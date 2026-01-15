এএফসি'র অব্যাহতি, আইএসএল শুরুর আগে সুখবর ভারতীয় ফুটবলে

এএফসি'র অব্যাহতি, আইএসএল শুরুর আগে সুখবর ভারতীয় ফুটবলে
প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ না-হলেও আগামী মরশুমে দেশের দু'টি ক্লাব এএফসি প্রতিযোগিতায় খেলার ছাড়পত্র পেতে চলেছে ৷
Published : January 15, 2026 at 2:57 PM IST
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: সংক্ষিপ্ত কলেবরে আইএসএল শুরুর আগে প্রয়োজনীয় সুখবর চলে এল ভারতীয় ফুটবলে ৷ তাও আবার এশিয়ান ফুটবলের গভর্নিং বডি এএফসি'র তরফে ৷ যেহেতু এবারের আইএসএল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সিঙ্গল লেগে, তাই আগামী মরশুমে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ক্লাবগুলির অংশগ্রহণের বিষয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন উঠে গিয়েছিল ৷ অবশেষে সংশয় দূর করে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশেন ভারতীয় ফুটবলকে এক মরশুেমর জন্য অব্যাহতি দিল ৷ অর্থাৎ, প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ না-হলেও আগামী মরশুমে দেশের দু'টি ক্লাব এএফসি প্রতিযোগিতায় খেলার ছাড়পত্র পেতে চলেছে ৷
তবে অন্য়ান্যবারের মতো আইএসএল বিজয়ীরা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু'য়ে সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ হারাল ৷ যোগ্যতা অর্জন পর্বের মধ্য়ে দিয়ে তাঁদের আগামী মরশুমে এসিএল টু'য়ের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে ৷ আইএসএল বিজয়ীদের পাশাপাশি নিয়ম মেনে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়নরাও এসিএল-টু'য়ের প্রিলিমিনারি রাউন্ডে খেলার সুযোগ পাবে ৷ সেক্ষেত্রে এফসি গোয়ার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে বলা যায় ৷ এখন দেখার আইএসএল চ্য়াম্পিয়ন হয়ে এসিএল-টু'য়ের যোগ্যতা-অর্জন পর্ব খেলার ছাড়পত্র আদায় করে কোন দল ৷
এএফসির এই আশ্বাস বা অব্য়াহতি আইএসএলে অংশগ্রহণ করতে চলা চোদ্দটি দলকে নিশ্চিতভাবে স্বস্তি দেবে ৷ নিয়ম মেনে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় স্তরে যোগ্যতা অর্জনের জন্য কমপক্ষে 24 ম্য়াচের লিগ খেলা আবশ্যিক ৷ কিন্তু এবারে সিঙ্গল লেগে আইএসএল অনুষ্ঠিত হতে চলায় সেই শর্তপূরণ করা সম্ভব নয় কোনও দলের পক্ষে ৷ এমতাবস্থায় এক মরশুমের জন্য ছাড় চেয়ে এএফসি'র কাছে আবেদন গিয়েছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে ৷ সেই আবেদনেরই ইতিবাচক প্রত্যুত্তর মিলল ৷
India loses its direct spot to AFC Champions League 2. 💔🇮🇳 pic.twitter.com/LhlDY135Cg— IFTWC - Indian Football (@IFTWC) January 15, 2026
নানা জটিলতা পেরিয়ে আগামী 14 ফেব্রুয়ারি থেকে দেশের সর্বোচ্চ লিগের বল গড়ানো শুরু হবে ৷ সুইশ মডেলে এবারের লিগ হবে 91টি ম্যাচের ৷ ফলে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় খেলার শর্তপূরণের সুযোগ ছিল না ৷ এমতাবস্থায় ফেডারেশনের আবেদন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে একটি মরশুমের জন্য অব্যাহতি দিল এএফসি ৷ ফলে কলেবরে ছোট হলেও দেশের টপ-টিয়ার লিগে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পারদ কমবে না বলেই মত বিশেষজ্ঞদের ৷ আর এএফসি'র এই ঘোষণা ফেডারেশনকে সূচি তৈরিতে বাড়তি আগ্রহ জোগাবে বলেও মনে করা হচ্ছে ৷
ফলত খুব শীঘ্রই আইএসএলের সূচি এবং ভেন্যু জানতে পারবেন অনুরাগীরা ৷ ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য ফেডারেশনের নির্দেশ অনুযায়ী ভেন্যুর নাম প্রস্তাব করেছে ক্লাবগুলো ৷ গত 12 জানুয়ারি অংশগ্রহণ ফি-বাবদ 1 কোটি টাকা করে জমাও করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ৷ সব ঠিক থাকলে আগামী 14 ফেব্রুয়ারি শুরু হতে চলা আইএসএলের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে 17 মে ৷