নামিবিয়া ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন তারকা ওপেনার ! শিকে ছিঁড়ছে সঞ্জুর

নামিবিয়া ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন তারকা ওপেনার ! শিকে ছিঁড়ছে সঞ্জুর
গৌতম গম্ভীরের বাসভবনে গত রবিবার সতীর্থদের সঙ্গে নৈশভোজে গেলেও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান ভারতীয় ওপেনার ৷
Published : February 11, 2026 at 1:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 ফেব্রুয়ারি: আগামী 15 ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণ ৷ তার আগে বড় ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে ৷ হাসপাতালে ভর্তি তারকা ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, পেটের সমস্য়ায় রাজধানী নয়াদিল্লির একটি হাসপাতালে গত দু'দিন ধরে ভর্তি বিধ্বংসী বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ ফলত বৃহস্পতিবার নামিবিয়া ম্য়াচে তো বটেই, চারদিন বাদে পাকিস্তান ম্য়াচেও প্রবল অনিশ্চিত টি-20'র পয়লা নম্বর ব্যাটার ৷
অভিষেকের নামিবিয়া ম্য়াচে না-খেলার অর্থ সুযোগ মিলছে আরেক ওপেনার সঞ্জু স্য়ামসনের ৷ সাম্প্রতিক সময়ে অফ-ফর্মের কারণে প্রথম একাদশে জায়গা হারিয়েছেন যিনি ৷ পরিবর্তে কিউয়ি সিরিজে নিজেকে প্রমাণ করে বিশ্বকাপের একাদশে জায়গা পোক্ত করেছেন ঈশান কিষাণ ৷ অভিষেক শর্মাকে নিয়ে এখনও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি ৷ তবে পঞ্জাব ক্রিকেটারের ছিটকে গেলে নিশ্চিতভাবে আগামিকাল নামিবিয়া ম্য়াচে দেখা মিলবে নয়া ওপেনিং জুটির ৷ সেক্ষেত্রে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নামবেন দুই স্টাম্পার-ব্যাটার ঈশান কিষাণ ও সঞ্জু স্যামসন ৷
সে যাইহোক না কেন, আচমকা অভিষেকের ছিটকে যাওয়া টিম কম্বিনেশনে বিঘ্ন ঘটাবে বৈকি ৷ বোর্ডের এক সূত্র সংবাদসংস্থাকে বলেছে, "পেটে সংক্রমণের কারণে নয়াদিল্লিতে হাসপাতালে ভর্তি অভিষেক ৷ সমস্য়া ঠিক কোথায় তা জানতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তাঁর ৷ এখনও স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না যে তাঁকে আজ ছেড়ে দেওয়া হবে কি না ৷ তবে নামিবিয়া ম্য়াচে খেলার প্রশ্নে প্রবল অনিশ্চিত তিনি ৷"
মুম্বইয়ে গত 7 ফেব্রুয়ারি অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ওপেনিং ম্য়াচে গোল্ডেন ডাক হয়ে ডাগআউটে ফিরেছিলেন অভিষেক ৷ এরপর আর ফিল্ডিং করতেও দেখা যায়নি ভারতীয় ওপেনারকে ৷ পরিবর্তে পুরো সময়টা ফিল্ডিং করেন সঞ্জু স্য়ামসন ৷ অভিষেককে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ থাকায় মঙ্গলবার নেটে পুরোদমে ব্য়াটিং অনুশীলন করেন কেরল ব্য়াটার ৷ ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটান সঞ্জু ৷
সবমিলিয়ে অভিষেক পাওয়া না-গেলে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে সঞ্জু যে খেলছেনই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ তবে পাকিস্তান ম্য়াচে পয়লা নম্বর ব্যাটার অভিষেককে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ম্য়ানেজমেন্ট ৷ জানা গিয়েছে গত রবিবার হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের বাসভবনে সতীর্থদের সঙ্গে নৈশভোজে গেলেও সময়ের আগেই বেরিয়ে যান অভিষেক ৷