রোহিতকে টপকে 'বিরাট' নজিরে অভিষেক, ওপেনারের সেঞ্চুরিতে বড় জয় সানরাইজার্সের

রোহিতকে টপকে 'বিরাট' নজিরে অভিষেক, ওপেনারের সেঞ্চুরিতে বড় জয় সানরাইজার্সের
অভিষেকের ব্যাটে দিল্লি 'বধ' করে তিনে উঠে এল হায়দরাবাদ ৷ জয়ের হ্যাটট্রিক করল ঈশান কিষাণ অ্যান্ড কোম্পানি ৷
Published : April 22, 2026 at 1:14 AM IST
হায়দরাবাদ, 22 এপ্রিল: বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের জন্যই অনুরাগীমহলে সমাদৃত তিনি ৷ চলতি ক্যালেন্ডার বর্ষে সাত-সাতবার শূন্য রানে আউট হওয়ার পরেও তাঁর ব্যাটিং দেখতে সকলে কেন মুখিয়ে থাকেন, মঙ্গলবার আরও একবার বোঝালেন অভিষেক শর্মা ৷ আইপিএল কেরিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে জয়ের হ্যাটট্রিকের স্বাদ দিলেন বিস্ফোরক ওপেনার ৷ মঙ্গলবার ঘরের মাঠে দিল্লি ক্যাপিটালসকে 47 রানে হারিয়ে তিনে উঠে এলে 'অরেঞ্জ আর্মি' ৷
ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে এদিন 68 বলে 135 রানে নটআউট থাকেন সানরাইজার্স ওপেনার ৷ যে ইনিংসে ছিল 10টি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা ৷ অভিষেকের সৌজন্যে টস হেরে প্রথম ব্যাট করে 20 ওভারে দুই উইকেটে 242 রান তোলে সানরাইজার্স ৷ জবাবে 20 ওভারে নয় উইকেটে 195 রানের বেশি তুলতে পারেনি ক্যাপিটালস ৷
দলের জয় ছাপিয়ে রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামের সব আলো যেন এদিন কেড়ে নিলেন অভিষেক ৷ 47 বলে চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরির দিনে বিরাট কোহলির নজিরে থাবা বসালেন সানরাইজার্স ওপেনার ৷ রোহিত শর্মার আটটি সেঞ্চুরির নজির টপকে ভারতীয় হিসেবে সর্বাধিক ন'টি টি-20 সেঞ্চুরির মালিক হলেন তিনি ৷ উল্লেখ্য, সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে 'কিং' কোহলির ঝুলিতেও রয়েছে ন'টি সেঞ্চুরি ৷
এই ন'টির মধ্যে অভিষেকের দু'টি করে সেঞ্চুরি এসেছে ভারতীয় দলের জার্সিতে ও আইপিএলে ৷ বাকি পাঁচটি শতরান তিনি করেছেন রাজ্য দলের হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ৷ টি-20'তে সর্বাধিক সেঞ্চুরির তালিকায় নিজেকে এদিন চারে তুলে আনলেন এসআরএইচ ব্যাটার ৷ পাশাপাশি আইপিএলে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের ইনিংসে নিজেকে পঞ্চমস্থানে নিয়ে এলেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷
অভিষেক ও ট্রাভিস হেডের ওপেনিং জুটিতে এদিন সানরাইজার্স 97 রান তোলে ৷ হেড ফেরেন 26 বলে 37 রান করে ৷ শেষদিকে হেনরিক ক্লাসেনের 13 বলে 37 রানের ক্যামিয়ো দলকে আড়াইশোর কাছে পৌঁছে দেয় ৷
জবাবে শ্রীলঙ্কা পেসার ঈশান মালিঙ্গার চার উইকেট ও স্পিনার হর্ষ দুবের তিন উইকেটে দু'শোও তুলতে পারেনি ক্যাপিটালস ৷ 20 ওভারে নয় উইকেটে 195 রান করে অক্ষর প্যাটেল অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ক্যাপিটালসের হয়ে সর্বাধিক 30 বলে 57 রান নীতীশ রানার ৷
- টি-20'তে সর্বাধিক সেঞ্চুরি করা ভারতীয় ব্যাটার:
- বিরাট কোহলি- 9
- অভিষেক শর্মা- 9
- রোহিত শর্মা- 8
- সঞ্জু স্যামসন- 7
- কে.এল. রাহুল- 7
- ঈশান কিষাণ- 7