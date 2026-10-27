বিস্ফোরক সেঞ্চুরিতে কোহলিকে টপকালেন অভিষেক, কিউয়িদের ডেরায় সিরিজ জিতল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা

বিস্ফোরক সেঞ্চুরিতে কোহলিকে টপকালেন অভিষেক, কিউয়িদের ডেরায় সিরিজ জিতল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা
অভিষেকের ব্য়াটিং-বিক্রমে মাত্র 13.2 ওভারে 199 রান তাড়া করে সিরিজ জিতল 'মেন ইন ব্লু' ৷
Published : October 27, 2026 at 3:45 PM IST
ওয়েলিংটন, 27 অক্টোবর: প্রথম দু'ম্যাচ হেরে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নিউজিল্যান্ডের কাছে মঙ্গলবারের ম্য়াচ ছিল সিরিজে টিকে থাকার ৷ কিন্তু অভিষেক শর্মা প্রতিপক্ষ বোলারদের উপর এমন নির্মম হবেন, কে জানত ৷ মাত্র 35 বলে কেরিয়ারের চতুর্থ আন্তর্জাতিক টি-20 সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে আয়োজকদের সিরিজে ফেরার রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ করে দিলেন বিধ্বংসী ভারতীয় ওপেনার ৷ ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে সর্বাধিক টি-20 সেঞ্চুরির নিরিখে বিরাট কোহলিকেও এদিন টপকে গেলেন পঞ্জাব ব্যাটার ৷ আর অভিষেকের ব্য়াটিং-বিক্রমে মাত্র 13.2 ওভারে 199 রান তাড়া করে ছয় উইকেটে তৃতীয় টি-20 জিতল বিশ্বচ্য়াম্পিয়নরা ৷
একইসঙ্গে পাঁচ ম্য়াচের সিরিজেও কব্জা করল তারা ৷ দু'শোর কাছাকাছি রান তাড়া করতে নেমে মাত্র 38 বলে 113 রানের মহার্ঘ্য ইনিংস খেলে এদিন আউট হন অভিষেক ৷ 10 ওভারে তখন ভারতের রান দুই উইকেটে 178 ৷ অর্থাৎ, জয় তখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ৷ সতীর্থ ওপেনার বৈভব সূর্যবংশীর সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে অভিষেক এদিন যোগ করেন 133 রান ৷ যে জুটিতে তৈরি হল একের পর এক নজির ৷ এদিন মাত্র পাঁচ ওভারে স্কোরবোর্ডে 100 রান তোলে অতিথি দল ৷ যা আন্তর্জাতিক টি-20তে দ্রুততম ৷ এরপর পাওয়ার-প্লেতে ভারত তোলে 118 ৷ রোমানিয়ার 116 রানে নজির ভেঙে যা আন্তর্জাতিক টি-20তে প্রথম ছ'ওভারে সর্বাধিক স্কোর ৷
পরের ওভারেই সূর্যবংশী অবশ্য অর্ধশতরান হাতছাড়া করে আউট হন ৷ তাঁর 19 বলে 45 রানের ইনিংসে ছিল চারটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা ৷ কিন্তু থামানো যায়নি অভিষেককে ৷ কাইল জেমিসন, জ্যাকব ডাফিদের বেদম প্রহার করে প্রথমে 15 বলে হাফসেঞ্চুরি এবং পরবর্তীতে 35 বলে কেরিয়ারের একাদশ টি-20 সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ টপকে যান বিরাট কোহলির 10টি সেঞ্চুরির নজির ৷ সার্বিকভাবে ক্রিস গেইল (22), বাবর আজমের (13) পর সর্বাধিক টি-20 সেঞ্চুরির তালিকায় তিনে উঠে এলেন অভিষেক ৷ শেষ পর্যন্ত দশম ওভারের শেষ বলে আউট হন তিনি ৷ বিস্ফোরক 113 রানের ইনিংসে ন'টি চারের পাশাপাশি 11টি ছক্কা হাঁকান বাঁ-হাতি ওপেনার ৷
Abhishek Sharma with a 3️⃣5️⃣ -ball 𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗! 💯🔥 One of the most incredible knocks to bring up his 4️⃣th T20I ton! 🤯 Updates ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND | @OfficialAbhi04 https://t.co/oHBBm9WmlN— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
এরপর শ্রেয়স আইয়ার (5) ও সঞ্জু স্যামসনের (18) উইকেট হারাতে হলেও হেলায় জয় পেতে ভারতের অসুবিধা হওয়ার কথা ছিল না এবং তা হয়ওনি ৷ গত ম্য়াচের নায়ক তিলক বর্মা এক এবং নমন ধির চার রানে অপরাজিত থেকে 40 বল বাকি থাকতে দলকে জয় এনে দেন ৷ এর আগে টস হেরে প্রথম ব্য়াটিং করে 20 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 198 রান তোলে নিউজিল্যান্ড শিবির ৷ ডারিল মিচেলের 52 বলে 89, ওপেনার ফিন অ্যালেনের 25 বলে 40 রান দু'শোর কাছাকাছি রান তুলতে সাহায্য করে তাদের ৷ মিচেলের ইনিংস সাজানো ছিল পাঁচটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কায় ৷ শেষদিকে 23 বলে অপরাজিত 39 রান আসে বেভন জ্যাকবসের থেকে ৷
1️⃣9️⃣9️⃣ chased down in 13.2 overs 💥 📸 #TeamIndia take a 3️⃣-0️⃣ lead and seal the series with a run-chase for the ages 👏 🙌 Updates ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #NZvIND https://t.co/pP6zHBmuns— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
ভারতের হয়ে একটি করে উইকেট নেন আর্শদীপ সিং, অক্ষর প্যাটেল ও নীতীশ রেড্ডি ৷ প্রশ্নাতীতভাবে ম্য়াচের সেরা অভিষেক ৷ ভারতীয় দল প্রথম তিন ম্য়াচ জিতে সিরিজ জয় করে নেওয়ায় শেষ দু'টি ম্য়াচ নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়াল ৷ যার প্রথমটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী 30 অক্টোবর অকল্যান্ডে ৷ সিরিজের শেষ ম্যাচ 1 নভেম্বর হ্যামিলটনে ৷