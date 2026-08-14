জামিনের আবেদন খারিজ, অভিষেককে 14 দিনের জেল হেফাজতে পাঠাল আদালত
আপাতত আরও 14 দিন জেলবন্দি থাকতে হবে যৌন হেনস্তায় অভিযুক্ত অভিষেককে ৷ শুক্রবার খারিজ হল বঙ্গ ক্রিকেটারের জামিনের আবেদন ৷
Published : August 14, 2026 at 7:46 PM IST
চুঁচুড়া, 14 অগস্ট: আরও বিপাকে ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল ৷ গত সোমবার গ্রেফতারির পর প্রাথমিকভাবে বঙ্গ ক্রিকেটারকে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল চুঁচুড়া জেলা আদালত ৷ পরবর্তীতে শুক্রবার পুনরায় তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে সেখানে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায় ৷ পরিবর্তে পুনরায় দিল্লি ক্যাপিটালস ক্রিকেটারকে 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে চুঁচুড়া আদালত ৷ সাুতরাং, আপাতত জেলবন্দিই থাকতে হবে অভিষেককে ৷
বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, যৌন হেনস্তার মতো মারাত্মক সব অভিযোগে গত 10 অগস্ট গভীর রাতে দমদম থেকে এই স্টাম্পার-ব্যাটারকে গ্রেফতার করেছিল মগরা থানার পুলিশ ৷ পরদিন অর্থাৎ, 11 অগস্ট তাঁকে জেলা আদালতে পেশ করা হলে তিনদিনের পুলিশি হেফাজত মিলেছিল বছর তেইশের ক্রিকেটারের ৷ সেই মেয়াদ শেষের পর শুক্রবার বঙ্গ ক্রিকেটার জামিনে মুক্ত হন কি না, জানার অপেক্ষায় ছিলেন ক্রিকেট অনুরাগীরা ৷ কিন্তু এদিন আদালতে ক্রিকেটারের তরফে করা জামিনের আবেদন খারিজ করেন বিচারক ৷
বাংলা এবং দিল্লি ক্য়াপিটালসের নির্ভরযোগ্য এই উইকেটরক্ষক-ব্য়াটারের বিরুদ্ধে গত 23 জুন মগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কর্ণাটকের এক ডাক্তারি পড়ুয়া তরুণী ৷ সাড়ে তিনবছর ধরে ওই তরুণীর সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন চন্দননগরের ক্রিকেটার অভিষেক ৷ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন দু'জনে ৷ একসঙ্গে বিদেশযাত্রাও করেছেন অভিষেক ও অভিযোগকারিনী ৷ তবে বছর দেড়েক আগে তাদের দু'জনের সম্পর্কে অবনতি হলে বিষয়টি থানা পর্যন্ত গড়ায় ৷ যদিও সেসময় ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷
চলতি বছর জুনের শেষদিকে সংশ্লিষ্ট তরুণী বঙ্গ ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করার পর শুরু হয় তদন্ত ৷ মেডিক্যাল পড়ুয়া তরুণী এরপর কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ হাইকোর্ট গ্রেফতারির নির্দেশ দেওয়ার পর পুলিশ একাধিকবার অভিষেকের চন্দননগরে বাড়িতে যায় ৷ কিন্তু ক্রিকেটারের হদিশ পাওয়া যায়নি ৷ বারকয়েক গ্রেফতারি এড়ালেও 10 অগস্ট রাতে অভিষেককে দমদম থেকে গ্রেফতার করে মগরা থানার পুলিশ ৷ পরদিন তাকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়। ভারতীয় ন্য়ায় সংহিতা'র 69-সহ একাধিক ধারা এবং তথ্য প্রযুক্তি আইনের 66E/72 ধারায় মামলা রুজু হয়েছে অভিষেকের নামে । যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিষেক ৷
এদিনও আদালত চত্বরে গ্রেফতারির বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন বাংলার হয়ে 32টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ খেলা ক্রিকেটার ৷ আগামী 28 অগস্ট পুনরায় আদালতে পেশ করা হবে এই ক্রিকেটারকে ৷