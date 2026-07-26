ব্য়াটিংয়ে ব্যর্থ ভারতীয় ওপেনারের বল হাতে টি-20'তে অনন্য নজির

ব্য়াটিংয়ে ব্যর্থ ভারতীয় ওপেনারের বল হাতে টি-20'তে অনন্য নজির
সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে ভারতীয় ওপেনার হিসেবে সেরা বোলিং পারফরম্য়ান্স উপহার দিলেন অভিষেক শর্মা ৷
Published : July 26, 2026 at 1:18 PM IST
হারারে, 26 জুলাই: শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে শনিবার প্রথম সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে টিম ইন্ডিয়া ৷ এক ম্য়াচ বাকি থাকতেই জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সিরিজ মুঠোয় পুরেছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ শনিবার হারারে স্পোর্টস ক্লাবে ব্য়াট হাতে ভারতের জয়ের নায়ক ঈশান কিষাণ ও তিলক বর্মা ৷ তবে ব্য়াট হাতে ব্যর্থ হলেও বল হাতে নজর কাড়লেন ওপেনার অভিষেক ৷ কেবল নজর কাড়াই নয়, সর্বাধিক তিন উইকেট নিয়ে বল হাতে অনন্য নজিরও গড়ে ফেললেন তিনি ৷
এদিন 220 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 129 রানে গুটিয়ে যায় জিম্বাবোয়ে ৷ 17 রানে তিন উইকেট নেন অভিষেক শর্মা ৷ আর সেইসঙ্গে টি-20 ফরম্য়াটে ভারতীয় ওপেনার হিসেবে সেরা বোলিং ফিগার তুলে ধরেন বাঁ-হাতি স্পিনার ৷ তাঁর বোলিং পারফরম্যান্সে ভর করে জিম্বাবোয়ে'কে দ্বিতীয় টি-20 ম্য়াচে 90 রানে হারিয়েছে ভারত ৷
অনন্য কীর্তি গড়ে ভিনু মানকড় এবং রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে একাসনে বসে পড়লেন অভিষেক ৷ উল্লেখ্য ওপেনার হিসেবে টেস্ট এবং ওডিআই ক্রিকেটে সেরা বোলিং ফিগার রয়েছে উপরোক্ত দু'জনের নামেই ৷ 1952 সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 52 রানে আট উইকেট নিয়েছিলেন ওপেনার ভিনু মানকড় ৷ যে রেকর্ড এখনও অক্ষত ৷ অনেক পরে 1991 সালে ওডিআই ক্রিকেটে এই নজির গড়েন রবি শাস্ত্রী ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্য়াচে 15 রানে পাঁচ উইকেট সংগ্রহ করেছিলেন তিনি ৷
বল হাতে নজির গড়ার দিনে ব্যাট হাতে অবশ্য ফের ব্যর্থ অভিষেক ৷ প্রথম ম্য়াচে এক রানের পর দ্বিতীয় ম্যাচে আট রানে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ লম্বা হয়নি আরেক ওপেনার বৈভব সূর্যবংশীর ইনিংসও ৷ প্রথম ম্য়াচে হাফসেঞ্চুরি করা কিশোর ক্রিকেটার দ্বিতীয় ম্য়াচে আউট হন 20 রানে ৷ ঈশান কিষাণের 44 বলে 81 এবং তিলক বর্মার অপরাজিত 60 রানের সৌজন্য়ে পাঁচ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 219 রান তোলে টিম ইন্ডিয়া ৷
ABHISHEK SHARMA WITH THE BALL 🔥— Sunrisers Xtra (@SRHXtra) July 25, 2026
3/17 in just 2.5 overs
Economy: 6.00
Highest wicket-taker for India today. pic.twitter.com/ZFPqFe3Uqk
জবাবে 129 রানে অলআউট হয়ে যায় জিম্বাবোয়ে ৷ অভিষেকের তিন উইকেটের পাশাপাশি অভিষেক ম্য়াচে দুই উইকেট নিয়ে উজ্জ্বল যশ ঠাকুর ৷ এছাড়া জোড়া উইকেট যায় প্রিন্স যাদবের ঝুলিতে ৷ একটি করে উইকেট নেন রবি বিষ্ণোই, শিবম দুবে ও তিলক বর্মা ৷ রবিবার সিরিজের তৃতীয় তথা অন্তিম ম্য়াচ ৷
- তিন ফরম্য়াটে ভারতীয় ওপেনারদের সেরা বোলিং ফিগার:
- টেস্ট: ভিনু মানকড়- 8/52 বনাম পাকিস্তান, 1952
- ওডিআই: রবি শাস্ত্রী- 5/15 বনাম অস্ট্রেলিয়া, 1991
- টি-20: অভিষেক শর্মা- 3/17 বনাম জিম্বাবোয়ে, 2026
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