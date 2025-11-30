যুবরাজের নজির ছুঁয়ে অভিষেকের বিস্ফোরক শতরান, মুস্তাক আলিতে বড় হার বাংলার

যুবরাজের নজির ছুঁয়ে অভিষেকের বিস্ফোরক শতরান, মুস্তাক আলিতে বড় হার বাংলার
অধিনায়ক ঈশ্বরণের অপরাজিত সেঞ্চুরিও হার এড়াতে পারল না বাংলার ৷
Published : November 30, 2025 at 3:18 PM IST
হায়দরাবাদ, 30 নভেম্বর: সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির তৃতীয় ম্য়াচে এসে থমকে গেল বাংলা ৷ প্রথম দু'ম্য়াচ জিতলেও টি-20 টুর্নামেন্টের তৃতীয় ম্য়াচে পঞ্জাবের কাছে বড় ব্যবধানে হারল বাংলা ৷ অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের অপরাজিত 130 রানও বাঁচাতে পারল না বাংলাকে ৷ 112 রানে হেরে পয়েন্ট তালিকায় চারে নামল বাংলা ৷ আর যাঁর ব্য়াটে বাংলার এই করুণ হাল, তিনি অভিষেক শর্মা ৷ জাতীয় দলের ওপেনারের বিস্ফোরক 148 রানের ইনিংসে জয়ের ধারায় ছেদ পড়ল বাংলার ৷
- মেন্টর যুবরাজের নজির ছুঁলেন অভিষেক: বাংলার বিরুদ্ধে ওপেনে নেমে 32 বলে সেঞ্চুরি হাঁকালেন অভিষেক শর্মা ৷ তাঁর ব্য়াটেই এদিন বাংলার বিরুদ্ধে প্রথম ব্য়াট করে রানের পাহাড়ে চড়ে পঞ্জাব ৷ পাঁচ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 310 রান তোলে তাঁরা ৷ অভিষেকের 52 বলে 148 রানের ইনিংস এদিন সাজানো ছিল আটটি চার এবং 16টি ছক্কায় ৷ তবে টি-20'তে অষ্টম সেঞ্চুরি পূর্ণ করার আগে হাফসেঞ্চুরিতে মেন্টর যুবরাজ সিং'য়ের রেকর্ড স্পর্শ করেন অভিষেক ৷ ভারতীয় হিসেবে কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম হিসেবে 12 বলে হাফসেঞ্চুরি করেন তিনি ৷ সেইসঙ্গে 18 বছর আগে টি-20 বিশ্বকাপে যুবরাজ সিংয়ের সমসংখ্যক বলে হাফসেঞ্চুরির রেকর্ড স্পর্শ করেন জাতীয় দলের ওপেনার ৷
- অষ্টম শতরানে ছুঁলেন রোহিতকে: এদিন বাংলার বিরুদ্ধে টি-20 ক্রিকেটে অষ্টম সেঞ্চুরিটি এল অভিষেকের ব্যাটে ৷ টি-20 ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বাধিক সেঞ্চুরিয়ন হিসেবে রোহিত শর্মার নজির এদিন ছুঁয়ে ফেললেন পঞ্জাব ব্যাটার ৷ ভারতীয় হিসেবে টি-20'তে সর্বাধিক শতরানের নজিরটি রয়েছে বিরাট কোহলির (9) ঝুলিতে ৷
Abhishek Sharma is unstoppable in T20 cricket. He smashed century in just 32 balls against Bengal in SMAT.— Tejash (@Tejashyyyyy) November 30, 2025
- 50 in 12 balls
- 100 in 32 balls
He smashed against bengal's bowler like Mohammad Shami, Akash Deep and Shahbaz Ahmed 🔥🗿pic.twitter.com/HDyAOG952z
- চতুর্থ সর্বাধিক টি-20 স্কোর: অভিষেক শর্মার ধুন্ধুমার ব্যাটিংয়ে এদিন টি-20 ক্রিকেটের চতুর্থ সর্বাধিক স্কোর করল পঞ্জাব ৷ অভিষেকের পাশাপাশি 35 বলে 70 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন আরেক ওপেনার প্রভসিমরন সিং ৷ পঞ্জাবের পাঁচ উইকেটে 310 রান সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির দ্বিতীয় সর্বাধিক স্কোর ৷ সিকিমের বিরুদ্ধে 2023 সালে বরোদার 349 রানের ইনিংস এখনও তালিকার শীর্ষে ৷
Punjab Won by 112 Run(s) #BENvPUN #SMAT #Elite Scorecard:https://t.co/L0qtlxHPLq— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 30, 2025
- ঈশ্বরণের শতরানেও হার বাংলার: অভিষেক শর্মার পাল্টা ঝোড়ো সেঞ্চুরি আসে বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের ব্যাটে ৷ 13টি চার ও আট ছক্কায় 66 বলে 130 রানে অধিনায়ক অপরাজিত থাকলেও বাকি ব্যাটারদের ব্যর্থতায় লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছে পৌঁছতে পারেনি বাংলা ৷ 20 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে 198 রান তোলে তাঁরা ৷ শেষদিকে সাত বলে 31 রানের ক্যামিয়ো আসে আকাশদীপের ব্যাটে ৷ তবু 112 রানে হেরে পয়েন্ট তালিকায় চারে নামল বাংলা ৷ তিন ম্যাচে তাঁদের ঝুলিতে আট পয়েন্ট ৷ সমসংখ্যক ম্যাচে একই পয়েন্ট সত্ত্বেও রানরেটে শীর্ষে পঞ্জাব ৷ দ্বিতীয়স্থানে গুজরাত ৷ দু'ম্যাচে আট পয়েন্ট নিয়ে তিনে উঠে এল পুদুচেরি ৷