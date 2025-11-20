ETV Bharat / sports

52 বছরে প্রথমবার, নজির গড়ে আফ্রিকার বর্ষসেরা হাকিমি

মহিলা বিভাগে মরক্কোরই ঘিজলেন চেবাক হলেন মহাদেশের বর্ষসেরা ফুটবলার ৷

ACHRAF HAKIMI
খেতাব জয়ের পর ফিফা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হাকিমি (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 12:05 PM IST

হায়দরাবাদ, 20 নভেম্বর: গোড়ালির চোটে আপাতত ছ'সপ্তাহ ফুটবল থেকে দূরে তিনি ৷ তবে কঠিন সময় কেরিয়ারে ঈর্ষনীয় একটি সম্মানে ভূষিত হলেন মরক্কোর আশরাফ হাকিমি ৷ গত মরশুমে প্যারিস সাঁজাঁ'র চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ জয়ের অন্যতম কাণ্ডারী অফ্রিকার বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হলেন বুধবার ৷ মহিলা বিভাগে মরক্কোরই ঘিজলেন চেবাক জিতলেন সেরার পুরস্কার ৷

মরক্কো ফুটবলার হিসেবে শেষবার 1998 সালে আফ্রিকার সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছিলেন মুস্তাফা হাদজি ৷ অর্থাৎ, আড়াই দশকেরও বেশি সময় পর ফের সেই দেশ থেকে মহাদেশের বর্ষসেরা হলেন হাকিমি ৷ শুধু কি তাই ? 52 বছর পর ডিফেন্ডার হিসেবে আফ্রিকার বর্ষসেরা ফুটবলারের তকমা ছিনিয়ে নিলেন পিএসজি ফুটবলার ৷ যা ঐতিহাসিকও বটে ৷ ডিফেন্ডার হিসেবে 1973 সালে শেষবার এই পুরস্কার জিতেছিলে বুয়াঙ্গা শিমেন ৷

মরক্কোর রাজধানী রাবাতে বুধবার বসেছিল আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশনের বর্ষসেরা পুরস্কার বিতরণীর আসর ৷ পুরুষ বিভাগে মহাদেশের বর্ষসেরা হওয়ার দৌড়ে হাকিমির সঙ্গে ছিলেন লিভারপুল স্ট্রাইকার মোহামেদ সালাহ ও গালাতাসারে স্ট্রাইকার ভিক্টর ওশিমেন ৷ মিশর এবং নাইজিরিয়ার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের পিছনে ফেলে পোডিয়ামে উঠলেন গত বিশ্বকাপে দেশকে শেষ চারে নিয়ে যাওয়া হাকিমি ৷

ACHRAF HAKIMI
মহিলা বিভাগে বর্ষসেরা ঘিজলেন চেবাকের সঙ্গে আশরাফ হাকিমি (AP)

খেতাব হাতে বছর সাতাশের হাকিমি বলেন, "এই খেতাব পেয়ে সত্যিই গর্বিত আমি ৷ এই খেতাব আমার একার নয়, বরং ফুটবলার হতে চাওয়া আফ্রিকার সেইসব শক্তিশালী ছেলেমেয়েদেরও ৷" পুরস্কার জিতে আপ্লুত হাকিমির সংযোজন, "ধন্যবাদ তাঁদেরকে যাঁরা আমার প্রতি ছোটবেলা থেকে বিশ্বাস রেখেছিলেন যে আমিও একদিন বড় ফুটবলার হতে পারি ৷" খেতাব জয়ের পর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সোশাল মিডিয়ায় মরক্কো ফুটবলার লেখেন, "বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম, সাফল্য এবং স্মরণীয় বহু মুহূর্তের স্বীকৃতি এটা ৷ পরিবার, সতীর্থ এবং প্রতিদিন আমার সঙ্গে কাজ করে চলা সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ৷ আশা করি এই মুহূর্তটা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে মহাদেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদর অনুপ্রাণিত করবে, যারা নিয়মিত স্বপ্নপূরণের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ৷"

বুধবার কাফ অ্যাওয়ার্ডসে (CAF Awards) ছিল মরক্কো ফুটবলারদেরই দাপট ৷ ঘিজলেন চেবাক যেমন মহিলা বিভাগে বর্ষসেরা হয়েছেন, তেমনই বর্ষসেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন আল-হিলালের ইয়াসিন বৌনু ৷ কেপ ভের্দে কোচ বুবিস্তা পেয়েছেন বর্ষসেরা কোচের সম্মান ৷ সওয়া পাঁচ লক্ষের দ্বীপরাষ্ট্রকে আগামী বছর বিশ্বকাপে পৌঁছে দেওয়ার পুরস্কার এটি ৷

