৷ শূন্য রানে ফেরেন আফগান স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ লম্বা হয়নি গুলবাদিন নইব (13) ও সিদিকুল্লাহ অটলের (16) ইনিংসও ৷ তবে একদিক আগলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ওপেনার ইব্রাহিম জাদরান ৷ 41 বলে 53 রান করে দলকে জয়ের পথে অনেকটা এগিয়ে দেন তিনি ৷ মারেন ছ'টি চার ও একটি ছক্কা ৷
জাদরান আউটের পর পঞ্চম উইকেটে দারউইশ রসুলি ও আজমাতুল্লাহ ওমরজাইয়ের 43 রানের জুটিতে জয় কার্যত নিশ্চিত করে ফেলে আফগানিস্তানের ৷ রসুলি 33 রানে ফিরলেও 21 বলে 40 রানে অপরাজিত থেকে যান ম্য়াচের সেরা ওমরজাই ৷ তাঁর ইনিংসে ছিল দু'টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ 19.2 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 162 রান তুলে নেয় আফগানিস্তান ৷ যা চলতি বিশ্বকাপে তাদের প্রথম জয় ৷