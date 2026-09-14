চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ে পরশু অভিযান শুরু লাল-হলুদের, কোথায় দেখবেন ইস্টবেঙ্গল বনাম আল-হুসেইন ?

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ে পরশু অভিযান শুরু লাল-হলুদের, কোথায় দেখবেন ইস্টবেঙ্গল বনাম আল-হুসেইন ?
ম্য়াচের লাইভ স্ট্রিমিং কীভাবে উপভোগ করবে লাল-হলুদ জনতা ? রইল উপায় ৷
Published : September 14, 2026 at 3:37 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ইস্টবেঙ্গলের গন্তব্য এবার মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা ৷ প্রিলিমিনারি রাউন্ডে কুয়েতের ক্লাব আল-আরাবি'কে হারিয়ে প্রথমবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের মূলপর্বে ভারতসেরা লাল-হলুদ ৷ বিদেশি ক্লাবের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের গৌরবময় ইতিহাসের কারণে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ে ক্লাবের সাফল্যের বিষয়ে আশাবাদী অনুরাগীরা ৷ তাছাড়া গত মরশুমে আইএসএলের পর চলতি মরশুমে ইতিমধ্যেই ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব ৷
- কঠিন লড়াই ইস্টবেঙ্গলের: সাফল্যের বিষয়ে অনুরাগীরা আশাবাদী হলেও মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় স্তরে ইস্টবেঙ্গলের লড়াই কিন্তু সহজ নয় ৷ প্রথম ম্য়াচে যেমন আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ছেলেরা খেলবে জর্ডানের চ্য়াম্পিয়ন ক্লাব আল-হুসেইনের বিরুদ্ধে ৷ যে ক্লাবের একাধিক ফুটবলার 2026 বিশ্বকাপে জর্ডান স্কোয়াডে ছিলেন ৷ ফলত আঁচ করাই যাচ্ছে লড়াই কতোটা কঠিন ৷ এছাড়া গ্রুপ-ডি'তে মশাল ব্রিগেডের বাকি দুই প্রতিপক্ষ ইরানের আল-শোর্তা এবং ওমানের আল-সিব ক্লাব ৷
- ইতিমধ্যে জর্ডানে পা রেখেছে লাল-হলুদ ব্রিগেড: প্রতিযোগিতার প্রথম ম্য়াচটি ইস্টবেঙ্গলের অ্যাওয়ে ৷ যা খেলতে ইতিমধ্যেই জর্ডানে পা রেখেছে দল ৷ ড্র নয়, তাঁর দল জয়ের জন্যই খেলবে ৷ এমনই বার্তা দেশ ছাড়ার আগে দিয়ে গিয়েছেন কোচ হাবাস ৷ তবে বিদেশি স্ট্রাইকারের অভাবে গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে ভুগতে পারে ইস্টবেঙ্গল ৷ আইভরি কোস্টের নয়া সেন্টার ফরোয়ার্ড একে লোবা মঙ্গলবার ভোররাতে সম্ভবত কলকাতায় পা রাখছেন ৷ ফলত জর্ডানে তাঁর সার্ভিস পাচ্ছে না ক্লাব ৷ তাছাড়া নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার এফিয়ং এনসুংগুসি'র ভিসা সমস্যা এখনও না-মেটায় দলের সঙ্গে যোগ দেননি তিনি ৷ এদিকে অজি উইঙ্গার ক্রিস ইকোনোমিডিস'কে নিয়ে প্রত্যাশা থাকলেও জ্বরের কারণে তিনি দলের সঙ্গে জর্ডানে উড়ে যাননি ৷ পরবর্তীতে তিনি দলের সঙ্গে জর্ডানে যোগ দেবেন কি না, তা স্পষ্ট নয় ৷ পিঠের সমস্যার কারণে মহম্মদ রশিদ'কে কতোটা ফিট পাওয়া যাবে, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে ৷ এমতাবস্থায় ইস্টবেঙ্গল ফিট হিসেবে পাচ্ছে দুই বিদেশি দানি রামিরেজ ও নয়া ডিফেন্ডার দিয়েগো জিভুলিচ'কে ৷
A 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻'𝘀 𝗽𝗵𝗶𝗹𝗼𝘀𝗼𝗽𝗵𝘆 💬#JoyEastBengal | Antonio Lopez Habas pic.twitter.com/MMNc7jMSQK— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 13, 2026
- ডেভিড-জেসিনে আস্থা কোচের: বিদেশি স্ট্রাইকার না-থাকলেও বিশেষ উদ্বিগ্ন নন হাবাস ৷ বরং ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা এবং জেসিন টিকে'র উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে তাঁর ৷ দেশ ছাড়ার আগে সে কথা স্পষ্টভাবে জানিয়েও দিয়েছেন তিনি ৷ তাছাড়া ডুরান্ড ফাইনালে হ্য়াটট্রিক করা এডমুন্ড লালরিনডিকা'র মতো দেশীয় ফরোয়ার্ডকেও পাচ্ছেন স্প্যানিশ কোচ ৷
𝗗𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗝𝗢𝗥𝗗𝗔𝗡 ✈️— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 13, 2026
🇮🇳 ➡️ 🇯🇴 (1/2)#JoyEastBengal #ACLTwo #EBFCInAsia pic.twitter.com/NKC7uWvFpF
- আল-হুসেইন কোচের পদত্য়াগ: এদিকে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্য়াচের আগে আচমকা পদত্য়াগ করেছেন আল-হুসেইন কোচ আহমেদ হায়েল ৷ অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাশার বানি ইয়াসিন'কে ৷ চলতি মরশুমে জর্ডানিয়ান প্রো-লিগের শুরুটা ভালো হয়নি আল-হুসেইনের ৷ প্রথম দু'ম্যাচ থেকে মাত্র এক পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে তারা ৷ তারপরই কোচের পদে ইস্তফা দিয়েছেন হায়েল ৷ সবমিলিয়ে লাল-হলুদের বিরুদ্ধে নামার আগে জর্ডানের ক্লাবটি খানিকটা টালমাটাল ৷
Our #ACLTwo Group Stage calendar is set 🗓️✨#JoyEastBengal #EBFCInAsia pic.twitter.com/nckRcvRZOX— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 12, 2026
- কখন শুরু ম্য়াচ: আল-হুসেইন বনাম ইস্টবেঙ্গল ম্য়াচটি অনুষ্ঠিত হবে জর্ডানের আম্মাম আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আগামী 16 সেপ্টেম্বর ৷ ভারতীয় সময় রাত সাড়ে 9টায় শুরু ম্য়াচ ৷
- কোথায় দেখবেন ম্য়াচ: এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ম্য়াচ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন এদেশের ফুটবলপ্রেমীরা ৷ তবে লাইভ স্ট্রিমিং অনুরাগীরা উপভোগ করতে পারবেন ফ্যানকোড অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে ৷
- বিশেষ পাসের ব্যবস্থা করেছে ফ্যানকোড: কেবল ইস্টবেঙ্গল বা অন্য কোনও বিশেষ ক্লাবের ম্য়াচ নয় ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের সমস্ত ম্য়াচ দেখার জন্য স্পেশাল পাস এনেছে ফ্য়ানকোড ৷ 109 টাকার বিনিময়ে সেই পাস কিনে মরশুমের সব ম্য়াচ নির্বিঘ্নে উপভোগ করতে পারেন অনুরাগীরা ৷ প্রত্যেক ম্য়াচের জন্য আলাদা করে থাকছে 19 টাকার বিশেষ পাসও ৷