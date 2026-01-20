'আর সম্ভব নয়', অবসর নিশ্চিত করলেন প্রাক্তন পয়লা নম্বর সাইনা

'আর সম্ভব নয়', অবসর নিশ্চিত করলেন প্রাক্তন পয়লা নম্বর সাইনা
দু'বছর আগে আর্থ্রাইটিসের কথা জানিয়ে অবসর জল্পনা উসকে দিয়েছিলেন লন্ডন অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী ৷
Published : January 20, 2026 at 12:10 PM IST
হায়দরাবাদ, 20 জানুয়ারি: তিনবছর আগে সিঙ্গাপুর ওপেন ছিল তাঁর শেষ প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট ৷ গত দু'বছরেরও বেশি সময় কোর্টে না-দেখে অনুরাগীরা তাঁর অবসর নিয়ে সন্দিহান ছিলেন ৷ কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে কখনও সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেননি তিনি ৷ শেষমেশ তা করলেন সাইনা নেহওয়াল ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের একটি পডকাস্টে (2012) লন্ডন অলিম্পিক্সের ব্রোঞ্জজয়ী তাঁর অবসরের খবর নিশ্চিত করলেন ৷ জানালেন সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে শারীরিক সক্ষমতা প্রয়োজন, সেটা হারিয়েছেন তিনি ৷
তিনি যে আর্থ্রাইটিসে ভুগছেন, সেটা 2024 সালেই জানিয়েছিলেন সাইনা ৷ এমনকী তাঁর হাঁটুর কার্টিলেজ ক্ষয় হওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলেন তিনি ৷ ফলত সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যে পরিমাণ প্রস্তুতির প্রয়োজন, তা করতে পারছেন না বলে জানিয়েছিলেন 2017 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী শাটলার ৷ অবসরের খবরটি নিশ্চিত করতে গিয়ে হায়দরাবাদি শাটলারের মুখে তাঁর হাঁটুর সমস্য়াই ঘুরেফিরে এল বারংবার ৷ কিন্তু অবসরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কেন করেননি তিনি ৷ উত্তরে প্রাক্তন পয়লা নম্বর (2015 সালের এপ্রিলে প্রথম ভারতীয় শাটলার হিসেবে ব়্যাংকিং শীর্ষ পৌঁছেছিলেন সাইনা) বলেন, "দু'বছর আগে আমি খেলা ছেড়ে দিয়েছি ৷ আমি স্বেচ্ছায় এই খেলায় এসেছিলাম, প্রস্থানও করেছি স্বেচ্ছায় ৷ তাই আমার কখনোই মনে হয়নি ঘটা করে ঘোষণার প্রয়োজন রয়েছে ৷ যদি মনে কর তুমি আর পারদর্শী নও তো সরে যাও ৷ ব্যস ৷"
হাঁটুর ক্ষয়ের কারণেই যে কোর্ট থেকে তাঁর সময়ের আগেই সরে দাঁড়ানো, তা নিশ্চিত করে পঁয়ত্রিশের সাইনা বলেন, "আমার হাঁটুর কার্টিলেজ সম্পূর্ণ ক্ষয়ে গিয়েছে ৷ আমার আর্থ্রাইটিস রয়েছে ৷ এই বিষয়গুলো আমার বাবা-মা'য়ের জানা দরকার ছিল ৷ কোচের জানা প্রয়োজন ছিল ৷ আমি তাঁদের জানিয়েও দিয়েছি ৷ এখনও ব্য়াডমিন্টন চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে ভীষণই কঠিন ৷"
🚨📢 LEGEND SAINA NEHWAL ANNOUNCED RETIREMENT 🏸— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) January 20, 2026
Saina, who last played in 2023 & was battling knee injury, has finally called it a day on what was an illustrious career!
Olympics 🥉
World Championships 🥈🥉
Asian Games 🥉🥉
CWG 🥇🥇🥇🥈🥉
Uber Cup 🥉🥉
Asian C'ships 🥉🥉🥉… pic.twitter.com/0muFVkVZWD
সাইনা আরও জানান, তাঁর হাঁটু যে আর সায় দিচ্ছে না সেটা এড়িয়ে যাওয়া যেত না কোনওভাবেই ৷ সেই কারণেই ব্য়াডমিন্টন কোর্ট থেকে সরে দাঁড়ানোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে ফেলেছিলেন ৷ অলিম্পিক্সে পদকজয়ীর কথায়, "আমার মনে হয়নি এটা বিরাট বড় কিছু যে আমায় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে হবে ৷ হাঁটু যে আগের অবস্থায় নেই অর্থাৎ, আমার সময় যে ফুরিয়েছে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি ৷" সাইনার সংযোজন, "বিশ্বে সেরাদের তালিকায় থাকতে হলে দিনে আট-ন'ঘণ্টা অনুশীলনের প্রয়োজন হয় ৷ কিন্তু আমার হাঁটু এক-দু'ঘণ্টার বেশি পারছিল না ৷ এর বেশি হলেই হাঁটুতে যন্ত্রণা অনুভব করতাম ৷ তাই আমি চিন্তা করে দেখলাম যথেষ্ট হয়েছে, আর সম্ভব নয় ৷"
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 2016 রিও অলিম্পিক্স চলাকালীন হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন সাইনা, যা তাঁর কেরিয়ার সংক্ষিপ্ত করল ৷ তবে এরপরেও ব্য়াডমিন্টনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দাপিয়ে খেলেছেন ভারতীয় শাটলার ৷ পরের বছরেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি ৷ তার পরের বছর অর্থাৎ, 2018 কমনওয়েলথ গেমসেও সোনা জিতেছেন সাইনা ৷