ইরানে খেলতে না-যাওয়ার কড়া শাস্তি, মোহনবাগানকে ব্য়ান করল এএফসি

ইরানে খেলতে না-যাওয়ার কড়া শাস্তি, মোহনবাগানকে ব্য়ান করল এএফসি
এক মরশুমের জন্য এএফসি'র সবধরনের প্রতিযোগিতায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল সবুজ-মেরুনকে ৷
Published : December 17, 2025 at 7:07 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: আশঙ্কাই সত্যি হল শেষমেশ ৷ টানা দু'মরশুম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ম্য়াচ খেলতে ইরানে যেতে অস্বীকার ৷ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল এশিয়ান ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷ আগামী এক মরশুম এএফসি'র কোনও ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না সবুজ-মেরুন ৷ একইসঙ্গে ধার্য করা হল মোটা অঙ্কের জরিমানাও ৷
এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা ও এথিক্স কমিটি 17 ডিসেম্বর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছিল বিষয়টি নিয়ে ৷ সেখানেই মোহনবাগানকে 2027-28 মরশুম পর্যন্ত নিষিদ্ধ ও জরিমানার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ৷ এএফসি'র এথিক্স কমিটি জানিয়েছে আগামী মরশুমে মোহনবাগান মহাদেশীয় স্তরে কোনও প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা অর্জন করলে অংশগ্রহণ করা হবে না তাঁদের ৷ তা না-হলেও 2027-28 মরশুম পর্যন্ত মোহনবাগানের ব্য়ানের মেয়াদ জারি থাকবে ৷ অর্থাৎ, এক মরশুমের জন্যই নিষিদ্ধ করা হল কলকাতার ক্লাবকে ৷ পাশাপাশি আইএসএল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের যে জরিমানা করা হয়েছে, তার অঙ্কটা 90 লক্ষ টাকারও বেশি ৷ যার মধ্যে রয়েছে সেপাহান এফসি'র তরফে চাওয়া ক্ষতিপূরণের অঙ্কও ৷
গত 30 সেপ্টেম্বর ইরানে গিয়ে সেপাহান এফসি'র বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ম্য়াচ খেলার কথা ছিল মোহনবাগানের ৷ কিন্তু ইরান ভ্রমণের ব্য়াপারে সেদেশের সরকারের তরফে জারি করা নির্দেশিকা তুলে ধরে সেপাহান ম্যাচ খেলতে যাওয়ার কথা অস্বীকার করেন বাগানের অজি ফুটবলাররা ৷ বিদেশি ফুটবলাররা বেঁকে বসায় দেশীয় ফুটবলারদের নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি ৷ শেষমেশ নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ইরান যেতে অস্বীকার করে সবুজ-মেরুন ৷
ফলস্বরূপ প্রতিযোগিতা থেকে মোহনবাগান নাম প্রত্যাহার করেছে বলে গণ্য করে এশিয়ান ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷ পরবর্তীতে 2025-26 এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ে আর অংশগ্রহণ করতে পারেনি কলকাতা জায়ান্টরা ৷ প্রায় তিনমাস পর মোহনবাগানের খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাল এএফসি ৷
ভারতীয় ফুটবল এই মুহূর্তে ডামাডোল পরিস্থিতির মধ্যে ৷ টপ-টিয়ার লিগ আইএসএল বা দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ (আই লিগ) কবে হবে কেউ জানে না ৷ এমন সময় সুপার কাপ থেকে বিদায়ের পর সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছিল বাগানের অনুশীলন ৷ দিনকয়েক আগে নয়া কোচ সার্জিয়ো লোবেরার অধীনে অনুশীলন শুরু করেছে মোহনবাগান ৷ আইএসএল যখনই হোক না কেন, দলকে তৈরি রাখার কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন হোসে মোলিনার উত্তরসূরি ৷ বুধবার এএফসি'র ঘোষণা সেই প্রস্তুতিতে বড় ধাক্কা দিল বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ ভারতীয় ফুটবলের জন্যও যা অত্যন্ত খারাপ খবর ৷