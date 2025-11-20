52 বছরে প্রথমবার, নজির গড়ে আফ্রিকার বর্ষসেরা হাকিমি
মহিলা বিভাগে মরক্কোরই ঘিজলেন চেবাক হলেন মহাদেশের বর্ষসেরা ফুটবলার ৷
Published : November 20, 2025 at 12:05 PM IST
হায়দরাবাদ, 20 নভেম্বর: গোড়ালির চোটে আপাতত ছ'সপ্তাহ ফুটবল থেকে দূরে তিনি ৷ তবে কঠিন সময় কেরিয়ারে ঈর্ষনীয় একটি সম্মানে ভূষিত হলেন মরক্কোর আশরাফ হাকিমি ৷ গত মরশুমে প্যারিস সাঁজাঁ'র চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ জয়ের অন্যতম কাণ্ডারী অফ্রিকার বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হলেন বুধবার ৷ মহিলা বিভাগে মরক্কোরই ঘিজলেন চেবাক জিতলেন সেরার পুরস্কার ৷
মরক্কো ফুটবলার হিসেবে শেষবার 1998 সালে আফ্রিকার সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছিলেন মুস্তাফা হাদজি ৷ অর্থাৎ, আড়াই দশকেরও বেশি সময় পর ফের সেই দেশ থেকে মহাদেশের বর্ষসেরা হলেন হাকিমি ৷ শুধু কি তাই ? 52 বছর পর ডিফেন্ডার হিসেবে আফ্রিকার বর্ষসেরা ফুটবলারের তকমা ছিনিয়ে নিলেন পিএসজি ফুটবলার ৷ যা ঐতিহাসিকও বটে ৷ ডিফেন্ডার হিসেবে 1973 সালে শেষবার এই পুরস্কার জিতেছিলে বুয়াঙ্গা শিমেন ৷
With his injury, Achraf #Hakimi picked up his Africa Player of the Year award on a scooter. 🇲🇦 #cafawards2025 #Morocco #DimaMaghrib pic.twitter.com/RZ4P862du2— Ibrahim Sannie Daara (@SannieDaara) November 19, 2025
মরক্কোর রাজধানী রাবাতে বুধবার বসেছিল আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশনের বর্ষসেরা পুরস্কার বিতরণীর আসর ৷ পুরুষ বিভাগে মহাদেশের বর্ষসেরা হওয়ার দৌড়ে হাকিমির সঙ্গে ছিলেন লিভারপুল স্ট্রাইকার মোহামেদ সালাহ ও গালাতাসারে স্ট্রাইকার ভিক্টর ওশিমেন ৷ মিশর এবং নাইজিরিয়ার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের পিছনে ফেলে পোডিয়ামে উঠলেন গত বিশ্বকাপে দেশকে শেষ চারে নিয়ে যাওয়া হাকিমি ৷
খেতাব হাতে বছর সাতাশের হাকিমি বলেন, "এই খেতাব পেয়ে সত্যিই গর্বিত আমি ৷ এই খেতাব আমার একার নয়, বরং ফুটবলার হতে চাওয়া আফ্রিকার সেইসব শক্তিশালী ছেলেমেয়েদেরও ৷" পুরস্কার জিতে আপ্লুত হাকিমির সংযোজন, "ধন্যবাদ তাঁদেরকে যাঁরা আমার প্রতি ছোটবেলা থেকে বিশ্বাস রেখেছিলেন যে আমিও একদিন বড় ফুটবলার হতে পারি ৷" খেতাব জয়ের পর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সোশাল মিডিয়ায় মরক্কো ফুটবলার লেখেন, "বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম, সাফল্য এবং স্মরণীয় বহু মুহূর্তের স্বীকৃতি এটা ৷ পরিবার, সতীর্থ এবং প্রতিদিন আমার সঙ্গে কাজ করে চলা সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ৷ আশা করি এই মুহূর্তটা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে মহাদেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদর অনুপ্রাণিত করবে, যারা নিয়মিত স্বপ্নপূরণের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ৷"
A recognition that crowns years of hard work, success, and unforgettable moments.— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 19, 2025
My gratitude goes to my family, my teammates, and everyone who works with me every day, on and off the field. Your trust, dedication, and support make me stronger and allow me to grow.
Thank you… pic.twitter.com/ZssdnZ2T55
বুধবার কাফ অ্যাওয়ার্ডসে (CAF Awards) ছিল মরক্কো ফুটবলারদেরই দাপট ৷ ঘিজলেন চেবাক যেমন মহিলা বিভাগে বর্ষসেরা হয়েছেন, তেমনই বর্ষসেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন আল-হিলালের ইয়াসিন বৌনু ৷ কেপ ভের্দে কোচ বুবিস্তা পেয়েছেন বর্ষসেরা কোচের সম্মান ৷ সওয়া পাঁচ লক্ষের দ্বীপরাষ্ট্রকে আগামী বছর বিশ্বকাপে পৌঁছে দেওয়ার পুরস্কার এটি ৷