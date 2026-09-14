বাংলা ফুটবলের জোশ ফেরাতে উদ্যোগী মিঠুন, দিনের আলো দেখছে অভিনেতার স্বপ্নের অ্যাকাডেমি
গত পনেরো বছর ধরে ঘুরে ঘুরে জমি পাইনি ৷ পূর্বতন সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন বর্যীয়ান অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ ৷
Published : September 14, 2026 at 8:47 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ দেড় দশকের অপেক্ষার পর অবশেষে বাস্তবায়িত হতে চলেছে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর স্বপ্নের ফুটবল প্রকল্প ৷ নাম 'বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি' ৷ 15 বছর আগে এই অ্যাকাডেমির পরিকল্পনা নেওয়া হলেও তৎকালীন সরকারের অসহযোগিতা ও জমির অভাবে প্রকল্পটি থমকে ছিল বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় পুরস্কার জয়ী অভিনেতা ৷ তবে বর্তমান রাজ্য সরকার জমি দেওয়ার আশ্বাস দেওয়ায় কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি ৷
সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে স্বস্তির কথা তুলে ধরে মিঠুন চক্রবর্তী ৷ অতীত অভিজ্ঞতা শেয়ার করে তিনি বলেন, "15 বছর ধরে জমির জন্য ঘুরেও পাইনি ৷ এখন পরিস্থিতি বদলেছে, সরকার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে ৷ তাই আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্নটা এবার বাস্তবায়িত করতে চাই ৷" মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় ক্লাবগুলিতে বাঙালি ফুটবলারের উপস্থিতি ক্রমশ কমে যাওয়া নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন অভিনেতা ৷ তিনি জানান, অ্যাকাডেমির মূল কাজ হবে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা খাঁটি প্রতিভাকে তুলে আনা ৷ এর জন্য উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল থেকে শুরু করে দার্জিলিং কিংবা কালিম্পংয়ের প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ফুটবলারদের নিয়ে গঠিত বিশেষ দল পাঠানো হবে ৷
অ্যাকাডেমিতে খেলোয়াড় নির্বাচনে কোনও প্রভাব বা পক্ষপাতের সুযোগ থাকবে না বলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ৷ স্বজনপোষণ প্রসঙ্গে কড়া বার্তা দিয়ে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "আমাদের অ্যাকাডেমিতে কোনও সুপারিশ চলবে না ৷ সুযোগ মিলবে কেবল যোগ্যতার ভিত্তিতেই ৷" পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রাথমিক পর্যায়ে 60 জন বাছাই করা প্রতিভাবান ফুটবলারদের নিয়ে এই আবাসিক অ্যাকাডেমির যাত্রা শুরু হবে ৷ সেখানে তরুণ ফুটবলারদের জন্য আধুনিক জিম, পুষ্টিকর ডায়েট, আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ এবং নিয়মিত প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত রাখা হবে ৷
Newtown, West Bengal: On plans to revive Bengal Football, BJP leader and actor Mithun Chakraborty says, "Nothing has happened for the past 15 years because I was involved, and as soon as my name came up, everything was stopped. No ground, field or other facilities were provided,… pic.twitter.com/ixPMaAy32Y— IANS (@ians_india) September 14, 2026
অ্যাকাডেমি পরিচালনার আর্থিক পরিকাঠামো নিয়েও বিস্তারিত জানান তিনি ৷ মিঠুন জানান, এই উদ্যোগের জন্য তাঁদের কাছে আগেই এক কোটি টাকার একটি তহবিল তৈরি ছিল ৷ দৈনন্দিন পরিচালনা ও উন্নত পরিকাঠামো বজায় রাখতে বিভিন্ন উপায়ে এই তহবিল বাড়িয়ে আট কোটি টাকায় উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি এই মহৎ প্রয়াসে পাশে থাকার জন্য তিনি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন, আইএফএ এবং রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন ৷