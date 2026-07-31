প্রয়াত ইতালি কিংবদন্তি ফ্র্যাঙ্কো বারেসি, বিশ্ব ফুটবলে শোকের ছায়া

প্রয়াত ইতালি কিংবদন্তি ফ্র্যাঙ্কো বারেসি, বিশ্ব ফুটবলে শোকের ছায়া
দিনকয়েক আগে প্রয়াত হয়েছেন ইংরেজ কিংবদন্তি কেভিন কিগান ৷ এবার 66 বছর বয়সে না-ফেরার দেশে বারেসি ৷
Published : July 31, 2026 at 2:28 PM IST
মিলান, 31 জুলাই: প্রয়াত ফ্র্যাঙ্কো বারেসি ৷ এসি মিলান কিংবদন্তির মৃত্যুসংবাদে আচমকা শোকের ছায়া বিশ্ব ফুটবলে ৷ 66 বছর বয়সে কিংবদন্তি ডিফেন্ডারের মৃত্যুর খবর শুক্রবার অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে ইতালির ক্লাবটি ৷ দু'দশকের কেরিয়ারে যে ক্লাবের হয়ে সাতশোরও বেশি ম্যাচ খেলেছেন বারেসি ৷
এসি মিলানের হয়ে ছ'টি সিরি-এ খেতাব জয়ের পাশাপাশি তিনটি ইউরোপিয়ান কাপ/চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন দুর্ধর্ষ এই ডিফেন্ডার ৷ জাতীয় দলের হয়েও সমানতালে কুড়িয়েছেন সাফল্য ৷ 1982 ইতালির বিশ্বজয়ী দলের সদস্য বারেসি'র নেতৃত্বে 1994 সালেও বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছেছিল 'আজ্জুরি' ব্রিগেড ৷ কিন্তু ব্রাজিলের কাছে হেরে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় ৷ জাতীয় দলের হয়ে 81 ম্য়াচ খেলা কিংবদন্তি এই ডিফেন্ডারের ফুসফুসে অস্ত্রোপচার হয়েছিল গতবছর অগস্টে ৷ সেই অস্ত্রোপচারের পর অনুরাগীদের দেওয়া বার্তায় বারেসি নিজেই জানিয়েছিলেন, ছন্দে ফিরতে সময় লাগবে ৷ এরপর চলতি বছরের শুরুতে শীতকালীন অলিম্পিক্সে শেষবার তাঁর জনসমক্ষে আসা ৷ যদিও বারেসি'র মৃত্যুর সঠিক কারণ স্পষ্ট নয় এখনও ৷
20 বছরের কেরিয়ারে এসি মিলান ছাড়া অন্য কোনও ক্লাবের জার্সি গায়ে চাপাননি বারেসি ৷ 'রোজোনেরি'দের হয়ে 719 ম্য়াচে বারেসি'র ঝুলিতে রয়েছে 33 গোল ৷ পাওলো মালদিনি, আলেসান্দ্রো কোস্তাকুর্তা, মাউরো তাসোত্তি'র সঙ্গে ইউরোপিয়ান ফুটবলে অন্যতম সেরা রক্ষণভাগ উপহার দিয়েছিলেন তিনি ৷ 1997 সালে এসি মিলান থেকে অবসরগ্রহণের অনেক পর 2020 সালে ক্লাবর সাম্মানিক সহ-সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন বারেসি ৷
La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026
1994 বিশ্বকাপ ফাইনালে ইতালি'কে হারতে হলেও হাঁটুর চোট সারিয়ে বারেসি'র প্রত্যাবর্তন স্মরণীয় হয়ে রয়েছে অনুরাগীদের মনে ৷ রোমারিয়ো-বেবেতো সমৃদ্ধ ব্রাজিলের আক্রমণভাগকে নির্ধারিত সময়ে রুখে দিয়েছিল বারেসি নেতৃত্বাধীন 'আজ্জুরি' রক্ষণ ৷ এসি মিলানের হয়ে চারটি সুপারকোপা ইতালিয়ানা, জোড়া ইউরোপিয়ান সুপার কাপ ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপও জিতেছেন বারেসি ৷
কিংবদন্তির মৃত্যুতে শোকবার্তা জ্ঞাপন করে এসি মিলান লিখেছে, "ফ্র্যাঙ্কো বারেসির প্রয়াণে মিলানের চোখ আজ জল ৷ তাঁর উদাহরণ আজীবন ক্লাবের ডিএনএ'তে খোদাই হয়ে থাকবে ৷ যেমনটা রয়ে গিয়েছে তাঁর ছ'নম্বর জার্সি ৷" এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো অবসরের পর ফ্র্যাঙ্কো বারেসি'র সম্মানার্থে 6 নং জার্সিকে তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইতালির ক্লাবটি ৷