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ব্য়াটিংয়ে ব্যর্থ ভারতীয় ওপেনারের বল হাতে টি-20'তে অনন্য নজির

সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে ভারতীয় ওপেনার হিসেবে সেরা বোলিং পারফরম্য়ান্স উপহার দিলেন অভিষেক শর্মা ৷

ABHISHEK SHARMA RECORD
অভিষেক শর্মা (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 1:18 PM IST

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হারারে, 26 জুলাই: শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে শনিবার প্রথম সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে টিম ইন্ডিয়া ৷ এক ম্য়াচ বাকি থাকতেই জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সিরিজ মুঠোয় পুরেছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ শনিবার হারারে স্পোর্টস ক্লাবে ব্য়াট হাতে ভারতের জয়ের নায়ক ঈশান কিষাণ ও তিলক বর্মা ৷ তবে ব্য়াট হাতে ব্যর্থ হলেও বল হাতে নজর কাড়লেন ওপেনার অভিষেক ৷ কেবল নজর কাড়াই নয়, সর্বাধিক তিন উইকেট নিয়ে বল হাতে অনন্য নজিরও গড়ে ফেললেন তিনি ৷

এদিন 220 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 129 রানে গুটিয়ে যায় জিম্বাবোয়ে ৷ 17 রানে তিন উইকেট নেন অভিষেক শর্মা ৷ আর সেইসঙ্গে টি-20 ফরম্য়াটে ভারতীয় ওপেনার হিসেবে সেরা বোলিং ফিগার তুলে ধরেন বাঁ-হাতি স্পিনার ৷ তাঁর বোলিং পারফরম্যান্সে ভর করে জিম্বাবোয়ে'কে দ্বিতীয় টি-20 ম্য়াচে 90 রানে হারিয়েছে ভারত ৷

অনন্য কীর্তি গড়ে ভিনু মানকড় এবং রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে একাসনে বসে পড়লেন অভিষেক ৷ উল্লেখ্য ওপেনার হিসেবে টেস্ট এবং ওডিআই ক্রিকেটে সেরা বোলিং ফিগার রয়েছে উপরোক্ত দু'জনের নামেই ৷ 1952 সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 52 রানে আট উইকেট নিয়েছিলেন ওপেনার ভিনু মানকড় ৷ যে রেকর্ড এখনও অক্ষত ৷ অনেক পরে 1991 সালে ওডিআই ক্রিকেটে এই নজির গড়েন রবি শাস্ত্রী ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্য়াচে 15 রানে পাঁচ উইকেট সংগ্রহ করেছিলেন তিনি ৷

বল হাতে নজির গড়ার দিনে ব্যাট হাতে অবশ্য ফের ব্যর্থ অভিষেক ৷ প্রথম ম্য়াচে এক রানের পর দ্বিতীয় ম্যাচে আট রানে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ লম্বা হয়নি আরেক ওপেনার বৈভব সূর্যবংশীর ইনিংসও ৷ প্রথম ম্য়াচে হাফসেঞ্চুরি করা কিশোর ক্রিকেটার দ্বিতীয় ম্য়াচে আউট হন 20 রানে ৷ ঈশান কিষাণের 44 বলে 81 এবং তিলক বর্মার অপরাজিত 60 রানের সৌজন্য়ে পাঁচ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 219 রান তোলে টিম ইন্ডিয়া ৷

জবাবে 129 রানে অলআউট হয়ে যায় জিম্বাবোয়ে ৷ অভিষেকের তিন উইকেটের পাশাপাশি অভিষেক ম্য়াচে দুই উইকেট নিয়ে উজ্জ্বল যশ ঠাকুর ৷ এছাড়া জোড়া উইকেট যায় প্রিন্স যাদবের ঝুলিতে ৷ একটি করে উইকেট নেন রবি বিষ্ণোই, শিবম দুবে ও তিলক বর্মা ৷ রবিবার সিরিজের তৃতীয় তথা অন্তিম ম্য়াচ ৷

  • তিন ফরম্য়াটে ভারতীয় ওপেনারদের সেরা বোলিং ফিগার:
  1. টেস্ট: ভিনু মানকড়- 8/52 বনাম পাকিস্তান, 1952
  2. ওডিআই: রবি শাস্ত্রী- 5/15 বনাম অস্ট্রেলিয়া, 1991
  3. টি-20: অভিষেক শর্মা- 3/17 বনাম জিম্বাবোয়ে, 2026

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TAGGED:

ABHISHEK SHARMA TAKES THREE WICKETS
IND VS ZIM
INDIA WIN T20 SERIES
অভিষেক শর্মা
ABHISHEK SHARMA RECORD

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